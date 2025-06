Etats-Unis : la réforme du vaccin contre la Covid-19 avance plus lentement que beaucoup l'espéraient

Ndlr : Cet article écrit par Maryanne Demasi, PhD a été publié originellement sur son substack « Maryanne Demasi Reports » un média soutenu uniquement par les citoyens. Il a été traduit et repris par France-Soir avec l’accord de l'auteur.

TRIBUNE : À peine trois semaines après que le Dr Vinay Prasad ait pris la responsabilité de la supervision des vaccins à la FDA (Food & Drug Administration), mNEXSPIKE®, le dernier vaccin covid-19 de Moderna, a reçu une autorisation complète.

Pour ceux qui espéraient que la plateforme d’ARNm serait abandonnée, cette décision a été reçue comme un coup de poing à l’estomac.

Le vaccin de nouvelle génération, approuvé le 31 mai 2025, est destiné aux adultes de plus de 65 ans, ainsi qu'aux personnes âgées de 12 à 64 ans présentant au moins un facteur de risque de maladie grave.

Cette décision a été prise sous la direction d’un homme qui a passé des années à exiger une plus grande rigueur scientifique de la part de l’agence.

Prasad a été l'un des critiques les plus virulents de la FDA pendant la pandémie, condamnant à plusieurs reprises sa dépendance à des critères de substitution – tels que les niveaux d'anticorps – plutôt qu'à des résultats cliniques concrets comme une réduction des hospitalisations ou des décès.

Vinay Prasad, MD, MPH

Et il ne l'a pas dit une seule fois. Il a enfoncé le clou, à maintes reprises.

« Montrer que les rappels améliorent les anticorps neutralisants ou d'autres mesures de laboratoire n'est pas ce dont nous avons besoin », a-t-il déclaré sur X en juillet 2022. « Nous avons besoin d'essais contrôlés randomisés axés sur des critères cliniques démontrant que les rappels améliorent les résultats qui intéressent les gens. »

En janvier 2023, il a cosigné une pétition citoyenne officielle adressée à la FDA déclarant : « Ce critère d'évaluation de substitution immuno-pontant n'a pas été validé pour prédire l'efficacité clinique ».

Puis, en mars 2023, il a clarifié sa position sur Substack. « Je me fiche des niveaux transitoires de titres d'anticorps », a-t-il écrit.

Mais il semble que mNEXSPIKE® ait été approuvé principalement en utilisant exactement ce type de données : des mesures de la réponse immunitaire, et non des mesures de résultats significatifs.

Alors, comment pouvons-nous concilier cela ?

Techniquement, l’approbation est conforme à la politique décrite par Prasad dans un article récent du New England Journal of Medicine.

Il y a proposé un système à deux voies : aucune nouvelle approbation de vaccin pour les adultes en bonne santé sans ECR démontrant un bénéfice clinique, mais pour les adultes plus âgés et les personnes à risque, les données relatives à l'immuno-bridage pourraient toujours être acceptables.

Donc oui, selon ces standards, mNEXSPIKE® répond aux règles.

Mais cela ne résout pas le problème. Car pendant des années, Prasad a insisté sur le fait, qu’approuver les vaccins contre la Covid sur la base des taux d'anticorps plutôt que des résultats cliniques, étaient des raccourcis scientifiquement fragiles.

Aujourd’hui, sous sa direction, ces mêmes raccourcis sont de retour.

Lorsque Robert F. Kennedy Jr. a été nommé secrétaire du HHS, la réforme (ndlr : contre les vaccins covid-19) ne semblait pas seulement probable, elle semblait imminente.

Beaucoup s’attendaient à ce que les vaccins à ARNm soient retirés du marché ou, à tout le moins, à ce que les nouvelles autorisations soient gelées jusqu’à ce que des preuves plus solides apparaissent.

Au lieu de cela, nous avons vu un flot de vidéos de haute qualité et des slogans soignés sur la « restauration de la confiance du public ».

Pour de nombreux observateurs, cela ressemble à de la transparence en surface, mais en dessous, les choses se passent comme d’habitude.

Bien sûr, personne n’a dit que ce serait facile.

Ayant travaillé comme conseiller politique au sein du gouvernement, je sais combien il est difficile de faire évoluer des systèmes non seulement lents et bureaucratiques, mais également profondément liés à des intérêts commerciaux. Et aucun secteur n'est plus fortement investi dans l'ARNm que la biotechnologie.

Il ne s'agit plus seulement de la covid. L'industrie pharmaceutique a investi des milliards dans des vaccins à ARNm contre le VRS, la grippe, le VIH, le cancer, etc. Des filières entières de produits reposent désormais sur l'hypothèse que cette technologie est là pour durer.

Débrancher le système ne modifierait pas uniquement la politique de santé publique : cela ruinerait les portefeuilles, réduirait les budgets de recherche et développement, et déclencherait une tempête politique et financière de certains des intérêts commerciaux les plus puissants de la planète.

Voilà le genre de pression que subit Prasad actuellement. Voilà la réalité à laquelle l'équipe de Kennedy est confrontée.

Il ne s'agit plus d'un conflit entre la science et l'idéologie, mais d'un conflit entre la science et le pouvoir industriel bien établi.

Et, beaucoup commencent à s’inquiéter du fait que nous assistons au même scénario, avec simplement une meilleure image de marque.

Ce n'est pas ce qu'espéraient les partisans de MAHA (ndlr : Make America Healthy Again) ou les familles des victimes des vaccins. Ils ne demandent pas de modifications. Ils veulent que les vaccins disparaissent. Ni révision, ni mise à jour, juste supprimés.

Mais, la réalité politique suit rarement le rythme des attentes du public. Même les réformateurs les plus déterminés ne peuvent aller plus vite que la machine qu'ils tentent de démanteler.

Alors, où cela nous mène-t-il ?

Nous sommes confrontés à la tâche la plus difficile qui soit : rester dans le combat.

Les progrès semblent lents, mais ils sont en cours.

Les CDC ont supprimé les recommandations de vaccination systématique contre la Covid-19 pour les enfants en bonne santé et les femmes enceintes. Le nouveau cadre réglementaire mis en place par Prasad a mis un stop aux autorisations de mise sur le marché des vaccins pour des maladies à faible risque, sauf si elles sont étayées par des essais cliniques randomisés.

Certes, la plateforme ARNm est toujours utilisée – et toujours farouchement protégée – mais sa réforme n'allait pas être facile. Elle n'allait pas se faire d'un seul coup.