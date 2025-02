France en crise : la confiance en politique au plus bas, l'autoritarisme gagne du terrain

Le baromètre de la confiance en politique du CEVIPOF pour la vague 16 de février 2025 refléte une crise de confiance profonde dans la politique française, avec une tendance très marquée vers le désengagement et un attrait pour des solutions plus autoritaires perçues comme des moyens de rétablir l'ordre et l'efficacité.

Voici un résumé des 15 points principaux :

Confiance globale en politique : seulement 26 % des Français ont confiance dans la politique. Confiance dans les partis politiques : seuls 16 % des Français ont confiance dans les partis. Confiance dans les syndicats : Chute à 37 %, un désenchantement envers ces institutions. Attrait pour l'autoritarisme : 48 % pensent qu'il faudrait moins de démocratie pour plus d'efficacité. Soutien à un « homme fort » : 41 % approuvent l'idée d'un chef autoritaire sans élections ou Parlement. Désir d'un chef fort en France : 73 % souhaitent un leader fort pour « remettre de l'ordre ». Désintérêt pour la politique : 65 % préfèrent se concentrer sur leur vie personnelle, évitant la politique. Perception de chaos politique : une majorité voit le système politique actuel comme chaotique. Critique de la classe politique : perçue comme corrompue et déconnectée des citoyens. Polarisation : la société est de plus en plus divisée, avec des opinions politiques extrêmes. Défiance envers les institutions démocratiques : Défiance accrue, avec une perte de foi dans le processus démocratique. Sentiment d'abandon par les politiques : beaucoup de Français se sentent ignorés par les décideurs. Manque de représentativité : Perception que les partis politiques ne représentent plus les diversités de la société française. Recherche de stabilité : un fort désir pour une période de stabilité politique et sociale. Réduction de l'engagement civique : indice d'une participation civique décroissante, avec moins d'engagement dans les processus démocratiques comme les élections.

Ces résultats sont en ligne avec ceux évoqués dans le sondage France-soir/Association BonsensOrg

Il serait intéressant d'avoir les mêmes données pour un sondage aux Etats-Unis surtout après l'inauguration de Donald Trump 47e président et les résultats du DOGE géré par Elon Musk, qui montre qu'une véritable révolution digitale est en marche avec des résultats. La confiance revient.