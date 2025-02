USAID  : des projets inattendus financés par des fonds publics. Et en France ?

Le 17 février 2025, un fil de discussion partagé par Mario Nawfal sur X a suscité une grande attention et de nombreux débats sur l'utilisation des fonds de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID). Intitulé « Les choses les plus folles sur lesquelles USAID a dépensé vos dollars d'impôts », expose plusieurs exemples de projets financés par l'USAID qui pourraient sembler à première vue surprenants ou même inappropriés aux yeux des contribuables américains. En voici quelques exemples, accompagnés d'une analyse critique de leur pertinence et de leur impact.

Irak : 20 millions pour Sesame Street

Le premier exemple cité par Mario Nawfal est le financement de 20 millions de dollars pour une version moyen-orientale de « Sesame Street » appelée « Ahlan Simsim » en Irak. Ce projet visait à fournir un contenu éducatif aux enfants dans une région marquée par des conflits prolongés. Bien que l'initiative puisse sembler louable en termes de soutien éducatif et culturel, la somme investie soulève des questions sur la priorisation des dépenses de l'USAID, surtout lorsque l'on considère les besoins pressants en infrastructures et en aide humanitaire directe dans le pays.

1. 🇮🇶$20M ON IRAQI SESAME STREET



USAID spent $20M on Ahlan Simsim, a Middle Eastern Sesame Street spin off.

Irlande : 70 000 dollars pour la diversité

Un autre projet mentionné est le financement d'un spectacle musical sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) en Irlande, pour une somme de 70 000 dollars. Ce financement, sous l'administration Biden, avait pour but de promouvoir des valeurs partagées entre les États-Unis et l'Irlande à travers l'art. Cependant, face à une inflation record et à des coûts de vie en hausse aux États-Unis, ce type de dépense peut sembler déconnecté des préoccupations immédiates des citoyens américains. La question se pose alors : pourquoi financer un spectacle DEI à l'étranger alors que des problèmes socio-économiques urgents demeurent à domicile?

2. 🇮🇪THE $70,000 DEI MUSICAL YOUR TAXES FUNDED IN IRELAND



Biden's State Department sent $70,000 to fund a "diversity, equity, and inclusion" musical in Ireland—because apparently, pushing woke ideology overseas was a priority.

The grant was meant to promote "shared U.S.-Irish…



The grant was meant to promote "shared U.S.-Irish… pic.twitter.com/51Zsw572A2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 17, 2025

Colombie : opéra transgenre

En Colombie, l'USAID a également soutenu la production de l'opéra « As One », qui raconte l'histoire d'une femme transgenre, avec un financement provenant d'une subvention à une université locale. Ce projet, bien que culturellement enrichissant et visant à promouvoir la compréhension et l'acceptation des identités de genre, peut être perçu comme une utilisation non essentielle des fonds publics, surtout lorsqu'on considère le contexte de pauvreté et d'inégalité qui prévaut dans de nombreuses régions de Colombie.

3. 🇨🇴THE TRANSGENDER OPERA IN COLOMBIA



In 2022, U.S. taxpayer money helped stage As One in Bogotá, Colombia—an opera about a transgender woman's journey of self-discovery.



It was funded through a USAID grant to a local university.



The production framed gender transition as a…

Sri Lanka : $7,9m de formation aux journalistes

Le fil de discussion de Nawfal souligne également un programme de formation de 7,9 millions de dollars en Sri Lanka, destiné aux journalistes, qui incluait des sessions sur l'évitement du langage binaire genré. Ce programme, bien qu'important pour promouvoir une couverture médiatique plus inclusive, peut sembler exagéré en termes de coût, surtout pour un pays où les priorités pourraient être ailleurs, comme le développement économique ou l'amélioration des services publics.

4. 🇱🇰THE $7.9 MILLION GENDER TRAINING FOR SRI LANKAN JOURNALISTS



USAID defenders claim the Media Empowerment for a Democratic Sri Lanka program wasn’t just about gender ideology.



