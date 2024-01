Ce mystérieux rendez-vous de la dernière chance avec les Français qui n’a pas eu lieu

TRIBUNE - Dès décembre 2023, fut annoncé aux Français un rendez-vous de la "dernière chance" avec la nation. Qu'allait faire Emmanuel Macron ?

Que peut-on attendre d'autre d'un président de la République sinon qu'il gouverne et agisse dans l'intérêt de la France, et donc des Français ? Il semble pourtant qu'Emmanuel Macron ait une conception très particulière de la direction d'un pays. Ne déclarait-il pas en 2015 que, pour lui, "la politique, c'est faire des discours" ?

Nous en avons eu à maintes reprises la preuve lors de ses allocutions officielles, ses communications sur les réseaux sociaux ou ses visites sur le terrain : cette conception de la politique perdure chez lui.

Ainsi, lorsqu’il annonce un rendez-vous, on ne peut s'attendre qu'à un énième "discours". Mais, lors de ses vœux pour la nouvelle année, allions-nous tout de même avoir droit à une surprise, comme la remise en question de la réforme des retraites ?

Je n'ai pas regardé cette allocution. Nous fûmes d’ailleurs de nombreux Français à ne pas la suivre. Ce qui est certain, c'est que rien de surprenant n’en est ressorti. Il y eut aussi cette autre apparition d'Emmanuel Macron, déguisé en boxeur, pour nous vanter les vertus du sport et les JO... Aucune surprise là encore, si ce n’est en lisant les commentaires surprenants des lecteurs du Figaro.

Depuis, j'ai aussi découvert les commentaires des lecteurs du journal Le Point, qui montrent que Macron fédère... contre lui ! Comme à chaque fois, des reproches sur ses actions politiques, des dénonciations d’une destruction des ressources de notre pays. Et cette question sur ce qu'il va en rester de ce pays, dans trois ans :j'avais écrit, en octobre 2021, un texte intitulé : "La France n'est pas à vendre". Aujourd'hui, il faudrait s'entendre sur ce qu'est réellement la France en termes de souveraineté : un pays, un territoire, une annexe de l'UE ? Et qui prend les décisions, qui dirige ?

Ni les vœux ni la scène de boxe n'étaient donc ce rendez-vous annoncé en décembre. Alors que faillait-il attendre ?

Quelques bruits de couloir sur un probable remaniement ministériel ont commencé à fuiter. Puis la nouvelle officielle est tombée : la démission d'Élisabeth Borne, information livrée en rivalité avec les débordements de Gérard Depardieu (les pro “Gégé”, les anti, les pour qui deviennent contre...)

S’est ajouté au brouhaha médiatique les raisons de la “démission” de Borne. Car notre ex-Premier ministre ne voulait visiblement pas quitter Matignon (Aurélien Rousseau, ex-ministre de la "Santé", a en revanche manifesté son intention de démissionner, mais il semblerait que Macron n'ait pas reçu sa demande ! Décidément, la communication semble bien approximative dans ce gouvernement).

Élisabeth Borne n’égrènera plus son chapelet de 49.3 : compteur bloqué à 23. Rappelons aussi son autre fait d'armes, alors qu'elle était ministre du Travail : créer un nouveau statut parmi les citoyens français, celui de "suspendu", soit une personne privée de ressources financières, ne pouvant être ni licenciée, ni toucher aucune allocation.

Mais pouvait-on envisager ce remaniement comme le rendez-vous de la "dernière chance" ? C’était un peu léger, incomplet. Certes, la nature a horreur du vide, la place vacante doit être occupée. Mais par qui ? Un peu de suspense dans le narratif médiatique, puis un nom est tombé le mardi 9 janvier 2024 : Gabriel Attal, le tout jeuneministre de l'Éducation nationale, qui venait de prendre ses fonctions en juillet 2023. Et dont l’essentiel du CV est d'être "jeune" ; cela semble un capital important, quand il s'agit de"redonner souffle et vie à son mandat", nous dit Le Monde, qui est allé jusqu’à affirmer que "Jupiter(avait) un genou à terre". Mazette ! Toute l'unité de notre pays reposerait donc sur le besoin "de cette jeunesse et de cette popularité" qu'Attal comblerait ! Ainsi, la France en serait rendue là, avec ce nouveau Premier ministre qualifié de "redoutable communicant" ayant pour mission de relancer le mandat de Macron !

La priorité n’est pas plutôt de diriger les affaires du pays ?

Alors, c’était cela ce rendez-vous de la "dernière chance", un changement de gouvernement ? Sauf qu'avec si peu de mouvement parmi les ministres, tout cela ressemblait plus à une opération de chaises musicales avec, pour simple changement notable, l'arrivée de Rachida Dati au ministère de la Culture.

La dernière chance, ça n’aura pas été non plus cette conférence de presse de Macron une semaine après la nomination d’Attal, le mardi 16 janvier à l’Elysée.

Très vite, une autre scène a mobilisé Macron : celle de Davos, afin de retrouver l'inspiration, la flamme même auprès de ceux qui, comme Klaus Schwab, le président de Forum économique mondial, déclare l'aimer beaucoup, le considérant comme un"guide pour l'Europe/UE". Le WEF a de plus en plus de détracteurs : plus les citoyens de différents pays sont informés, plus ils rejettent cet entre-soi des maîtres d’un monde devenu uniforme, aux mêmes lois, aux mêmes obligations (la "crise” du Covid en fut une démonstration).

Là, sans doute, était le vrai rendez-vous de Macron. Mais il n'y avait surtout pas de nécessité à l'annoncer dans la presse.

Les Français attendent autre chose que de la communication, que du "discours". Et, en toute logique, quand un Président ne rassemble plus une population dans un projet commun, n'est plus en phase avec ce qui est attendu dans un pays, ce n'est pas le Premier ministre qui doit être changé mais bien le Président lui-même.

Sont-ce, pour le coup, les vœux de la dernière chance de ceux qui n'ont pas écouté Macron ?