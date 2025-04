Négocier une paix durable en Ukraine

Traduction du texte de Jeffrey Sachs initialement publié sur CommonDreams avec l'aimable autorisation de l'auteur

Le moment est venu pour une diplomatie qui apporte une sécurité collective à l’Europe, à l’Ukraine et à la Russie.

Il ne devrait y avoir que peu de doutes sur la manière dont une paix durable peut être établie en Ukraine. En avril 2022, la Russie et l’Ukraine étaient sur le point de signer un accord de paix à Istanbul, avec le gouvernement turc comme médiateur. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont dissuadé l’Ukraine de signer cet accord, et depuis lors, des centaines de milliers d’Ukrainiens sont morts ou ont été gravement blessés. Pourtant, le cadre du processus d’Istanbul constitue encore aujourd’hui la base de la paix.

Le projet d’accord de paix (daté du 15 avril 2022) et le Communiqué d’Istanbul (daté du 29 mars 2022) sur lequel il reposait offraient une manière sensée et simple de mettre fin au conflit. Il est vrai que trois ans après que l’Ukraine a interrompu les négociations, période durant laquelle l’Ukraine a subi des pertes majeures, elle finira par céder plus de territoires qu’elle ne l’aurait fait en avril 2022 — mais elle obtiendra l’essentiel : la souveraineté, des arrangements de sécurité internationaux et la paix.

Lors des négociations de 2022, les points convenus étaient la neutralité permanente de l’Ukraine et des garanties de sécurité internationales pour l’Ukraine. La disposition finale des territoires contestés devait être décidée avec le temps, sur la base de négociations entre les parties, période durant laquelle les deux camps s’engageaient à s’abstenir d’utiliser la force pour modifier les frontières. Compte tenu des réalités actuelles, l’Ukraine cédera la Crimée et des parties du sud et de l’est de l’Ukraine, reflétant les résultats sur le champ de bataille des trois dernières années.

Un tel accord peut être signé presque immédiatement et sera probablement signé dans les mois à venir. Alors que les États-Unis ne financeront plus la guerre, au cours de laquelle l’Ukraine subirait encore plus de pertes humaines, de destructions et de pertes territoriales, Zelensky reconnaît qu’il est temps de négocier. Dans son discours au Congrès, le président Donald Trump a cité Zelensky disant que « l’Ukraine est prête à se rendre à la table des négociations dès que possible pour rapprocher une paix durable ».

Les questions en suspens en avril 2022 concernaient les spécificités des garanties de sécurité pour l’Ukraine et les frontières révisées entre l’Ukraine et la Russie. La principale question concernant les garanties portait sur le rôle de la Russie en tant que co-garant de l’accord. L’Ukraine insistait pour que les co-garants occidentaux puissent agir avec ou sans l’assentiment de la Russie, afin de ne pas donner à la Russie un droit de veto sur la sécurité de l’Ukraine. La Russie cherchait à éviter une situation où l’Ukraine et ses co-garants occidentaux manipuleraient l’accord pour justifier une nouvelle utilisation de la force contre la Russie. Les deux parties ont des arguments valables.

La meilleure résolution, à mon avis, est de placer les garanties de sécurité sous l’autorité du Conseil de sécurité de l’ONU. Cela signifie que les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France seraient tous co-garants, avec le reste du Conseil de sécurité de l’ONU. Cela soumettrait les garanties de sécurité à un examen mondial. Oui, la Russie pourrait opposer son veto à une résolution ultérieure du Conseil de sécurité concernant l’Ukraine, mais elle ferait alors face à la désapprobation de la Chine et du monde si elle agissait de manière arbitraire en défiant la volonté du reste de l’ONU.

Concernant la disposition finale des frontières, un peu de contexte est très important. Avant le renversement violent du président ukrainien Viktor Ianoukovytch en février 2014, la Russie n’avait formulé aucune revendication territoriale vis-à-vis de l’Ukraine. Ianoukovytch favorisait la neutralité de l’Ukraine, s’opposait à l’adhésion à l’OTAN et avait négocié pacifiquement avec la Russie un bail de 20 ans pour la base navale russe à Sébastopol, en Crimée, siège de la flotte russe de la mer Noire depuis 1783. Après la chute de Ianoukovytch et son remplacement par un gouvernement pro-OTAN soutenu par les États-Unis, la Russie a agi rapidement pour reprendre la Crimée, afin d’empêcher la base navale de tomber entre les mains de l’OTAN. De 2014 à 2021, la Russie n’a pas cherché à annexer d’autres territoires ukrainiens. Elle a appelé à l’autonomie politique des régions ethniquement russes de l’est de l’Ukraine (Donetsk et Louhansk) qui s’étaient séparées de Kiev immédiatement après la chute de Ianoukovytch.

