La Chine  : vers une domination technologique mondiale  ?

Le vice-président américain, Vance, vient de faire une déclaration marquante : la mondialisation, telle qu’elle avait été conçue, a échoué.

Pour ses concepteurs occidentaux, il s’agissait de promouvoir un libre-échange généralisé entre les pays développés occidentaux et les autres, invités à se spécialiser dans la mise à disposition des matières premières et la production de biens banals. Et bien sûr, l’Occident avait vocation à conserver la maîtrise des biens de haute technologie.

Rien ne s’est passé comme prévu.

La Russie – en-dehors de la supériorité qui lui est reconnue quant à son arsenal nucléaire - a montré à travers la crise ukrainienne qu’elle était a minima largement au niveau de l’Occident en matière de qualité et sophistication des armements de champ de bataille. Ce à travers la mise en œuvre de missiles hypersoniques, de l’ensemble des contre-mesures électroniques, de la défense anti-aérienne, et des drones, etc.

Surtout, la Chine aurait maintenant largement dépassé les États-Unis quant aux technologies d’avenir. C’est ce qu’a récemment mis en lumière l’institut australien ASPI (Australian Strategic Policy Institute) ; dans son rapport 2024 Critical Technology Tracker, il analyse les principales innovations scientifiques et techniques dans 64 champs technologiques à travers le monde, selon 8 méta-catégories :

Advanced Information and Communication Technologies

Advanced Materials and Manufacturing

AI Technologies

Biotech, Gene Technologies and Vaccines

Defence, Space, Robotics and Transportation

Energy and Environment

Quantum Technologies

Sensing, Timing and Navigation.

En moins de deux décennies, la Chine a ainsi pris de loin la première place, reléguant les États-Unis au rôle de brillant second. L’absence dans ce classement du reste de l’Asie (Japon, Corée, Inde, Singapour…) et de la Russie est notable.

Cette domination se traduit par bien des faits concrets, dont voici quelques exemples (cf. détails en documentation) :

La domination chinoise dans les véhicules électriques ; BYD, premier acteur chinois d’un marché ultra-compétitif, est en train de surpasser Tesla qui souffre d’un marché US qui se désintéresse de l’électrique, et risque d’être progressivement marginalisé sur le marché chinois.

Construction du premier réacteur nucléaire au Thorium.

Lancement du projet d’un barrage électrique au Tibet 3 fois plus grand encore que celui des Trois-Gorges – puissance de 60 GW ; production équivalente à celle d’une trentaine de réacteurs EPR ou 60% de la production française actuelle – coûts de 135 milliards d’euros – échéance 2035.

Projet de production d’électricité dans l’espace et transmission sur Terre via micro-ondes – puissance visée équivalente à celle du barrage des Trois-Gorges.

Lancement en télécom mobiles du déploiement de la 6G.

Mise en place d’un réseau de communication par satellites ‘grand public’ alternatif à Starlink.

Lancement international de technologies d’AI compétitives à des coût-utilisateurs inférieurs de 95% aux technologies US.

Premier alunissage sur la face cachée.

Robotique avancée – les robots qui font du vélo.

Robotique avancée – soins aux personnes âgées.

Établissement en Chine de scientifiques étrangers.

Cette accélération chinoise a été planifiée et accélérée à la suite du 1er mandat de Trump qui a démontré aux dirigeants chinois le risque inhérent à toute dépendance vis-à-vis des technologies américaines. Les restrictions aux exportations de technologies ont ainsi été un moteur essentiel de l’essor scientifique et technologique de la Chine.

L’académicien Mao Keji a ainsi remercié récemment l’administration Trump 1 d’avoir lancé sa guerre commerciale qui a convaincu les dirigeants chinois, sous l’impulsion de Wang Huning, 4e personnage de l’État, de ne plus laisser l’économie chinoise trop dépendre d’exportations de biens banals vers les USA, et de devenir le leader mondial dans le développement des STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

En Chine, les formations scientifiques et techniques sont reines, et les ingénieurs formés ne se précipitent pas vers le contrôle de gestion ou la finance de marchés pour faire carrière ou fortune !

Daniel Godet est ancien administrateur civil, cadre de grande entreprise en retraite, et esprit curieux.