Union Essentielle, un mouvement citoyen pour une "société libre, équitable et vertueuse"

À l'arrivée des élections régionales, Shella GILL nous présente le mouvement citoyen "Union Essentielle" :

Vous êtes à l’origine du mouvement « Union Essentielle », qui se présentera aux prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’en Occitanie. Qu’est-ce qui vous a poussée à initier ce mouvement ?

La perte de nos libertés fondamentales dans un pays qui se revendique berceau des Droits de l'Homme était juste insupportable pour moi. Je me suis dis qu'il n'y avait pas plus belle preuve d'amour pour son pays que de s'engager pour le libérer de cette oppression, et ce mouvement citoyen est un mouvement de résistants luttant pour la liberté de leur pays, sur le champs de bataille politique, le champs le plus vérolé et sali de notre société actuelle.

Dans votre appel à la mobilisation, vous dénoncez notamment les « dérives d’un régime autoritaire ». À quoi faites-vous référence ?

La crise sanitaire a été une excuse pour écraser les libertés des Français, une à une, un peu plus chaque jour et un peu plus loin dans l'autoritarisme à chaque fois. Liberté d'aller et venir librement, les contraintes horaires de sorties, comme si un virus respectait des horaires précis pour s'attaquer aux personnes ! Les protocoles sanitaires d'une violence inouïe pour les enfants, dans les écoles dès la maternelle, qui ont causé un traumatisme énorme et nous en verrons les répercussions sur les années à venir. Dans l'immédiat, ce sont les suicides d'enfants de 6 à 10 ans qui ont explosé en France et plus de la moitié de la population est en dépression !

Pour répondre à cela, votre slogan de campagne dit « Nous sommes tous essentiels ». Pensez-vous vraiment pouvoir rassembler tout le monde, dans une société aussi divisée que la nôtre ?

Notre société est justement divisée par manque de conscience collective, que nous commençons justement à développer par notre action. Ce qui est formidable, c'est que pour ces élections régionales, il y a déjà sept listes citoyennes qui se présentent en France, ce qui est historique, mais bien sûr totalement occulté par les médias "mainstream". Nous ne "pensons" pas pouvoir rassembler tous les Français, mais nous travaillons concrètement à les rassembler car c'est la condition ultime si nous souhaitons un véritable changement de modèle politique.

Pour cela, quels seront vos objectifs principaux ainsi que vos leviers d’actions régionaux, vos engagements ?

Le premier des objectifs est d'instaurer une démocratie directe au niveau de nos régions. Mettre en application un RIC régional pour donner le pouvoir aux citoyens dans toutes les décisions qui concernent leur villes et villages. Ce pouvoir ira jusqu’à celui de renvoyer les élus qui ne respecterons pas la mission qui leur a été confiée lors de leur élection. Notre engagement, c'est celui d'être honnêtes et fidèles à nos engagements et de nous appliquer avant toutes choses un contrôle permanent des citoyens. Nous mettrons également une transparence totale sur le budget de la région pour que chacun puisse vérifier où va l'argent du contribuable.