But here’s what we do know: U.S. taxpayers funded a $7.9M project that included training… pic.twitter.com/5Jq0A70SRo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 17, 2025

Un autre exemple controversé est le financement de 78 000 dollars à une organisation caritative basée dans le Michigan, connue pour ses liens avec des groupes terroristes. Cette décision, malgré les avertissements des législateurs, pose de sérieux problèmes éthiques et de sécurité, soulevant des interrogations sur les processus de vérification et de surveillance de l'USAID.

5. 🇺🇸$7.8K TO A TERROR-LINKED CHARITY



USAID knew the Helping Hand For Relief and Developmen, a Michigan-based nonprofit, had ties to terrorist groups.

Its own watchdog launched an investigation!



Its own watchdog launched an investigation!



And what did Biden do? Sent them another $78,000 in taxpayer money.

Helping Hand…



Helping Hand… pic.twitter.com/ZzmAKfesXZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 17, 2025

Enfin, l'USAID a alloué 2 millions de dollars à Asociacion Lambda au Guatemala pour promouvoir les chirurgies de transition de genre et les traitements hormonaux. Bien que ce financement soutienne les droits et la santé des personnes transgenres, il suscite des débats sur l'utilisation des fonds publics pour des interventions médicales qui pourraient être considérées comme personnelles plutôt que comme des priorités de développement international.

6. 🇬🇹$2 MILLION TO FUND SEX CHANGES IN GUATEMALA



USAID handed $2 million to Asociacion Lambda, a Guatemalan activist group, to promote transgender surgeries and hormone treatments—all with U.S. taxpayer money.

The grant also funds LGBT activism and political advocacy.

The…



The grant also funds LGBT activism and political advocacy.



The… pic.twitter.com/juJCdvO3TN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 17, 2025

Ainsi que la culture d'opium afghan ! Une aide pour les talibans ?

Mais, le point qui dérange le plus est le financement de $4,67 millions à EcoHealth Alliance, le partenaire de recherche du laboratoire de Wuhan sur les virus de chauves-souris. A-t-elle contribué au financement de la crise sanitaire ?

Ces exemples soulèvent des questions fondamentales sur la mission de l'USAID et sur la manière dont elle est perçue par le public américain. D'un côté, l'agence joue un rôle crucial dans la promotion de la démocratie, des droits humains et du développement durable à l'échelle mondiale. De l'autre, la transparence et l'efficacité de ses dépenses sont souvent remises en question, surtout lorsqu'il s'agit de projets qui semblent diverger des objectifs traditionnels d'aide au développement.

L'analyse critique de ces projets financés par l'USAID ne vise pas à discréditer l'ensemble des efforts de l'agence, mais plutôt à encourager un débat public sur la pertinence et l'impact de chaque initiative. Il est essentiel que l'USAID continue d'évaluer ses priorités en fonction des besoins réels des populations bénéficiaires, tout en tenant compte des attentes et des préoccupations des contribuables américains. Alors que l'agence navigue dans un paysage politique changeant, avec des critiques de figures comme Donald Trump et Elon Musk, il devient impératif pour l'USAID de justifier clairement ses choix de financement et de prouver que chaque dollar dépensé contribue effectivement à des objectifs de développement durables et inclusifs.

Ces tweets mettent donc en lumière la complexité de la gestion des fonds de l'USAID et souligne la nécessité d'un équilibre entre innovation culturelle, promotion des droits humains, et les impératifs de développement économique et social. La transparence, la responsabilité et l'alignement avec les intérêts nationaux et internationaux doivent rester au cœur des opérations de l'USAID pour maintenir la confiance du public dans ses actions à l'étranger.

