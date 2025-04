Que sont les ZFE ?

Les Zones à Faibles Émissions (ZFE) sont des zones urbaines où la circulation des véhicules les plus polluants est limitée pour réduire la pollution de l’air. En France, ces zones, instaurées par la loi d’orientation des mobilités (2019) et renforcées par la loi Climat et Résilience (2021), touchent des métropoles comme Paris, Lyon ou Marseille. Depuis janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3 (essences d’avant 2006, diesels d’avant 2011) y sont souvent interdits, avec des variations locales.

Pourquoi ce débat ?

En avril 2025, l’Assemblée nationale a débattu d’un projet de loi de simplification incluant des amendements visant à assouplir ou supprimer les ZFE, portés par la droite et le Rassemblement national. Ces mesures répondent à un mécontentement populaire, amplifié par des manifestations à Lille et Marseille en mars 2025, où des automobilistes ont bloqué des routes. Les ZFE sont accusées de pénaliser les ménages modestes, qui n’ont pas les moyens de remplacer leurs véhicules, tout en manquant d’alternatives comme des transports publics efficaces. Le gouvernement, par la voix de la ministre Agnès Pannier-Runacher, propose de limiter les ZFE obligatoires à Paris et Lyon, laissant plus de liberté aux autres collectivités.

Les chiffres du sondage France-Soir/BonSens

Un sondage publié par France-Soir et BonSens révèle un rejet massif des ZFE : 66 % des Français les jugent discriminatoires, perçues comme excluant les plus modestes. De plus, 77 % appellent à revoir les politiques climatiques, critiquant leur approche dogmatique et leur déconnexion des réalités quotidiennes. Ces chiffres soulignent une crise de confiance que les députés devraient considérer pour éviter une fracture sociale.

ZFE et réchauffement climatique : une écologie punitive sous influence médiatique

Les ZFE, conçues pour réduire les émissions et lutter contre le réchauffement climatique, sont souvent vues comme une écologie punitive. Cette perception est exacerbée par un traitement médiatique biaisé. En 2021, plusieurs médias français ont signé la « Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence climatique », s’engageant à marginaliser les voix divergentes sur le réchauffement climatique, y compris celles questionnant les politiques comme les ZFE. Cette charte, portée par des associations comme Quota Climat, promeut un « consensus scientifique » qui exclut les avis nuancés, qualifiés de « climatosceptiques ». Ce choix éditorial étouffe le débat public, renforçant l’idée que les ZFE sont imposées sans discussion légitime.

ZFE et dogme médiatique : quand la charte climatique musèle le débat et viole la jurisprudence Hertel

La jurisprudence Hertel, issue de l’arrêt Hertel c. Suisse (CEDH, 25 août 1998), consacre le droit à la liberté d’expression, même pour des opinions minoritaires ou controversées, sous l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans cette affaire, un chercheur suisse, Hans Hertel, avait publié une étude suggérant que les micro-ondes présentaient des risques pour la santé. Condamné pour diffamation après une plainte de l’industrie, il a saisi la CEDH, qui a jugé que la Suisse avait violé sa liberté d’expression en le censurant. La Cour a souligné que les opinions scientifiques divergentes, si elles sont étayées et ne causent pas de préjudice direct, doivent être protégées, surtout face à des intérêts économiques ou politiques puissants.

Cette jurisprudence a des implications majeures pour les ZFE et le débat climatique. La charte signée par les médias, en excluant les voix critiques sur le réchauffement climatique ou les politiques associées, viole potentiellement l’article 10. En qualifiant toute remise en question des ZFE ou du « consensus » climatique comme « climatosceptique », les médias risquent de museler des scientifiques, citoyens ou élus qui proposent des alternatives ou nuancent les impacts des mesures. Cela prive le public d’un débat pluraliste, essentiel à une démocratie saine. Les conséquences sont graves : une polarisation accrue, une perte de confiance dans les institutions et un sentiment d’injustice pour ceux qui se sentent réduits au silence.

Le livre d’Alexandre Jardin et la révolte populaire

Le livre Les #Gueux d’Alexandre Jardin, paru en mars 2025, amplifie cette grogne. Jardin y dénonce une « ségrégation sociale » imposée par des politiques comme les ZFE, accusées de favoriser les élites urbaines. Son ouvrage, vendu à 50 000 exemplaires en une semaine, a popularisé le hashtag #lesgueux, devenu un cri de ralliement pour les exclus du système. Ce mouvement reflète un ras-le-bol face à des médias perçus comme relais d’un dogme climatique, en contradiction avec la liberté d’expression garantie par Hertel.

Le rapport sur « les enjeux de la pollution » du Dr Jean-François Lesgards

Le Dr Jean-François Lesgards, dans son rapport pour BonSens, relativise l’impact des véhicules anciens sur la pollution urbaine. Il note que les particules fines visées par les ZFE proviennent aussi du chauffage, de l’industrie ou de l’agriculture, suggérant que les restrictions automobiles pourraient être moins efficaces qu’annoncé. Ces analyses, pourtant étayées, peinent à trouver écho dans les médias signataires de la charte, illustrant la censure dénoncée par la jurisprudence Hertel.