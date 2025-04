CBDC : la fin de l'argent - un film documentaire à ne pas rater

Presque toutes les banques centrales du monde déploient actuellement une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Ce sont des versions programmables de nos monnaies nationales actuelles qui peuvent restreindre les biens que vous pouvez ou ne pouvez pas acheter, la zone géographique dans laquelle vous êtes autorisé à acheter, ou votre compte peut être complètement désactivé.

Les monnaies numériques des banques centrales représentent une révolution fondamentale dans notre système monétaire, mais c’est une dévolution ou une dégradation de l’argent. En effet, parmi les quatre définitions de l’argent (transportabilité, divisibilité, acceptabilité générale, réserve de valeur), les CBDC éliminent deux d’entre elles : l’acceptabilité et la réserve de valeur. Si l’argent peut être programmé pour déterminer où il peut ou ne peut pas être utilisé par une autorité centrale, il n’est plus généralement acceptable. Et s’il peut être désactivé ou perdre sa valeur après une certaine période (une proposition faite par plusieurs banques centrales pour encourager les dépenses), il n’est plus une réserve de valeur.

Qui est à l’origine de cette initiative et quel est leur lien avec les autres cryptomonnaies, le Bitcoin, les identités numériques et la tokenisation de tous les actifs à l’échelle mondiale ?

Ces questions et bien d’autres trouvent des réponses dans un nouveau film que j’ai réalisé, intitulé CBDC : La fin de l’argent, dont une version sous-titrée en français est disponible sur CBDCTheEndofMoney.com. Le film présente des interviews réalisées sur trois continents avec des économistes, des analystes politiques, le prévisionniste économique Martin Armstrong, la journaliste Whitney Webb, le rédacteur en chef de Bitcoin Magazine, ainsi que des membres éminents du convoi des camionneurs canadiens.

Un incubateur technologique de la Banque des règlements internationaux, appelé l’Innovation Hub, a développé des programmes de CBDC dans presque tous les pays du monde, quelle que soit leur orientation politique ou leur position géopolitique dans un conflit donné.

La Banque des règlements internationaux est la banque centrale des banques centrales, décrite par feu Carol Quigley de l’université de Georgetown comme le sommet d’« un système mondial de contrôle financier entre des mains privées, capable de dominer le système politique de chaque pays et l’économie mondiale dans son ensemble… contrôlé de manière féodale par les banques centrales du monde agissant de concert, par des accords secrets conclus lors de réunions et de conférences privées fréquentes. »

Un programme parallèle et préalable pour rendre les CBDC fonctionnels est celui des identités numériques. Votre portefeuille numérique programmable ne fonctionne que lorsqu’il est lié à votre identité numérique vérifiée biométriquement. La Fondation Bill & Melinda Gates a financé un programme mondial d’identité numérique sous l’égide des Nations Unies, appelé ID2020, ainsi que d’autres initiatives établissant les normes et les protocoles que les entités publiques et privées utiliseront pour enregistrer et partager les données d’identité numérique entre elles. Comme de nombreuses constitutions nationales protègent les droits civils contre les violations de la vie privée représentées par les identités numériques, la stratégie consiste à stocker cet océan de données utilisateur sur des bases de données décentralisées public/privé, auxquelles toute organisation pourra accéder avec les bonnes autorisations.

Pourquoi avons-nous tous besoin d’une étiquette d’identité numérique, pourrait-on se demander ? Dans les pays en développement, les identités numériques sont vendues comme une initiative humanitaire pour combler le soi-disant « fossé identitaire ». Comme Gates le décrit sur son blog, Adhar rend « les invisibles du monde visibles ». Visibles pour qui, pourrait-on demander ? Big Brother ? Ces identités numériques intégreront les pauvres du monde dans le système bancaire et les programmes d’aides gouvernementales, prétendument pour les sortir de la pauvreté. Sam Altman, le fondateur d’OpenAI, a lancé un projet appelé WorldCoin, qu’il a créé pour établir un système de revenu universel de base. La population sera attirée par les identités numériques avec la carotte du bien-être, avant d’être maintenue en ligne avec le bâton, constitué de contrôles sociaux sans précédent rendus possibles par un tel système restrictif.

Quelles preuves avons-nous que ces systèmes mèneront au désastre ? Adhar, le premier programme national d’identité numérique biométrique à grande échelle, a été lancé en Inde en 2016 par Nandan Nilekani, un ami de Bill Gates. Adhar est accusé d’être à l’origine de la moitié des décès par famine signalés depuis 2015, car les gens ne pouvaient pas recevoir d’aide gouvernementale sans un numéro Adhar fonctionnel. Ainsi va la prétention de « venir en aide aux pauvres ».

Quelle fut la première invention technologique qui a rendu ce rêve possible ? Roulement de tambour… le Bitcoin. Le Bitcoin a été le premier registre décentralisé peer-to-peer à créer une rareté numérique. Il a jeté les bases technologiques de toutes les cryptomonnaies, des identités numériques et de la tokenisation de tous les actifs à l’échelle mondiale.

La vision plus large de ces oligarques est d’étiqueter chaque personne et chaque objet sur cette planète et de les enregistrer dans un registre mondial infalsifiable et indélébile de chaque personne, objet et actif dans le monde entier. Étant donné que l’une des définitions fondamentales d’un gouvernement est le droit de taxer et que les registres d’actifs sont la base d’un système fiscal, cette vision représente véritablement une tentative de création d’un appareil gouvernemental mondial décentralisé.

Avec Larry Fink, PDG de BlackRock, qui s’est récemment prononcé en faveur du Bitcoin et qui discute des bases de l’avenir de la finance fonctionnant avec un registre universel et une identité numérique unique pour chaque investisseur, il est clair où les propriétaires de ce monde souhaitent nous emmener.

Nous devons nous demander si c’est l’avenir que nous voulons laisser à nos enfants. Nous devons nous impliquer au niveau local de nos gouvernements pour interdire ces systèmes et permettre aux systèmes traditionnels d’argent papier et de commerce de fonctionner en dehors d’un système généralisé de surveillance financière. Et non, cela ne signifie pas que vous êtes un terroriste parce que vous voulez préserver votre vie privée financière. La terreur que ces systèmes de contrôle apporteront à notre monde a été expérimentée dans les tragédies des dictatures du XXe siècle. La différence dans ce chapitre historique qui se déroule est qu’il sera mondial, et déménager d’un pays à un autre ne résoudra pas le problème.

Si les CBDC réussissent à être mises en œuvre, elles entraîneront une réduction du commerce, les économies mondiales se gripperont, et un marché noir robuste émergera en dehors des contrôles, comme ce qui s’est produit dans le bloc soviétique au XXe siècle. La pauvreté augmentera, et un marché dysfonctionnel deviendra un élément permanent de la vie quotidienne.

Des solutions alternatives émergeront. Les villes, les États et les entreprises privées commenceront à émettre leurs propres monnaies régionales. L’espoir n’est pas perdu, car le besoin humain d’échanger ne disparaîtra jamais, et les gens trouveront des solutions à ces problèmes. Nous avons l’opportunité d’éviter un avenir sombre qui se planifie, et nous pouvons le faire au niveau local.