La petite marchande de haine

TRIBUNE — Au tout début de ce siècle ont débarqué en France les émissions de télé-réalité. Travaillant à l’époque à l’international, je connaissais bien le principe de ces programmes dont j’espérais vivement (et naïvement) qu’ils ne « prendraient » pas dans notre pays. Pour moi, 2001 a été un tournant dans l’histoire de la télévision française : l’année où ce média a décidé d’idéaliser la bêtise, le jugement prémâché à l’emporte-pièce et l’incitation au mépris et à la haine de ceux qui refusaient de rentrer bien sagement dans les cases qu’on leur avait assignées.

C’est à peu près au même moment qu’a commencé la mise à mort systématique de l’humour dérangeant et critique, rapidement remplacé à l’antenne par la moquerie facile. C’est là que les téléspectateurs ont commencé à croire sérieusement que la méchanceté, la vanité et l’égoïsme étaient des vertus, parce que les personnes exhibant ce type de comportements à l’écran étaient communément érigées en modèle.

Comment s’étonner qu’après vingt années d’un tel lavage de cerveau télévisuel, une grande partie de nos compatriotes soient prêts à avaler n’importe quelle déclaration télévisée, du moment que celui que la profère leur donne l’impression d’être du côté du manche ?

Le terrain a été consciencieusement labouré et fertilisé, et 2021 a été l’année de la récolte. L’année où les « gens bien-intentionnés », comme disait Brassens, abondent automatiquement dans le sens de ceux qui prêchent la haine dans les médias officiels – du moment que cette haine est dirigée contre les responsables désignés d’office du non-retour à ce rêve fumeux nommé La Vie d’avant : les « non vaccinés ».

Les autorités, sans surprise, tentent de présenter ces personnes au mieux comme des ignorants, au pire comme des aliénés, et la cohorte de leurs courtisans se fait une jouissance de surenchérir en direct, exprimant des idées confinant au sadisme quant à la façon dont on devrait traiter ces réfractaires à l’ordre établi jusqu’à ce qu’ils disparaissent. Ces propos sont ouvertement encouragés par les médias officiels, et la boucle est bouclée. Que leurs discours ne soient ni nouveaux, ni originaux ne fait frémir personne, à l’antenne : que les nazis, les stalinistes, les mccartystes, les inquisiteurs de tout poil qui hantent la pathétique histoire de l’humanité aient tenu les mêmes propos au sujet de leurs boucs émissaires à eux ne semble pas être un problème.

Je n’essaie plus de tenter de faire entendre la voix du raisonnement logique aux personnes qui prêchent la haine : leur conditionnement les pousse à agir en mode pilote automatique, c'est-à-dire par réflexe et non plus par réflexion.

À tous les autres, vaccinés ou non, j’adresse ces vœux pour l’année nouvelle : je vous souhaite d’être maîtres de vos émotions et de vos réactions en 2022. Je vous souhaite d’être fiers de vous, de votre résistance au formatage, et de votre capacité à continuer de penser en êtres humains raisonnables envers et contre tous. Et surtout, je vous souhaite de saisir toutes les opportunités qui se présenteront d’agir en êtres humains raisonnables. Bref, je vous souhaite de ne jamais vous laisser happer par la ritournelle envoûtante de la petite marchande de haine.