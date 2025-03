De nouvelles données sur les rendements agricoles réévaluent le Coût Social du Carbone

ndlr : Bonne nouvelle pour nos assiettes ! Une étude toute fraîche de 2025 vient secouer ce qu’on pensait du réchauffement climatique et de ses effets sur l’agriculture. Jusqu’ici, on nous disait que la hausse des températures allait dévaster les récoltes et faire grimper le « Coût Social du Carbone » – une sorte de facture en dollars pour chaque tonne de CO₂ rejetée dans l’air. Sous Biden, par exemple, ce coût avait bondi de 51 à 190 dollars, en partie à cause de prévisions alarmantes sur les cultures. Mais surprise : avec des données plus solides (1 222 études sur le maïs, le riz, le blé et le soja), des chercheurs montrent que même avec 5°C de réchauffement, les récoltes tiennent bon, voire s’améliorent !

Pourquoi ? Le CO₂, souvent vu comme le méchant, joue en fait les héros en boostant la croissance des plantes, un peu comme un engrais naturel. Ajoutez à ça les astuces des agriculteurs – irrigation, graines résistantes – et voilà, les pertes qu’on craignait ne sont pas au rendez-vous. Résultat : ce SCC pourrait être revu à la baisse, ce qui pourrait changer la donne pour les taxes sur le carbone ou les politiques climatiques. Attention, tout n’est pas rose : les régions tropicales risquent de morfler davantage, mais dans les zones tempérées comme chez nous, ça passe mieux. Bref, une lueur d’espoir qui montre qu’on peut s’adapter au climat qui se dérègle !