Le diagnostic de performance énergétique (DPE), instauré en 2006 et durci en 2021, devait être un pilier de la transition énergétique française, en classant les logements de A à G selon leur performance énergétique et leurs émissions de CO₂. Devenu opposable et assorti d’interdictions de location pour les passoires énergétiques (G dès 2025, F dès 2028), il vise à soutenir l’objectif européen de neutralité carbone d’ici 2050. Mais le rapport au scalpel de la Cour des comptes, publié en juin 2025 sous le titre « La mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique », dresse un constat cinglant : une réforme mal préparée, des particuliers livrés à eux-mêmes, une filière mal régulée et des contrôles défaillants. Ce fiasco s’inscrit dans un contexte où les bases scientifiques du réchauffement climatique, qui sous-tendent le DPE, suscitent des doutes croissants, rappelant les promesses non tenues du « tous vaccinés, tous protégés » de la crise Covid et les mesures sanitaires basées sur des modélisations qui se sont révélés tant inutiles que fausses. Les réactions médiatiques et des sondages de MIS Group pour France-Soir/BonSens.org reflètent une exaspération générale. Un désastre et des implications à disséquer.

Le rapport de la Cour des comptes : une critique acerbe contre le gouvernement Castex

Un outil qui aurait dû être clé, une mise en œuvre désastreuse : le DPE, conçu pour orienter la rénovation des 5,8 millions de logements classés F ou G (dont 1,3 million dans le parc locatif privé), impose des contraintes juridiques et financières lourdes aux propriétaires. Obligatoire pour les ventes et locations, il restreint l’accès au marché locatif, bouleversant les patrimoines et le marché immobilier. La Cour des comptes étrille une réforme menée dans la précipitation, sans anticiper les difficultés des particuliers, ainsi que les conséquences financières. Le dispositif, mal articulé avec les réglementations de l’urbanisme et de la copropriété, sème la confusion. L’impact sur les rénovations énergétiques reste opaque, et les aides publiques, comme MaPrimeRénov, semblent dépensées sans évaluation rigoureuse.

Ce manque de pilotage global expose les failles d’une réforme mal pensée.

Une fiabilisation inachevée : avant 2021, le DPE souffrait d’une méthode « sur factures » biaisée par des variables comme l’occupation ou le climat. La réforme a introduit la méthode 3CL-DPE 2021, basée sur les caractéristiques physiques des logements, pour plus de rigueur. Depuis juillet 2024, les formations des diagnostiqueurs ont été renforcées (de 3 à 8 jours) et les examens durcis, avec une harmonisation prévue d’ici 2026. Mais la Cour reste sévère : ces progrès sont insuffisants.

Les diagnostics pâtissent de conditions d’application problématiques (temps restreint, pressions des propriétaires, documents manquants) et d’une formation souvent inadéquate des diagnostiqueurs, fragilisant leur crédibilité.

Des contrôles lacunaires, une filière fragilisée : l’État a largement délégué le contrôle du DPE à des organismes tiers (formation et certification), se contentant d’un rôle minimal. L’ADEME, dont le rôle et l’efficacité sont contestés par ailleurs, vérifie les données via son Observatoire DPE-Audit énergétique, mais ses analyses, limitées à des vérifications basiques, sont jugées insuffisantes. La DGCCRF relève un taux d’anomalies alarmant (70 % en 2023), lié à l’ignorance des règles par des diagnostiqueurs novices, bien que les fraudes soient rares. La Cour pointe des risques d’impartialité, avec des liens troubles entre organismes de formation et de certification. Une étude du Conseil d’analyse économique (CAE) révèle des anomalies dans les données, suggérant des « DPE de complaisance » (1,7 % des diagnostics entre 2021 et 2023, contre 3,9 % avant).

Ce manque de régulation alimente la défiance des usagers, d’autant que les recours sont limités.

Des doutes sur les bases scientifiques : le DPE repose sur des modèles climatiques visant à réduire les émissions de CO₂, mais ces modèles sont de plus en plus contestés. Les prédictions alarmistes du réchauffement climatique, souvent présentées comme incontestables, ne se concrétisent pas toujours comme prévu, alimentant le scepticisme. Ce contexte fragilise la légitimité du DPE, perçu comme un outil inadapté à des hypothèses mal calibrées. Cette situation évoque le slogan « tous vaccinés, tous protégés » de l’ère Covid, dont les promesses non tenues ont entamé la confiance envers les autorités.