Et en France

A partir de la base de données USAPENDING.GOV, l'analyse des dépenses des diverses agences américaines en France a été effectuée par Xavier Azalbert. Les détails se trouvent dans le tweet ci-dessous :

US - DEPENSES EN FRANCE

➡️Merci à @doge, nous avons l'information sur les dépenses US en France. ON VEUT LE MÊME OUTILhttps://t.co/0tA1P7Q0Qh



➡️USAID est 3ème $ 1.59 B



➡️USAID a engagé $308m pour des ONG en France

- 4.96m pour epizooties !

- 3.67m pour Pasteur institute… pic.twitter.com/51DaZ15ul3 — Xavier Azalbert FreeSpeech 🇧🇷 🇫🇷 (@xazalbert) February 12, 2025

En outre, quelques exemples de dépenses de l’USAID en France interpellent :

1.2 $ million pour une initiative de climat en France : l'USAID a investi 1.2 million de dollars dans un projet de lutte contre le changement climatique en France, visant à promouvoir des pratiques agricoles durables dans les régions rurales françaises. Ce financement vise à aider les petits agriculteurs à adopter des techniques de culture respectueuses de l'environnement, mais certains se demandent pourquoi l'USAID finance des projets dans un pays développé comme la France. (Source : USAID Reports).

500 000 $ pour la formation à la cybersécurité financée en France, alloué par l'USAID pour former des professionnels français à la cybersécurité, en partenariat avec des universités locales. Alors que la cybersécurité est un enjeu mondial, l'investissement dans un pays comme la France, qui dispose déjà de ressources considérables, soulève des questions sur l'allocation des fonds de l'USAID. À quoi ont réellement servi ces fonds ? (Source : Cybersecurity Initiative Report)

300 000 $ pour un projet culturel à Paris pour promouvoir l'art contemporain américain en Europe avec l'organisation d'expositions et d'échanges artistiques. Certains critiquent cette dépense comme étant une utilisation peu judicieuse des fonds, surtout dans le contexte de besoins humanitaires pressants ailleurs. (Source : Cultural Exchange Program Documentation)

800 000 $ en soutien à l’innovation technologique pour soutenir des startups technologiques en France, visant à favoriser l'innovation et la coopération transatlantique. La France n’a-t-elle plus les moyens de soutenir son développement technologique ? Un organisme comme l’USAID avait comme objectif de stimuler l'économie et les relations bilatérales, on peut donc se demander si ces fonds ne seraient pas mieux utilisés dans des pays en développement où l'impact pourrait être plus significatif. (Source : Tech Innovation Fund Report). On peut même se demander si l’USAID ne considère pas la France comme un pays en voie de développement !

Quel est le vrai rôle de l’Agence Française du Développement ?

Tout d’abord, si les chiffres étaient disponibles, une analyse identique serait nécessaire sur l’allocation des fonds de l’Agence française du développement qui n’a pas été auditée depuis 2011 ! On peut légitimement se demander pourquoi l’AFD dépense 184 $ par Français, soit 40 % de plus que l’USAID (131 $ par Américain).

L'Agence française du développement… du détournement d'attention.. @AFD_France .



Elle coute 184 dollars par français soit 40% de plus que les 131 dollars par américain



Dans son rapport de 2010, la Cour des comptes relevait déjà ces doutes sur "la grande liberté de l'AFD"… https://t.co/TPMi4Bt5Ew — Xavier Azalbert FreeSpeech 🇧🇷 🇫🇷 (@xazalbert) February 14, 2025

Et, surtout pour quel résultat, car l'influence de la France à l'étranger est en pleine décroissance tel qu'en témoigne le récent sondage France-Soir/BonSens.org : 65 % des Français pensent que l'influence de la France sur la scène internationale diminue.

Alors aux États-Unis et en France, même combat pour la chasse au gaspi, cependant les Américains ont bien un temps d’avance puisqu’ils ont enfin accès aux informations avec le Departement of Governement Efficiency mené par Elon Musk. À quand son équivalent en France : le CLEBS (Commission Libre d’Efficacité Budgetaire) – un organisme qui, tel un chien, mordrait réellement dans les dépenses publiques et dans les mollets de ceux qui dépensent sans compter.