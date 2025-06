C’est Nicolas qui paie

Nicolas, symbole d’une France à bout de souffle

Nicolas paie. Nicolas, c’est cet homme ou cette femme d’environ 30 ans, honnête, laborieux, qui finance un système auquel il ne croît plus.

Sur les réseaux sociaux, son nom est devenu un étendard, celui d’une révolte contre une fiscalité écrasante, une bureaucratie pléthorique et une redistribution perçue comme injuste.

Ce cri « Nicolas qui paie » est devenu un slogan politique et l’écho d’une colère sourde.

Celle d’une génération de Français qui travaille dur, paye ses impôts, et assiste, impuissante, à la lente dérive d’un pays qu’elle ne reconnaît plus.

Ce mouvement, qui s’est propagé jusqu’au Royaume-Uni, incarne une prise de conscience : la France, championne européenne des prélèvements obligatoires, étouffe ses citoyens les plus productifs. Avec un fait sidérant : la France compte plus de fonctionnaires par habitant que la Chine communiste, et 10 % des contribuables paient environ 75 % de l’impôt sur le revenu !

Voici l’histoire de Nicolas, de sa révolte, et de ce qu’elle dit de la France d’aujourd’hui.

Le visage de la France laborieuse.

Nicolas, c’est l’archétype du Français moyen. Il se lève tôt, travaille dur, paye ses impôts et cotisations sociales sans broncher. Il est cadre, artisan, employé, indépendant.

Mais, Nicolas, c’est aussi l’ouvrier qui peine à joindre les deux bouts, la retraitée modeste qui voit sa pension rognée par l’inflation, ou le jeune entrepreneur asphyxié par les charges. Tous partagent un même sentiment d’injustice face à un système fiscal complexe.

Il est celui qui fait tourner la machine, celui qui finance le « modèle social français » dont on vante les mérites, mais dont il ne voit jamais la couleur.

Pas d’aides sociales pour Nicolas, pas de passe-droits.

Il doit composer avec des services publics en déliquescence : une insécurité galopante, un système éducatif à la dérive, des hôpitaux au bord de l’implosion.

Comme l’écrivait récemment l’éditorialiste Ivan Rioufol, Nicolas représente cette génération de trentenaires qui « travaille, ne demande rien à l’État, ne casse rien, mais doit toujours payer pour les autres… tout en étant traité de raciste !»

Sur les réseaux sociaux, Nicolas a pris vie.

Le compte sur X @NicolasQuiPaie suivi par des dizaines de milliers de personnes, est devenu le porte-voix de cette exaspération. Des hashtags comme #JeSuisNicolas ou #NicolasQuiPaie pullulent, accompagnés de stickers, et même d’un pendant féminin @JulieQuiPaie l’épouse symbolique de Nicolas.

Derrière l’humour et la dérision, il y a une colère profonde : Nicolas en a assez d’être le pigeon de service.

Une révolte fiscale dans la tradition française.

La révolte de Nicolas s’inscrit dans une longue histoire de frondes fiscales en France.

Sous l’Ancien Régime, les paysans se soulevaient contre la taille ou la gabelle, ces taxes royales jugées insupportables. Mais ce que vit Nicolas aujourd’hui dépasse de loin les exactions d’antan.

Avec un taux de prélèvements obligatoires de 44,8 % du PIB en 2023, la France détient le record européen, loin devant la moyenne de la zone euro (39,2 %). Ce fardeau s’explique en partie par une législation fiscale complexe, avec plus de 200 taxes différentes, et une faible compétitivité économique, marquée par une croissance en berne et un chômage structurel de 7,4 % en 2024 contre une moyenne de 6% dans l’ensemble des pays européens.

Ce fardeau fiscal, Nicolas le porte sur ses épaules, et il est à bout. Cette vague de ras-le-bol s'est amplifiée grâce à des apparitions dans des médias comme CNEWS, 20 Minutes, Le Figaro et Valeurs Actuelles.

Le slogan s’est imposé comme un cri de ralliement pour tous ceux qui se sentent floués par un État dispendieux et inefficace.

Les cibles de Nicolas : un système à bout de souffle.

Mais qui sont les « coupables » aux yeux de Nicolas ?

Le système de retraites par répartition : une injustice intergénérationnelle. Le système de retraites par répartition, pilier du « modèle social français », est une source majeure de frustration. Nicolas finance les pensions généreuses des générations précédentes, mais doute de bénéficier un jour d’une retraite équivalente. Avec une démographie déclinante (1,8 enfant par femme en 2023) et une économie en perte de vitesse (croissance de 0,9 % prévue en 2025), ce système est au bord de la rupture. Nicolas paie, mais pour combien de temps encore ?

Le gaspillage de l’argent public : Nicolas pointe aussi du doigt le gaspillage de ses impôts.

Le Pass Culture, qui subventionne l’achat de mangas ou de jeux vidéo, ou les dépenses pharaoniques des Jeux olympiques de 2024 (estimées à 8,9 milliards d’euros), lui semblent absurdes.