Le DPE, bâti sur des bases scientifiques incertaines, risque de perdre en crédibilité.

Des recommandations comme une tentative de sauvetage. Pour redresser ce fiasco, la Cour propose six recommandations sans donner vraiment l’impression d’y croire :

Mieux articuler le DPE avec les réglementations de la copropriété et de l’urbanisme.

Renforcer l’information publique sur le DPE et les recours d’ici fin 2025.

Instaurer des contrôles statistiques robustes par l’Ademe dès 2025.

Structurer la filière d’ici fin 2026, avec une carte professionnelle pour les diagnostiqueurs.

Imposer une incompatibilité géographique pour les auditeurs vis-à-vis de leurs fonctions antérieures.

Séparer strictement formation et certification d’ici fin 2026.

Réactions médiatiques : colère et désaveu

Pour Le Figaro, c'est une réforme « improvisée » qui asphyxie le marché : l’article du 3 juin 2025 intitulé « Baisse des logements à louer, fraudes : la Cour des comptes étrille la réforme « improvisée » du DPE » tape fort. Il dénonce la chute brutale de l’offre locative (-33 % pour les logements F et G entre mi-2021 et mi-2023, contre -22 % pour les A à D), qui aggrave la crise du logement. En se basant sur le rapport de la Cour, le journal pointe les soupçons de fraude (« DPE de complaisance ») et critique une réforme mal calibrée, qui accable les propriétaires sans accompagnement. Le ton est incisif : le DPE, mal conçu, est un frein au marché immobilier.

Une défiance massive illustrée dans les sondages MIS Group pour France-Soir/BonSens.org : un sondage du 27 février 2025 révélait déjà un rejet marquet des DPE avec 49 % des Français considérant que « la loi sur les DPE est discriminatoire envers les plus pauvres et doit être annulée immédiatement ». Perçu comme une contrainte bureaucratique, le dispositif alimente la frustration et la discrimination. Cette colère est confirmée par un autre sondage en date du 12 juin 2025 où « les Français expriment leur totale défiance envers Macron » et…) exposant une rupture profonde avec le gouvernement.

Les Français, selon cette enquête, ne perçoivent plus l’État comme agissant dans leur intérêt, et le DPE ainsi que les ZFE et le réchauffement climatique, mal ficelés, deviennent des symboles de cette fracture.

Un échec qui fragilise la transition énergétique

La Cour des comptes n’y va pas de main morte : la réforme du DPE est un ratage retentissant, marqué par un manque d’anticipation, des contrôles défaillants et une filière mal régulée. Les doutes sur les modèles climatiques, qui peinent à prédire avec précision les évolutions du réchauffement, jettent une ombre sur la légitimité du dispositif. Les réactions du Figaro et des sondages traduisent une exaspération croissante : le DPE, loin d’être un outil de progrès, est vu comme une contrainte mal pensée, aggravant la crise du logement et la méfiance envers les autorités.

Les recommandations de la Cour, si elles étaient suivies, pourraient limiter les dégâts, notamment via des contrôles renforcés et une régulation plus stricte. Les annonces de la ministre du Logement du 19 mars 2025 semblent promettre des ajustements, mais leur concrétisation reste incertaine. Sans action rapide, le DPE risque de rester un symbole d’une politique mal calibrée, loin de ses ambitions écologiques.

La Cour des comptes étrille sans détours la réforme du DPE, un outil plombé par une mise en œuvre chaotique et des bases scientifiques fragiles. Les critiques, comme celle du Figaro Immobilier et l’exaspération révélée par les sondages France-Soir/BonSens.org soulignent une fracture béante entre les Français et un gouvernement jugé défaillant. Les recommandations de la Cour offrent une voie de sortie, mais leur mise en œuvre exige une volonté politique à la hauteur du défi. Faute de quoi, le DPE continuera de creuser le fossé entre les ambitions climatiques établies sur des modélisations de plus en plus remises en questions et les réalités des citoyens.