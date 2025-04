Résistance et renaissance – Vers une humanité consciente (Partie III)

Ceci est la troisième et dernière partie d'un essai sur la relativité. La première partie portait sur l'humanité en quête de vérité, la seconde sur la confiscation de la vérité.

La crise sanitaire a révélé un mécanisme insidieux : la capture des droits fondamentaux comme outil de contrôle, consolidant le pouvoir d’une minorité au détriment de la majorité. Les confinements, les passes sanitaires, les obligations vaccinales, imposés au nom de la « santé publique », ont restreint des libertés essentielles – déplacement, travail, expression – sous prétexte d’urgence. En France, un indice mondial des politiques Covid a classé le pays parmi les « démocraties défaillantes », aux côtés de régimes autoritaires, en raison de mesures jugées liberticides : couvre-feux, fermetures arbitraires, censure des voix dissidentes. Ces restrictions, souvent justifiées par des modèles scientifiques biaisés, ont transformé les droits en privilèges conditionnels, accordés ou retirés selon la conformité des citoyens.

Ce mécanisme n’est pas nouveau. Michel Foucault, dans Surveiller et punir, décrivait comment le pouvoir moderne repose sur la discipline : contrôler les corps, les esprits, les comportements, sous couvert de bien commun. Pendant la Covid, les gouvernements ont utilisé la peur – peur du virus, peur de l’exclusion sociale – pour imposer une obéissance collective. Les passes sanitaires ont créé une société à deux vitesses : les « vaccinés », libres de voyager ou de travailler, et les « non-vaccinés », relégués au statut de parias. Cette discrimination a brisé la cohésion sociale, transformant les citoyens en surveillants les uns des autres – un panoptique moderne où chacun devient gardien de la norme.

À l’origine, les élus sont portés par des idéaux : servir le peuple, défendre la justice, promouvoir le bien commun. Mais la rente de situation – salaires élevés, privilèges, exposition médiatique – les pousse à oublier ces principes. En France, un député gagne 7 200 euros par mois, sans compter les avantages (logement, transport), une « place chaude » qui incite à privilégier la réélection sur l’intérêt général. Les confinements, prolongés sans débat parlementaire, illustrent cette dérive : des décideurs, protégés par leur statut, ont imposé des mesures dévastatrices pour les plus vulnérables – commerçants, précaires, jeunes – sans en subir les conséquences. Cette capture du pouvoir par une élite déconnectée consolide une minorité qui, comme le disait Robert F. Kennedy Jr., refuse de lâcher prise : « Résistez, résistez, car une fois qu’ils ont le pouvoir, ils ne veulent jamais le rendre. »

La résistance, cependant, émerge. La décision Happel v. Guilford, en limitant l’immunité des fabricants de vaccins, a rappelé que les droits fondamentaux – consentement, intégrité corporelle – priment sur les intérêts industriels. Les citoyens, par des actions judiciaires, des manifestations ou des médias alternatifs, défient cette emprise. Mais le combat est inégal : les lobbies, les médias mainstream, et les algorithmes amplifient les narratifs dominants, marginalisant les voix dissidentes.

La liberté, comme le bien et le mal, est relative : elle dépend de notre capacité à reconnaître les chaînes qui nous entravent et à lutter pour les briser, non par la force, mais par la raison et la solidarité.