Emmanuel Macron, éleveur de champions : "On doit faire beaucoup plus ! Beaucoup plus !"

HUMEUR - Emmanuel Macron a reçu ce lundi les médaillés olympiques et paralympiques des Jeux olympiques de Tokyo pour leur distribuer Légion d'honneur et ordre du Mérite. En bonus dans le paquet de lessive : un recadrage musclé et bien senti.

Aimé Jacquet peut aller se rhabiller, le coaching à papa c’est fini, quand en 2021 le président plonge ses « yeux dans les bleus », ce n’est pas pour causer tricot.

Lui qui semble se découvrir un nouveau talent à chaque nouvelle situation s’est improvisé éleveur de champions lundi 13 septembre face à une assemblée de médaillés olympiques. À la fois entraîneur, meneur, leader, agent provocateur… doté un sens de l’à-propos et d'une pertinence athlétique, Emmanuel Macron s’est exprimé au nom d’un « nous » indéfini pour déplorer un « bilan global » des J.O. « pas tout à fait au niveau que nous attendions » voire carrément « mitigé » pour certains sports.

Après le projet « Marseille en grand » présenté dans la cité phocéenne au début du mois, voici le projet « secouer un peu ces feignasses de sportifs » en direct de l’Elysée. Eh ouais les gars (et les filles) ! Ça va pas du tout ces résultats, coach Macron l’a martelé « On doit faire beaucoup plus ! Beaucoup plus ! » Et ne pensez pas que vous allez vous en sortir en tirant au flanc, « il faut pour chaque fédé et chaque sportif se mettre la pression maximale »

« La route est droite, mais la pente est forte »

Evidemment on ne saurait être si exigeant sur les « résultats » sans avoir mieux à proposer qu’une breloque aux couleurs de la République, et ce serait bien mal connaître M. Macron que de l’imaginer sur tel terrain sans pléthore de solutions et d’idées brillantes dans sa besace. Premièrement, soyons clairs : le problème n’est pas financier, pour preuve « nos voisins britanniques » qui « investissent aujourd’hui moins de crédits publics que nous, ont pourtant des résultats supérieurs aux nôtres. » CQFD.

Ensuite, pour intégrer « durablement le top 5 olympique et paralympique » la solution est simple : « engager une réforme en profondeur des modalités de notre soutien, de sa répartition […] accepter de concentrer les moyens là où on a de la potentialité » ; comprenez : vous n’aurez pas un kopeck de plus, en revanche on va déshabiller Pierre pour habiller Paul, et pour faire passer la pilule, imaginer des concepts stériles et abscons qui seront oubliés avant d’être compris : la « belle idée du pacte de performance », le dispositif de « cordées du sport » inspiré des « cordées de la réussite », et la révolutionnaire « expérimentation » du « capital sportif-entrepreneur. »

Pour ce qui est du sport amateur, les concepts étaient moins pétillants. Une référence à un « tout ce qu’on fait » sybillin, et l'évocation d'une « montée en gamme » sur laquelle les éclaircissements ne sont pas venus : intérieur cuir ? Sièges chauffants ? Jantes alliage ?

Retour vers le futur

On ne peut néanmoins que louer cette vigoureuse intervention d’un président de la République à fond (la forme) derrière ses champions. On craint cependant que le chef de l’État ne se soit quelque peu emmêlé les pinceaux dans ses fiches : les personnes présentes à l’Elysée étaient justement celles ayant rapporté une médaille, les sermonner sur une moisson supposément décevante serait au mieux déplacé et au pire insensé. Ça ne peut donc être qu’une erreur.

Un autre erreur - temporelle celle-ci - a été relevée par le judoka Teddy Riner , qui a estimé qu’il « fallait investir déjà sept ans en arrière dans le sport, massivement » et qu’à défaut on pouvait « toujours se cacher derrière le Covid… »

Prochain projeeeeeet d’Emmanuel Macron : inventer une machine à remonter dans le temps et nous ramener lui-même toutes ces médailles qui manquent à l'appel ?