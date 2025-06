Le Scoop sur le "Caca"

Article publié à l'hiver 2024 dans la revue Renegade Health. L'auteur Dr Sabine Hazan a autorisé sa traduction et reproduction.

Le microbiome a fait couler beaucoup d’encre au cours de la dernière décennie, mais comment a-t-il commencé ? Qui nous a conduits là et comment en sommes-nous arrivés à ce que des excréments en gélules soient considérés comme un produit pharmaceutique autorisé par la FDA ?

Le microbiome, tel que nous le concevons, est l’ensemble des billions de microbes qui résident dans les différentes parties du corps humain, mais aussi autour de nous. Le terme a été inventé par Joshua Lederberg après avoir découvert que les bactéries étaient capables de s’accoupler et d’échanger des gènes. Depuis le début de la microbiologie, les scientifiques se sont concentrés sur un seul microbe qui cause une seule maladie. L’objectif de la médecine est alors de tuer ce microbe pour soigner la maladie. Le grand problème est qu’aucun microbe n’est isolé et que le fait d’en tuer un en affecte plusieurs. En tuant un seul microbe, on crée une dysbiose ou un déséquilibre dans l’ensemble du microbiome.

Comment la ruée vers l’or du microbiome a-t-elle commencé ?

L’idée d’utiliser le caca pour traiter les infections n’est pas nouvelle. En fait, elle était populaire au début du Vᵉ siècle en Chine, lorsque les Chinois tentaient de traiter le choléra. Ils l’appelaient la soupe jaune.

Bien sûr, cette idée de jouer à avaler des selles n’a jamais été populaire, mais c’était un début et c’est ainsi que la théorie des germes a vu le jour.

En 1860, Louis Pasteur a lancé la théorie des germes, ce qui nous a fait craindre les insectes et le caca. L’idée de microbes nuisibles et de super-microbes nous a fait craindre les insectes, ce qui a donné naissance à toute une industrie de la stérilisation, mais a aussi fait passer l’économie à un autre niveau. Pasteur a établi que certaines bactéries étaient à l’origine d’infections et de maladies. Le développement de produits pharmaceutiques conçus pour tuer les microbes dans l’espoir de guérir les infections a été lancé. L’objectif était de lutter contre les maladies et d’augmenter l’espérance de vie.

À la même époque, son rival Antoine Béchamp avait une vision différente du monde et estimait que c’était le "terrain" qui créait les maladies, mettant en cause la mauvaise santé de l’hôte qui permettait aux microbes d’engendrer des maladies.

Après 1930, l’intérêt pour jouer avec des excréments est devenu très populaire parmi les riches et les célèbres. Le secret du pouvoir et du contrôle. Une capacité à croire que l’on peut être invincible. L’idée que l’on peut rajeunir en utilisant des excréments. Il est intéressant de noter qu’en 1936, le Dr Theo Morell a donné à Adolf Hitler des gélules de Mutaflor, fabriquées à partir d’un extrait d’excréments d’un paysan bulgare, pour traiter les flatulences chroniques de Hitler. La consommation de cristal meth et le régime alimentaire à base de haricots de M. Hitler n’a pas amélioré son état et il a souffert de multiples accidents vasculaires cérébraux, de crises cardiaques et de schizophrénie avant de se suicider en 1945. On dit également qu’il était peut-être atteint de la maladie de Parkinson. Rétrospectivement, il n’était peut-être pas compatible avec les selles d’un paysan bulgare. Peut-être que le rajeunissement n’est pas tout ce qu’il y a de mieux, surtout si le résultat final est le suicide.

Le début de la ruée vers l’or avec la découverte de la transplantation fécale

En 1958, une infection causée par une petite bactérie appelée Clostridium difficile (C. diff) qui provoquait des diarrhées n’a pas pu être traitée par les méthodes conventionnelles telles que les antibiotiques, ce qui a conduit le Dr Eiseman, chirurgien colorectal, à administrer à ses deux patients des matières fécales par lavement. Ces procédures ont relancé tout le processus en envisageant la transplantation fécale comme méthode de traitement du C. diff lorsque tous les autres traitements ont échoué. La transplantation fécale consiste à prélever les selles d’un individu sain pour les transmettre à un patient atteint de Clostridium difficile. Le donneur subit un test de dépistage des microbes pathogènes, donne un échantillon dans un récipient au médecin gastroentérologue qui le traite et l’implante par coloscopie, lavement ou même "capsules".

Dans les années 80, le Dr Thomas Borody a commencé à utiliser cette procédure pour traiter le C. diff ainsi que la colite, la constipation et d’autres troubles intestinaux. Ses publications et son mentorat ont incité tout un groupe de médecins à aller plus loin et à en parler. Le Dr Neil Stollman est devenu l’une des voix qui ont attiré les jeunes internes vers l’idée de voir au-delà du caca et vers la guérison. Sa façon charismatique de donner des conférences et sa passion pour le sujet ont motivé de nombreux jeunes internes à suivre sa voie. Certains, qui n’auraient jamais pensé à jouer avec le caca avant de voir les données du Dr Stollman, font partie de ce groupe.

Lorsque la transplantation fécale effectuée par le Dr Collen Kelly a permis de traiter plus de C. diff et que deux patients atteints d’alopécie areata ont vu leurs cheveux pousser, la communauté gastro-intestinale s’est intéressée à la question. Les cas ultérieurs du Dr Borody, qui ont amélioré la maladie de Crohn, les cas d’Alzheimer, d’infections urinaires chroniques, d’autisme et de maladie de Parkinson, ont tous conduit à poser davantage de questions.

