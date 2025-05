Pierre Noizat sur BFM TV : Une analyse sans langue de bois après la tentative d’enlèvement de sa fille

Le 16 mai 2025, Pierre Noizat, PDG de Paymium, une plateforme d’échange de cryptomonnaies fondée en 2011, a été invité sur le plateau de BFM TV pour une interview de 30 minutes. Cette intervention fait suite à une tentative d’enlèvement de sa fille et de son petit-fils à Paris, un incident survenu le 13 mai 2025 et capturé en vidéo. L’interview, relayée et résumée dans une série très précise de post sur X (post initial, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6), a été saluée pour son franc-parler. Noizat y livre une critique acerbe des institutions françaises, tout en abordant des sujets allant de la sécurité à la souveraineté monétaire, en passant par la responsabilité individuelle des citoyens.

Une tentative d’enlèvement liée au monde des cryptomonnaies

Le 13 mai 2025, trois hommes cagoulés ont tenté d’enlever la fille de Pierre Noizat et son petit-fils en pleine rue à Paris. Selon The Telegraph, l’intervention d’un passant armé d’un extincteur a permis de déjouer l’opération. La police judiciaire de Paris, via son unité anti-crime, a ouvert une enquête. Cet incident n’est pas isolé : il s’inscrit dans une vague de crimes ciblant des figures du secteur des cryptomonnaies en France. Par exemple, le 1er mai 2025, le père d’un acteur du milieu crypto avait été kidnappé à Paris, puis retrouvé amputé d’un doigt après une demande de rançon, selon Sky News. En janvier 2025, David Balland, co-fondateur de Ledger, et sa femme ont également été enlevés, puis libérés lors d’une opération policière (The Guardian, « La police française enquête sur une série d’enlèvements de millionnaires en cryptomonnaie »). Ces affaires témoignent d’une recrudescence de la criminalité organisée visant les entrepreneurs du secteur, souvent perçus comme des cibles lucratives par des gangs.

Pierre Noizat, diplômé de l’École Polytechnique et pionnier du Bitcoin en Europe, dirige Paymium, qui se présente comme la plus ancienne plateforme d’échange crypto-fiat au monde (« Le patron de Paymium tacle les 'vieux schémas mentaux' de certaines bourses cryptos françaises »). Sa fortune, bien que non publique, le place dans le viseur des criminels, un phénomène accentué par la visibilité des entrepreneurs dans des registres publics comme Infogreffe.

Ce que cela vise : une critique systémique de l’État et de ses institutions

L’interview de Noizat va bien au-delà du récit de l’incident. Il s’en prend à plusieurs piliers de la société française, qu’il juge responsables de l’insécurité croissante et de l’inaction face à la criminalité :

L’inaction politique et le laxisme judiciaire : Noizat critique vertement les responsables politiques, à commencer par le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, qu’il accuse de se limiter à une communication politique sans réelle action. Il fait référence à l’annonce de Retailleau, le 7 mai 2025, sur un durcissement des critères de naturalisation, qu’il perçoit comme une mesure de façade. Il va plus loin en pointant du doigt Emmanuel Macron, qu’il accuse de nier l’existence d’un problème de sécurité. Selon lui, les politiciens, obnubilés par leur réélection, refusent de s’attaquer aux véritables enjeux. Il dénonce également le laxisme judiciaire, affirmant que les ravisseurs de sa fille risquent de se retrouver chez eux avec un simple bracelet électronique, « à jouer à la PlayStation », faute de volonté politique pour construire des prisons – un projet qu’il juge peu « sexy électoralement ».

La « mexicanisation » de la France : Noizat reprend l’expression de « mexicanisation de la France », utilisée récemment dans les médias pour décrire la montée de la criminalité organisée et l’émergence d’un narco-État. Ce terme a été popularisé notamment dans un article de The Spectator en mars 2024, qui évoquait les efforts de Macron pour reprendre le contrôle face aux gangs de drogue. Cette expression a pris de l’ampleur après des incidents comme l’attaque d’une mosquée dans le sud de la France le 25 avril 2025, où Olivier Hadzovic a tué Aboubakar Cissé, exacerbant les tensions communautaires.

