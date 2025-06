La démocratie allemande file-t-elle un mauvais coton ?

De nombreux indices témoignent de ce que la vie démocratique en Allemagne se dégrade.

Comme le souligne The Economist du 17 mai dernier, la liberté d’exprimer des critiques vis-à-vis des hommes et femmes politiques a été restreinte en 2021. L’ancien vice-chancelier Habeck a ainsi pu lancer 800 plaintes, par exemple contre un citoyen l’ayant juste traité d’idiot ; un journaliste qui avait publié un mème satirique sur un ministre de l’intérieur a écopé de 7 mois de prison. En ce début de juin, une députée est fermement priée de quitter le Bundestag lors d’un débat sur les exportations d’armes vers Israël : elle portait un T-shirt « Palestine ». Résultat selon The Economist : la part de la population qui considère pouvoir s’exprimer librement est passée de 80 % en 1990 à moins de 50 % - une lucidité louable.

L’Allemagne a mis en place fin février dernier un service de conseil aux personnes affectées par des théories complotistes, que leur source soit un parent, un ami ou un collègue au travail. Justification avancée par la ministre de l’intérieur d’alors, Faeser : Le complotisme « irait main dans la main avec les mensonges et la désinformation » ; cela pourrait « diviser la société et détruire la confiance dans la science, les médias libres et les institutions démocratiques » et pourrait inspirer des actes de violence, voire des crimes. L’un dans l’autre, compte tenu de l’ampleur des mensonges proférés par l’État allemand ces dernières années (sur le Covid, sur l’Ukraine et la Russie, etc.) tout cela constitue un bel exemple d’inversion accusatoire.

Comme le souligne une analyse de CBS, il en résulte une criminalisation de l’insulte sur internet, de la diffusion de rumeurs ou de fausses informations. Et celui qui ‘reposte’ peut aussi être visé. Pour l’insulte, c’est une question de perception par la personne insultée. Bien sûr, il s’agit de concepts peu clairs : se sentir insulté n’est-il pas particulièrement subjectif ? Et quel est le garant de la vérité ? Les sujets liés au Covid, par exemple, ont montré comment ce qui sépare une affirmation complotiste d’une vérité reconnue est souvent juste un délai de quelques mois.

Le sort de l’avocat Fuellmich montre la rancune tenace vouée par l’État à ceux qui ont eu raison trop tôt : cet avocat a osé tenir une sorte de tribunal privé international pour montrer les erreurs et mensonges dans la gestion de l’épidémie de Covid par les gouvernements. Sur une affaire d’escroquerie montée contre lui, que nombreux jugent fictive, il a eu droit à un traitement soigné par la justice de son pays : détention provisoire très longue, isolement, peine de prison de 3 ans et 9 mois en première instance.

Un volet particulier de la question démocratique en Allemagne concerne le parti Alternative fuer Deutschland (AfD) qui est venu compléter la palette des partis sur la droite de l’alliance CDU-CSU, et a atteint 20 % aux élections législatives de février 2025, le classant second parti du pays, devançant le parti social-démocrate : l’AFD a été accusée de constituer une menace pour la démocratie en Allemagne. Progressivement, la question de la mise au ban de l’AFD, voire son interdiction, a fait son chemin au sein des cercles qui gouvernent le pays et un certain consensus s’est établi parmi ces cercles. Ainsi :

Après les élections de février, la CDU-CSU, sortie en tête, mais minoritaire au Bundestag, a refusé d’envisager une coalition avec l’AfD, préférant s’allier au perdant, le parti social-démocrate, dont la coalition avec les verts et les libéraux venait d’être rejetée par l’immense majorité des électeurs.

Le 2 avril 2025, en dérogation au devoir de neutralité de l’État, un droit de dénigrer l’AfD a été reconnu par la cour constitutionnelle du Land de Rhénanie Palatinat

Le 2 mai 2025, l’Office de protection de la constitution, équivalent allemand de la DST française, a classé l’AfD comme « mouvement confirmé extrémiste de droite » ; ce classement confère à l’Office un droit de surveillance constante du parti et de ses membres, notamment de toutes leurs communications. À ce moment-là, l’AfD était crédité de 25 % par les sondages, presque au niveau de la CDU, premier parti.

L’AfD a bien sûr fait aussitôt appel de ce classement devant un tribunal administratif. Le 9 mai, ce classement a d’ailleurs été suspendu après des protestations du gouvernement américain, et semble-t-il une menace d’interrompre le partage de renseignement entre services des deux pays. La Russie également avait critiqué ce classement.

L’Allemagne a ensuite innové en insérant deux de ses citoyens dans le paquet de sanctions contre la Russie adopté par le Conseil de l’Union Européenne le 20 mai dernier : Thomas Röper et Alina Lipp. Ce sont deux journalistes non alignés sur les thèses main stream qui prévalent en Allemagne quant à la Russie et au conflit en Ukraine ; ils se sont établis en Russie. Ces sanctions, qui ne seraient pas susceptibles de recours en Allemagne ou au niveau de l’UE, recouvrent :

• le gel de leurs avoirs personnels au sein de l’UE ;

• l’interdiction de mettre des fonds à leur disposition ;

• des interdictions de voyage les empêchant d’entrer ou de transiter par les territoires de l’UE.

L’analyse d’Emmanuel Todd (cf. vidéo Apocalyse Now) : les valeurs de la démocratie libérale n’ont jamais eu de pleine authenticité en Allemagne. Et les trois valeurs traditionnelles de la forme d’organisation familiale qui caractérise l’Allemagne (comme le Japon), la "famille souche" - autorité, inégalité et discipline -sont en regain tant côté AfD que du côté des partis traditionnels. Il entrevoit une tendance à la fascisation, soit à l’initiative de l’AfD, soit des partis traditionnels !

Il est d’ailleurs remarquable que nombre de leaders allemands contemporains, comme Ursula von der Leyen et le chancelier Mertz, soient issus de familles proches du régime nazi.

Documentation

Lifesitenews

Posting hateful speech online could lead to police raiding your home in this European country - CBS News

Le Dr Reiner Fuellmich est condamné, mais il est loin d’être au bout de ses peines ; la véritable bataille ne fait que commencer - Réseau International

Rhénanie-Palatinat : German institutions may violate neutrality mandate to attack AfD, Constitutional Court finds - Brussels Signal

https://brusselssignal.eu/2025/05/entire-afd-party-is-definitely-right-wing-extremist-says-german-constitution-watchdog/

Emmanuel Todd - APOCALYPSE NOW : Des États-Unis à l'Europe (voir à 1h 54mn)