"Absolute Interference", la fraude électorale nous concerne tous - Jeanne Traduction

ENTRETIEN - Jeanne, de la chaîne Jeanne Traduction, traductrice indépendante.

Bonjour Jeanne, hier est sorti "Absolute Interference", quel est l'objet de ce film ?

Ce film documentaire est la suite de « Absolute Proof », un film réalisé par Mike Lindell en réaction à la fraude et l’ingérence étrangère lors des élections présidentielles américaines de 2020. Il fait intervenir de nombreuses personnes, dont le général Michael Flynn et d’autres membres des forces armées ; des experts en cybersécurité ; le Dr Douglas Frank qui prouve l’existence d’une fraude massive par le biais des statistiques, en exposant entre autres le vote des « morts », des mineurs, ou encore de ceux qui sont arrivés au bureau de vote et ont été reçus en entendant qu’ils avaient déjà voté !

L’objet de ce film, d’après Mike Lindell, est de rendre disponibles au peuple américain ainsi qu'au monde entier, les preuves et la vérité sur la fraude afin d'obliger la Cour suprême à ouvrir un dossier. Car jusque-là, la Cour suprême et ses juges, à l’exception de quelques-uns, ont tout bonnement refusé de regarder les preuves.

Pouvez-vous nous expliquer comment est né et s'est construit ce projet ?

Nous sommes une dizaine de traducteurs et de doubleurs indépendants à couvrir depuis un an des actualités que nous estimons primordiales, mais pourtant ignorées par les médias traditionnels. L'élection américaine en fait partie et nous avons activement couvert ce sujet en traduisant ceux qui en parlaient : Sidney Powell, Rudy Giuliani ou encore Michael Flynn. Il est important pour nous que les francophones puissent avoir accès à l’information brute, le doublage est donc idéal.

Quand « Absolute Proof » est sorti, nous ne savions pas du tout qui était Mike Lindell et nous ne savions pas à quoi nous attendre. Face à la solidité des preuves apportées et le sérieux des intervenants, la traductrice Quantum Leap a décidé de doubler « Absolute Proof », disponible ici.

Lindell avait annoncé qu’il y aurait une suite, nous avons donc suivi avec intérêt ses activités. « Absolute Interference » est sorti le 20 avril et nous avons encore été convaincus par le sérieux de son contenu. Nous avons décidé de diviser le travail entre traducteurs, doubleurs et graphistes car nous voulions rendre un travail aussi qualitatif et agréable à visionner que possible. C’était notre premier gros travail de groupe et nous avons réussi à sortir le documentaire en une dizaine de jours !

Nous sommes assez satisfaits du résultat et nous espérons que tous ceux qui le regarderont le seront également.

On a le sentiment de deux réalités parallèles... Que répondez-vous à ceux qui ne savent plus quoi penser de cette élection américaine, qui ne savent plus tellement se situer entre le "circulez, rien à voir" des médias 'mainstream' et la gigantesque supercherie que décrit Mike Lindell ?

C’est assez difficile de leur répondre à vrai dire, il y a effectivement deux réalités parallèles. Cependant, nous pouvons observer le même phénomène avec le narratif lié au Covid-19, ou même concernant d’autres sujets. On observe une fracture malheureuse dans la population en général, entre ceux qui lisent et écoutent les médias et ceux qui essayent de s’informer par eux-mêmes et de tirer leurs propres conclusions. Qu’il y ait des divergences d’opinion n’est pas une chose malheureuse, bien au contraire, mais ce qui l’est souvent, c’est l’incapacité à communiquer sereinement entre ces deux franges de la population. Il y a un tel acharnement médiatique sur certains sujets, qu’il devient difficile d’en parler autour de soi sans susciter de vives réactions. Certaines personnes ne veulent tout simplement pas en entendre parler, d’autres refusent catégoriquement d’admettre l’éventualité qu’il y ait une fraude assez importante pour faire basculer l’élection, d’autres encore sont perdus sous le flot d’informations, ne savent pas qui croire et donc par manque de temps ou d’intérêt se conforment au discours officiel.

Depuis plusieurs mois, je pense que l’on peut carrément parler de pression sociale. Si vous remettez en question le narratif des médias, vous êtes complotiste et le débat est clos, ce qui est à mon sens gênant voire dangereux dans un pays qui se veut démocratique.

Vous avez récemment affirmé que ce qu'il se passait aux États-Unis nous "concernait tous" : pourriez-vous expliquer en quoi à vos yeux, cette affaire dépasse le contexte américain ?

J’affirme en effet à nouveau que cela nous concerne tous. L’Amérique est la première puissance mondiale et pour beaucoup à travers le monde, un pays qui représente la démocratie et la liberté. Premièrement, tout ce qu’il se passe aux États-Unis a une portée mondiale, que ça soit culturellement, idéologiquement ou politiquement. Ensuite, parce que s’il est possible de voler l’élection du pays le plus puissant du monde, je pense que nos démocraties sont toutes en danger.

Ce que nous observons est extrêmement inquiétant. Nous sommes en train d’assister à la plus grande fraude électorale de l’histoire de la démocratie, dont il est impossible de parler sans se faire accuser de « fake news ». En parallèle, Emmanuel Macron essaye d’instaurer le vote électronique en France, sans qu’aucun média ne remette ces machines ou cette pratique en question. Faire reposer une institution telle que le suffrage universel sur un mécanisme informatique opaque est déjà un terrible coup porté à la démocratie. En confier la gestion à des entreprises privées dont les buts divergent de ceux du peuple est tout aussi aberrant. La privatisation du scrutin est d’ailleurs une entrave à l’enquête sur la fraude et l’entreprise Dominion poursuit actuellement Sidney Powell et Mike Lindell.

Ce qu’il se passe aux États-Unis survient en général en France 10 à 15 ans plus tard.

Sommes-nous en train de perdre aujourd’hui l’accès définitif à des élections équitables et transparentes ?

Si nous n’estimons pas que cette question nous concerne tous, je pense que oui.

Voir le film "Absolute Interference"