L’accord de Minsk II devait mettre en œuvre cette autonomie. Le cadre de Minsk s’inspirait en partie de l’autonomie de la région ethniquement allemande du Tyrol du Sud en Italie. La chancelière allemande Angela Merkel connaissait l’expérience du Tyrol du Sud et la considérait comme un précédent pour une autonomie similaire dans le Donbass. Malheureusement, l’Ukraine a fortement résisté à l’autonomie du Donbass, et les États-Unis ont soutenu l’Ukraine dans son rejet de l’autonomie. L’Allemagne et la France, qui étaient ostensiblement les garants de Minsk II, sont restées silencieuses alors que l’accord était mis de côté par l’Ukraine et les États-Unis.

Après six ans pendant lesquels Minsk II n’a pas été mis en œuvre, période durant laquelle l’armée ukrainienne, armée par les États-Unis, a continué à bombarder le Donbass dans une tentative de soumettre et de récupérer les provinces séparatistes, la Russie a reconnu Donetsk et Louhansk comme des États indépendants le 21 février 2022. Le statut de Donetsk et Louhansk dans le processus d’Istanbul restait à finaliser. Peut-être qu’un retour à Minsk II et sa mise en œuvre effective par l’Ukraine (reconnaissant l’autonomie des deux régions dans la constitution ukrainienne) aurait pu être finalement convenu. Lorsque l’Ukraine a quitté la table des négociations, hélas, la question est devenue sans objet. Quelques mois plus tard, le 30 septembre 2022, la Russie a annexé ces deux oblasts ainsi que deux autres, Kherson et Zaporijjia.

La triste leçon est la suivante. La perte de territoire de l’Ukraine aurait été entièrement évitée si le coup d’État violent qui a renversé Ianoukovytch n’avait pas eu lieu, amenant un régime soutenu par les États-Unis et déterminé à adhérer à l’OTAN. La perte de territoire dans l’est de l’Ukraine aurait pu être évitée si les États-Unis avaient poussé l’Ukraine à mettre en œuvre l’accord de Minsk II soutenu par le Conseil de sécurité de l’ONU. La perte de territoire dans l’est de l’Ukraine aurait probablement pu être évitée aussi tard qu’en avril 2022 dans le cadre du processus d’Istanbul, mais les États-Unis ont bloqué l’accord de paix. Aujourd’hui, après 11 ans de guerre depuis le renversement de Ianoukovytch, et en raison des pertes de l’Ukraine sur le champ de bataille, l’Ukraine cédera la Crimée et d’autres territoires de l’est et du sud de l’Ukraine dans les négociations à venir.

L’Europe a d’autres intérêts qu’elle devrait négocier avec la Russie, notamment la sécurité des États baltes et des arrangements de sécurité plus larges entre l’Europe et la Russie. Les États baltes se sentent très vulnérables face à la Russie, ce qui est compréhensible compte tenu de leur histoire, mais ils aggravent également leur vulnérabilité de manière grave et inutile par une série de mesures répressives prises contre leurs citoyens d’origine ethnique russe, y compris des mesures pour réprimer l’usage de la langue russe et des mesures pour couper les liens de leurs citoyens avec l’Église orthodoxe russe. Les dirigeants des États baltes s’engagent également de manière provocante dans une rhétorique russophobe remarquable. Les Russes ethniques représentent environ 25 % de la population de l’Estonie et de la Lettonie, et environ 5 % en Lituanie. La sécurité des États baltes devrait être assurée par des mesures renforçant la sécurité prises des deux côtés, y compris le respect des droits des minorités des populations ethniques russes, et en s’abstenant de rhétorique vitriolique.

Le moment est venu pour une diplomatie qui apporte une sécurité collective à l’Europe, à l’Ukraine et à la Russie. L’Europe devrait entamer des pourparlers directs avec la Russie et devrait encourager la Russie et l’Ukraine à signer un accord de paix basé sur le Communiqué d’Istanbul du 29 mars et le projet d’accord de paix du 15 avril 2022. La paix en Ukraine devrait être suivie par la création d’un nouveau système de sécurité collective pour toute l’Europe, s’étendant de la Grande-Bretagne aux monts Oural, et même au-delà.

Jeffrey D. Sachs est professeur universitaire et directeur du Centre pour le développement durable à l’Université Columbia, où il a dirigé l’Earth Institute de 2002 à 2016. Il est également président du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies et commissaire à la Commission du haut débit des Nations Unies pour le développement. Il a été conseiller auprès de trois Secrétaires généraux des Nations Unies et est actuellement défenseur des Objectifs de développement durable (ODD) sous l’autorité du Secrétaire général António Guterres. Sachs est l’auteur, plus récemment, de A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism (2020). Parmi ses autres ouvrages figurent Building the New American Economy: Smart, Fair, and Sustainable (2017) et The Age of Sustainable Development (2015), en collaboration avec Ban Ki-moon.