Quatre forums internationaux de la mi-juin 2025 : pour le Sud, le sommet Chine-Afrique, le forum économique international de St Petersbourg

L’arrivée du solstice d’été est propice à la tenue de grands rites annuels…quatre ont eu lieu presque simultanément cette année et sont importants pour suivre et comprendre où en est et où va le monde. Après Bilderberg et le sommet du G7, deux forums du Sud – le sommet Chine Afrique et le forum économique de St Petersbourg

La Chine et la Russie proposent à la communauté internationale des coopérations aussi pacifiques que pragmatiques, avec des gains tangibles rapides : cette démarche suscite un engouement manifeste dans le ‘Sud Global’, soit 90% de la population mondiale. Le ‘milliard doré’ que constitue l’Occident avec ses alliés en Asie (Japon, Corée du Sud) préfère rester à part.

11 juin : L’Afrique confirme son plein engagement dans les initiatives chinoises

Le forum de coopération Afrique-Chine (FOCAC) a tenu le 11 juin à Changsha (Hunan) une réunion ministérielle de suivi des plans d’action lancés lors du sommet de septembre 2024 à Pékin, intitulé « All-Weather China-Africa Community with a Shared Future for the New Era ». Des représentants de 53 pays d’Afrique étaient présents (le seul manquant à l’appel est l’Eswatini, ancien Swaziland, 1,2 million d’habitants) pour faire le point sur les premières réalisations et examiner les travaux de planification pluri-annuelle des projets communs. Déjà le commerce Chine-Afrique s’est établi à 294 milliards de dollars US en 2024… Xi JingPing a annoncé la suppression totale des droits de douane de la Chine sur les importations des 53 pays africains.

Une déclaration commune a été publiée lors du forum : les participants adhèrent au principe de solidarité et de coopération au sein du Sud Global, et affirment leur volonté de mettre en œuvre le programme ‘Belt and Road’ et les initiatives de Global Development, Global Security and Global Civilization proposés par la Chine.

L’Afrique a ainsi maintenant deux partenaires de poids, la Chine et la Russie, qui suscitent aujourd’hui une forte adhésion. Par contraste, les occidentaux, et la France en premier lieu, suscitent de plus en plus de réserves, voire – pour la France et ses maladresses au plus haut niveau – un rejet. La fin d’une époque, et un gâchis qui sera sûrement regretté.

Sources :

Déclaration de Changsha Chine-Afrique sur le soutien à la solidarité et à la coopération du Sud global

18-21 juin Le 27ème forum économique international de St Petersbourg (SPIEF)

Le thème central de 2025 était « Valeurs communes – la fondation de la croissance dans un monde multi polaire ». Plus de 50 pays ont participé au niveau étatique, notamment l’Indonésie (285 millions d’habitants, soit la 4ème population mondiale), dont le président était venu en visite d’Etat en Russie), et Bahrein comme Guest country. Bien sûr, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine constituent la grande majorité des participants.

Le but du forum est de promouvoir les liens économiques et le commerce entre pays participants, avec bien sûr un focus sur les affaires impliquant la Russie. Plus de 20 000 participants de 140 pays se sont rendus à St Petersbourg cette année, et plus de 1000 accords entre entreprises y ont été signés, commerciaux ou d’investissement, portant sur un montant de 80 milliards de dollars US. Il s’agit ainsi de contrats de taille moyenne le plus souvent, loin des montants des commandes aéronautiques enregistrées par Airbus au Bourget (plusieurs milliards d’euros par commande).

L’intervention du président Poutine est un point d’orgue du SPIEF ; elle a duré quatre heures, Poutine répondant aux multiples questions de l’auditoire durant plus de 3 heures.

Sources :

Le SPIEF 2025 fait suite au G7 dans une confrontation des visions géoéconomiques.

St. Petersburg International Economic Forum

Daniel Godet est ancien administrateur civil, cadre de grande entreprise en retraite, et esprit curieux.