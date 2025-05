Dans les rues blanches de Moscou, les piétons avancent à pas feutrés au côté des voitures prises dans un traditionnel embouteillage. La neige est tombée toute la nuit en ce printemps et les pavés de la Place Rouge glissent un peu. Moscou sous la neige est toujours féérique et on s’attendrait presque à voir surgir au coin d’un passage un attelage de chevaux venu d’un autre âge. Mais nous ne sommes qu'au printemps et le soleil pointe ses rayons, la neige fond vite sous ses ardeurs naissantes.

Après avoir débouché sur la Place Rouge et avoir admiré pour une millième fois les coupoles de la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux, un des plus emblématiques édifices moscovites du XVIᵉ siècle, à côté des imposants remparts du Kremlin, je me faufile dans la célèbre galerie marchande le « Goum ». Les austères magasins d’État sous l’ère soviétique se sont transformés en une série d’élégantes boutiques de luxe et de restaurants raffinés qui n’ont rien à envier aux beaux quartiers de mon Paris natal. Ici, règne une propreté impeccable, caractéristique qui se décline dans toute la ville et son sublime métro. Les célèbres marques italiennes, françaises, britanniques rivalisent de décors discrets et luxueux afin d’attirer une riche clientèle locale, les touristes occidentaux ayant quelque peu déserté le pays soumis aux sanctions de leurs pays.

Les sanctions décrétées contre la Fédération de Russie ne semblent toutefois pas affecter la population locale, qui paye ses achats normalement avec son téléphone ou ses cartes de crédit. Les magasins sont bien achalandés et abordables et regorgent de produits frais.

La vie suit ici son cours à un rythme effréné et la ville s’endort tard (la plupart des magasins ferment entre 20 et 22 heures et sont ouverts les samedis et dimanches). La splendeur des théâtres est également remarquable aussi bien pour la qualité des spectacles qui s’y produisent que pour la beauté des décors et des bâtiments qui les abritent.

La vie nocturne est intense et s’articule autour de divers points de la capitale, dont la rue Petrovka, célèbre pour ses magasins de luxe, le passage Petrovskij et le grand magasin Tsoum qui fait face au Théâtre du Bolchoï.

Le sentiment de sécurité qui règne le soir dans la capitale et la facilité de trouver des taxis fiables aux tarifs abordables favorisent les sorties tardives. Emmitouflés dans leurs larges manteaux, les habitants de la capitale n’hésitent pas à profiter de cette vie nocturne qui s’offre à eux malgré les températures qui sont un tant soit peu fraîches. Les Moscovites sont habitués au froid rigoureux dès leur plus jeune âge, les hivers ici peuvent s’éterniser avec des tempêtes de neige qui perdurent au printemps, mais les habitations sont douillettes et les appartements en général très bien chauffés.

Loin des stéréotypes véhiculés par les chaînes de télévision et journaux « mainstream », Moscou vit des jours sereins, quelque peu recentrée autour de son « âme russe » que tant de personnes occidentales ont du mal à sonder et à cerner.