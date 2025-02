Le citoyen-spectateur & la démocratie télévisée

La mort du compromis - La réforme des retraites (France, 2023) et ses affrontements télévisés rappellent les querelles de la Fronde (1648-1653), où nobles et parlements s’opposaient dans des libelles incendiaires sans jamais négocier.

Certains parlementaires brésiliens nommés « intergalactiques » sont critiqués depuis 2023 par Bolsonaro qui les accuse de faire des plans sur la comète, irréalisables, mais visant simplement les likes et vues sur les réseaux. Et ces parlementaires « intergalactiques » affirment préférer vouloir “perdre debout plutôt que de perdre à genoux” en utilisant ce slogan pour cacher leur absence de dialogue avec les autres parlementaires qui servirait pourtant pour le bien du peuple. C’est, en effet, plus facile de ne rien faire pour les citoyens et d’utiliser des phrases chocs pour faire le buzz online.