Réveil, mode d'emploi : manifeste d'un jeune de 20 ans

"Rien de pire que d'avoir 20 ans et des idées : tout le monde les trouve mauvaises", disait Coluche. Pas chez FranceSoir, nous publions donc cette tribune d'une jeune plume qui appelle au réveil.



TRIBUNE - Françaises, Français, si je prends la plume aujourd’hui, c’est pour vous raconter un mauvais rêve…

Tout commence lorsque j’entends pour la première fois ce message d’horreur : « Nous sommes en guerre ». Depuis, une année s’est écoulée au cœur du sablier et voilà que nous répandons nos vœux, sans trop y croire, comme une traînée de poudre prête à s’enflammer. Dans ce rêve, une pandémie a coupé le cours du temps sur Terre. Nous sommes tous pendus aux lèvres des gouvernements devenus fous, accrochés aux plateaux télé et à leurs journalistes chargés du macabre décompte, terrifiés à l’idée que le virus pourrait nous toucher. Dans ce rêve, nous prévoyons le troisième confinement. En sécurité, dans notre maison bien gardée, nous attendons vaillamment que les laboratoires pharmaceutiques accomplissent le miracle de fabriquer un nouveau vaccin en un temps record : une prouesse basée sur la thérapie génique. Ces mêmes laboratoires qui ont déjà été condamnés pour leurs pratiques commerciales frauduleuses. Dans ce rêve, nous ne pouvons plus aller ni au restaurant, ni au théâtre, ni au cinéma. N’ayant plus le droit de sortir vivre, nous mourrons enfermés. Impossible de ne voir aucun sourire car tout le monde est masqué. Seuls nos regards voilés peuvent se croiser. Dans ce rêve, chacun a peur de l’autre, allant jusqu’à se séparer de son entourage le plus proche. Personne n’ose plus ni enlacer, ni embrasser, ni même approcher qui que ce soit. Les larmes coulent mais l’on ne peut pas les essuyer. Les malheureux se suicident, mais l’on ne peut pas les pleurer… Dans ce rêve, la vie nous effraie, mais ce n’est pas tout.

Alors que les mesures sanitaires se montrent aussi impérieuses que frivoles, elles continuent de se multiplier. Dans ce rêve, l’Organisation mondiale de la santé elle-même avoue que les tests RT-PCR ont été mal utilisé depuis le début de la crise. Pourtant, nos lugubres statistiques se reposent toutes dessus… Dans ce rêve, les médecins n’ont plus le droit de s’exprimer librement et ont interdiction de prescrire certains médicaments dont l’efficacité est pourtant vérifiée. Dans ce rêve, nous sommes malades depuis bien longtemps, mais on exclut à la fois le fait de soigner et de renforcer. Nous préférons attendre l’immunité théoriquement fournie par une série de vaccins dont l’efficacité ne cesse d’être remise en cause, et dont les effets secondaires peuvent être aussi nombreux que funestes. Nous préférons écouter les belles paroles d’un groupe fermé de scientifiques triés sur le volet et bourrés de conflits d’intérêts, qui veulent un peuple démuni et dépendant. Dans ce rêve, personne n’essaie plus de nous rassurer : des enquêtes montrent que les chiffres sont amplifiés par Santé publique France, et tout ce que M. Delfraissy, le président du conseil scientifique classé secret défense, trouve à nous dire, c’est que nous « avons affaire à un virus diabolique et beaucoup plus intelligent qu’on ne le pense. » Dans ce rêve, politiques et savants s’accordent pour donner raison aux statistiques plutôt qu’à l’éthique afin de pouvoir infantiliser, ordonner puis blâmer. Dans ce rêve, le vrai médecin ne peut plus voir son patient qu’à travers un écran, pour lui dire ce que l’Ordre veut qu’il dise… Le mot « relation » est rayé. Dès lors, nous sommes déshumanisés.

Dans ce rêve, nous prévoyons toujours le pire sans chercher à prévenir, sans jamais regarder en arrière, sans jamais revenir. C’est pourquoi l’Union européenne, pourtant forte de l’expérience historique de tous ses membres, se penche sur l’idée d’un passeport vaccinal. En plus de cela, elle imposerait à l’avenir l’utilisation de QR Codes à l’entrée des lieux publics. Les données personnelles valent de l’or et le traçage devient monnaie courante, le tout permettant de contrôler les foules inconscientes. Dans ce rêve, alors que les géants GAFAM prennent le pouvoir et censurent à tour de bras, l’Union européenne s’assoit joyeusement sur sa Charte des droits fondamentaux : nos anciens se voient dépossédés de leur dignité comme de leur indépendance rêvée, le « soulagement » au Rivotril est bien légalisé. Les tout-petits à la crèche n’ont plus le droit de chanter. Sans raison, les plus grands sont masqués. D’un bout à l’autre de la chaîne, chacun perd son droit à la vie, s’isole et abandonne. Dans ce rêve, nos valeurs sont fracturées, la liberté d’expression atrophiée, le quatrième pouvoir bâillonné, la délation encouragée, la démocratie bientôt enterrée et l’état de droit malmené. Dans ce rêve, nous n’apprenons plus de rien et ne sommes plus maîtres de nos vies. Métro-boulot-dodo reste notre seul credo…