Pendant ce temps, les services publics qu’il utilise – éducation, santé, sécurité – s’effritent. En 2023, le déficit public a atteint 5,5 % du PIB, et la dette publique flirte avec les 110 % du PIB. Cependant, certains services publics, comme les hôpitaux ou l’éducation, restent essentiels pour Nicolas, qui souhaite une meilleure allocation des ressources, par exemple via une réduction des dépenses administratives redondantes. Comme d’ailleurs 95% des Français qui demandent une réduction des dépenses publiques les voyant remplies de gaspillage, de fraude et d’inefficacité.

Chaque euro mal dépensé est une insulte à son travail.

L’immigration : un sujet brûlant. Nicolas pointe également le coût de l’immigration, légale ou illégale.

En 2023, l’Aide Médicale d’État (AME), qui finance les soins des immigrés en situation irrégulière, a coûté 1,2 milliard d’euros. Nicolas, qui ne bénéficie d’aucune aide sociale, se sent floué par un système qui semble privilégier ceux qui ne contribuent pas. Ce sujet, sensible, reflète un débat légitime sur l’équilibre entre solidarité humanitaire et soutenabilité financière, Nicolas souhaitant une transparence accrue sur l’utilisation des fonds publics, perçu comme inéquitable.

Des chiffres qui choquent : la France face à ses contradictions

Nicolas n’est pas seulement en colère : il a des arguments chocs.

La France compte plus de fonctionnaires par habitant que la Chine communiste. Avec 5,6 millions de fonctionnaires pour 67 millions d’habitants, la France affiche un ratio de 83 fonctionnaires pour 1 000 habitants, contre 50 en Chine.

Cette bureaucratie pléthorique absorbe une part colossale des ressources, avec un coût estimé à 140 milliards d’euros par an (25 % du budget de l’État).

Ce chiffre, souvent méconnu, illustre l’hypertrophie d’un État français qui pèse lourdement sur les contribuables comme Nicolas.

En 2023, les 10 % des ménages les plus aisés (ceux gagnant plus de 4 000 € net par mois) ont supporté 75 % de l’impôt sur le revenu, selon les données de la DGFiP.

Cette inégalité fiscale, où une minorité supporte l’essentiel de la charge, renforce le sentiment d’injustice.

Nicolas, souvent dans cette tranche des 10 %, a l’impression de travailler pour un système qui le pressure sans lui rendre la pareille.

Ces chiffres ne sont pas de simples anecdotes : ils traduisent une réalité où l’État français, malgré son poids, échoue à fournir des services publics à la hauteur des sacrifices demandés.

Nicolas, lui, n’en peut plus de payer pour un système qui semble le mépriser.

Nicolas n’est pas seul : un mouvement transnational

La révolte de Nicolas dépasse les frontières.

En Angleterre, son cousin Nick, 30 ans, partage les mêmes frustrations.

Nick en a assez de payer pour des aides sociales qu’il juge mal distribuées, notamment à des populations qui, selon lui, ne contribuent pas à l’effort collectif.

Sur X, Nicolas et Nick se tendent la main, rêvant d’un avenir meilleur.

Ce mouvement, qui s’inspire des politiques audacieuses des baisses des dépenses d’État de Javier Milei en Argentine (son gouvernement ayant réduit le déficit public de 5 % à 2 % du PIB en un an) ou des prises de position d’Elon Musk avec le DOGE aux États-Unis, pourrait redessiner l’avenir économique de l’Occident.

Une révolte aux accents libertariens

Réduire son mouvement à une étiquette serait une erreur.

Nicolas, c’est avant tout un contribuable qui demande des comptes.

Comme le Figaro de Beaumarchais, il « se presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer ».

Derrière l’humour des mèmes et des slogans, il y a une détresse réelle, celle d’une génération qui se sent sacrifiée sur l’autel d’un modèle social à bout de souffle.

Et maintenant ?

Nicolas ne doit pas être pris à la légère. Sa révolte, portée par les réseaux sociaux, est un symptôme d’un malaise profond.

La question est de savoir si l’État français saura répondre à cette colère avant qu’elle ne se transforme en chaos.

Réformer la fiscalité, rationaliser les dépenses publiques, restaurer la confiance dans les institutions : autant de défis colossaux pour une classe politique souvent déconnectée.

Nicolas, miroir d’une France en crise.

Nicolas, c’est vous, c’est moi, c’est le voisin qui se lève chaque matin pour faire tourner un pays qui semble avoir oublié ses fondamentaux.

Avec ses slogans, ses hashtags et ses T-shirts, Nicolas incarne une révolte fiscale et morale, celle d’une France qui ne veut plus être la vache à lait d’un système à la dérive.

Les chiffres sont là pour le prouver : plus de fonctionnaires par habitant qu’en Chine communiste, 10 % des contribuables qui portent 75 % de l’impôt sur le revenu.

Nicolas ne demande pas la lune, il veut simplement que son travail soit respecté, que ses impôts servent à quelque chose, que son pays retrouve un cap.

À l’État, maintenant, de l’entendre avant qu’il ne soit trop tard.



Antoine Bachelin Sena est sur X