Qu’est-ce qui, dans les selles, fait pousser les cheveux ? Qu’est-ce qui, dans les selles, améliore la maladie d’Alzheimer, l’autisme, la maladie de Crohn ou les infections urinaires chroniques ? Qui est le meilleur donneur ? La race, la génétique ou même le sexe du donneur ont-ils de l’importance ? Qu’est-ce qui, dans les selles, permet la guérison chez certains et pas chez d’autres ?

Malgré des résultats prometteurs, les gastroentérologues ont également constaté des effets secondaires et des décès. Un registre a été créé pour suivre tous ces cas. Le traitement des selles a été perfectionné pour le rendre plus sûr. Des gélules ont été créées par le Dr Alex Khoruts à l’Université du Minnesota. La ruée vers l’or se poursuit. Le C. diff disposait d’un nouveau traitement, dont le taux de réussite était de 92 à 99 % si les selles étaient implantées dans le cæcum et de 82 % si les selles étaient introduites dans le sigmoïde. Une chose était sûre : le processus de traitement des selles était en cours.

La transplantation fécale prenait son essor et les gastroentérologues étaient ravis d’ajouter une option thérapeutique supplémentaire pour les patients. Le processus a été rebaptisé de transplantation fécale à transplantation de microbiote intestinal, voire à refloralisation.

En 2013, des médecins motivés ont voulu créer une pilule à base de caca et une banque de selles en sollicitant la FDA pour une première IND. La FDA a examiné la transplantation fécale et a estimé qu’il s’agissait de produits biologiques et qu’elle devait donc la superviser. Le premier document d’orientation a été publié en 2013. Tout allait bien et les gastroentérologues ont utilisé des matières fécales provenant d’une banque de selles à but non lucratif.

En 2017, le Dr Sahil Khanna, de la clinique Mayo, a publié une étude sur la transplantation fécale dans le cas d’une infection récurrente à Clostridium difficile, qui réduisait l’infection récurrente des voies urinaires.

En 2019, le Dr James Adams a montré une réduction de 50 % des symptômes neurologiques chez les autistes après une transplantation fécale.

Un grand coup d’arrêt a été donné en 2019 lorsque deux patients immunodéprimés sont décédés des suites d’une infection par une bêta-lactamase à spectre étendu. E. coli. Les tests sur les donneurs sont devenus plus rigoureux, ce qui a ralenti l’utilisation de la transplantation fécale. Avec la découverte de COVID dans les selles et la pandémie, toutes les IND de transplantation fécale ont été suspendues pendant un an.

Les sociétés pharmaceutiques se sont empressées de mettre au point la première pilule. Peu après l’approbation de la pilule, les gastroentérologues du pays ont éprouvé des difficultés à tester les selles des patients pour détecter la présence de CRE, d’ERV et de BLSE. Il est désormais impossible d’utiliser des membres de la famille comme donneurs, car des laboratoires comme Quest et LabCorp n’autorisent plus les tests de selles pour la FMT, ce qui nous permet d’affirmer qu’un produit pharmaceutique est désormais disponible. Cet obstacle met évidemment un terme à la transplantation fécale, sauf si l’on utilise des banques de selles déjà approuvées ou des produits pharmaceutiques. Bien sûr, comme la pilule de caca commence à augmenter sa valeur boursière, les banques de selles pourraient être une chose du passé.

Alors que nous passons des antibiotiques aux produits biologiques et aux pilules pour le caca, on doit s’interroger sur les complications à venir. La pilule magique de pharma sera-t-elle la réponse, ou causera-t-elle des problèmes plus graves ?

La recherche de réponses mène à la thérapeutique, mais pour obtenir une guérison, il faut comprendre le microbiome. Pour comprendre le microbiome, il faut trouver un remède. Pour y parvenir, il faut innover et sortir des sentiers battus. Il est un peu difficile d’innover lorsque l’Amérique des affaires ralentit les progrès de la science pour accélérer les profits.

La ruée vers l’or est là, mais elle pourrait malheureusement faire baisser le prix des actions pharmaceutiques. Pour l’instant, il existe un produit pour le C. diff uniquement. Le temps, la recherche et le succès détermineront l’avenir de la thérapeutique du microbiome et si les matières fécales devraient être un produit pharmaceutique ou plutôt une relation patient-médecin où les médecins trouvent des donneurs et les associent à des patients.

Écrit par moi-même, Dr Sabine Hazan !

Je n’ai pas toujours le temps d’écrire car je préfère résoudre les mystères du microbiome, mais comme je vois un monde dirigé par l’EGO et le pouvoir, je suis intervenue pour écrire ceci afin d’expliquer les défis de la recherche sur le microbiome.

Oui, nous voyons la magie de la transplantation fécale dans quelques cas de maladie de Crohn, d’autisme, de Parkinson, d’Alzheimer, d’alopécie areata... améliorer ces conditions. Les microbes s’accumulent-ils pour créer des maladies ou la perte de microbes crée-t-elle des maladies ? Dans un monde où l’on craint et où l’on tue les microbes, il est possible que les microbes perdus soient à l’origine du processus de la maladie.

Contrairement à Louis Pasteur et à Antoine Béchamp, je pense que la maladie survient en raison de la croissance excessive d’un microbe, permise par la perte de microbes. En fait, il s’agit d’un mélange des deux théories.

Sabine Hazan est gastroentérologue et PDG de Ventura Clinical Trials, une société qui mène des essais cliniques pour des entreprises pharmaceutiques depuis plus de trente ans. Elle est également PDG de Progenabiome, une société qui mène la recherche sur le microbiome avec 57 essais cliniques. Les essais cliniques sont soutenus par la Fondation pour la recherche sur le microbiome.

Vous pouvez la suivre sur X/Twitter à l’adresse suivante : @SabinehazanMD. Et accéder à son site web à l’adresse suivante : https://progenabiome.com