Vous savez comme moi quelle est la meilleure façon de mettre fin à un cauchemar : se réveiller. L’existence d’un virus, survenu après bien d’autres, dont le taux de létalité oscille autour des 0,15% selon les pays et dont l’immense majorité des victimes est âgée de plus de 80 ans, justifierait-elle la privation quasi-totale de nos libertés individuelles ? L’existence d’un tel virus doit-elle nous rendre fous au point de fermer les restaurants tout en laissant les travailleurs s’entasser dans les métros, de rendre obligatoire le port du masque à l’air libre ainsi qu’aux enfants qui ne sont pourtant pas contaminants, de recommander aux voyageurs de se taire dans les transports et d’aller voir un psychologue pour pouvoir enfin discuter ? Le pays des Lumières et de la gastronomie s’éteint à petit feu et meurt de faim. Ne sommes-nous pas en train de laisser la peur de la mort prendre le dessus sur l’amour de la vie ? Ne sommes-nous pas en train de devenir des morts-vivants, tout simplement ? Est-ce bien cela qu’on attend ? Est-ce bien cela qu’on souhaite aux enfants ?

Posons-nous ces questions fondamentales. Je suis persuadé qu’à imaginer ensemble l’avenir que l’on voudrait, nous pourrions tous nous accorder sur l’essentiel. De tout temps, les Hommes ont été avides de pouvoir, de sang et d’argent, se montrant toujours plus cruels les uns envers les autres. Mais depuis toujours, d’autres Hommes et d’autres Femmes se battent pour défendre le Monde que l’on rêve, que l’on chante et que l’on appelle de nos vœux. Afin de tirer quelques leçons de notre Passé, je vais lui emprunter quelques mots.

Victor Hugo disait : « À qui n’interroge pas le tout, rien ne se révèle. »

Bien avant lui, pendant l’âge d’or de la cité d’Athènes, Périclès clamait de son côté : « Le secret du bonheur est la liberté. Le secret de la liberté est le courage. » Aussi, il faut que nous ayons le courage d’interroger le tout avec prudence et bienveillance, que nous ayons le courage de poser les bonnes questions en conscience.

Peut-être alors, nous comprendrons pourquoi Étienne de la Boétie s’indignait « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. »

Je ne sais pas encore où se cache la Vérité, si tant est qu’elle existe. Ce que je sais en revanche, c’est que Schopenhauer avait peut-être raison quand il disait que cette même Vérité connaissait toujours trois étapes : d’abord moquée, puis contrée, et enfin acceptée comme ayant toujours été une évidence. Nous sommes toujours tentés de la repousser car elle peut nous blesser, nous bouleverser, nous faire peur. Mais comme l’écrivait Sénèque « La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie. » Alors que la Peur nous pousse à remettre au lendemain, la Prudence elle, nous pousse à comprendre de nos mains.

Je ne veux pas du Monde que l’on dessine pour moi. Je ne veux ni 1984, ni le Meilleur des Mondes. Quant au fameux Nouvel Ordre rêvé par les puissants, il est la suite du cauchemar. Il est temps de tirer les leçons du passé afin qu’elles soient un présent pour l’avenir. Françaises, Français, n’ayons plus peur ni d’aimer ni d’échanger ! Désormais, en notre âme et conscience, nous pouvons tous continuer à jouer l’avocat du Diable en défendant aveuglément notre gouvernement et ladite Science qui le fait parler. Nous pouvons aussi trouver le courage, sans la moindre violence mais avec fermeté, de reprendre en mains ce qui nous appartient et de dire NON à l’obligation. Trouver le courage d’accepter que l’Enfer soit pavé de bonnes intentions… Je cède les mots de la fin à Henry David Thoreau qui bien avant le Covid-19 écrivait déjà : « Est-il bien sage de rester sage dans un monde en si grand danger ? »

Mesdames, messieurs, faites vos jeux.