Les failles du système économique et monétaire : en tant que fervent défenseur des cryptomonnaies, Noizat appelle à une séparation entre l’État et la monnaie, dénonçant le monopole des banques et des gouvernements. Il critique les politiques financées par « l’argent magique » – des chèques électoralistes sans vision à long terme – et plaide pour une concurrence monétaire via les cryptomonnaies. Il rappelle que, contrairement aux idées reçues, les transactions en crypto sont traçables grâce à la blockchain, rendant absurde leur utilisation par des criminels pour des extorsions.

La vulnérabilité des entrepreneurs : Noizat fustige des institutions comme Infogreffe, qui rendent publiques les informations personnelles des dirigeants d’entreprise, y compris parfois leurs adresses. Infogreffe, dans son Rapport Intégré 2024, met pourtant en avant son rôle dans la transparence économique, mais cela n’empêche pas ces données d’être exploitées par des criminels. Il accuse également les syndicats de tenir un discours marxiste qui « met des cibles sur le dos des entrepreneurs ».

Les conséquences : un appel à l’action et une montée des tensions

L’interview de Pierre Noizat a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs, comme @misplaced44 et @Haothors, saluent son discours « plein de bon sens » et appellent à une mobilisation citoyenne pour 2027, année des prochaines élections présidentielles en France. Noizat lui-même exhorte les Français à « renverser la table » en votant contre les partis au pouvoir, qu’il juge responsables de 40 ans d’échec.

Cet incident et les déclarations de Noizat mettent en lumière plusieurs enjeux majeurs :

Une insécurité croissante : la multiplication des crimes liés aux cryptomonnaies renforce les craintes des entrepreneurs, déjà confrontés à un climat économique difficile. Cela alimente également le discours sécuritaire, notamment porté par l’extrême droite, qui gagne du terrain en France.

Une défiance envers les institutions : les critiques de Noizat envers l’État, la justice et les politiques reflètent une méfiance grandissante des citoyens, visible dans les débats actuels sur la gestion des finances publiques. les divergences entre Macron et le Premier ministre Bayrou sur l’idée d’un référendum pour résoudre les problèmes budgétaires sont de plus en plus visibles.

Un débat sur les cryptomonnaies : si Noizat défend leur traçabilité et leur utilité, ces incidents risquent de renforcer les préjugés négatifs sur le secteur, souvent associé à des activités criminelles dans l’opinion publique.

L’analyse sans langue de bois de Pierre Noizat

Pierre Noizat ne mâche pas ses mots. Voici les points clés de son analyse :

Un État impuissant et malade : Noizat affirme que l’État est « malade » et incapable de protéger ses citoyens. Il se dit convaincu de son impuissance et déclare ne plus compter que sur lui-même. Il appelle les Français à se prendre en main, soulignant que la France est devenue un « enfer normatif » avec des règles et des normes délirantes qui étouffent l’initiative entrepreneuriale.

La prison comme solution : contrairement à ceux qui estiment que la prison ne fonctionne pas, Noizat cite l’exemple du Salvador, où des mesures strictes ont permis de réduire la criminalité. Il qualifie d’« absurdité » l’idée que l’incarcération serait inefficace et doute que les juges condamnent réellement les coupables, notamment si le magistrat en charge est affilié au Syndicat de la magistrature, qu’il perçoit comme trop laxiste.

Un système politique à bout de souffle : Noizat dénonce le paradoxe de la démocratie, où les politiciens privilégient leur réélection au détriment des vrais problèmes. Il appelle les Français à réfléchir à leur vote en 2027 et à rejeter les partis proches du pouvoir actuel, qu’il juge incapables de changer la donne. Il va jusqu’à dire que « si les statistiques ne mentent pas, les politiques, si ».

La responsabilité individuelle : face à l’échec de l’État, Noizat insiste sur la nécessité pour les citoyens et les entrepreneurs de prendre leurs responsabilités. Il appelle d’autres dirigeants d’entreprise à s’exprimer publiquement pour dénoncer un système qu’il juge destructeur.

Un véritable cri d’alarme pour la France

L’interview de Pierre Noizat est un véritable réquisitoire contre les failles du système français. À travers son expérience personnelle – la tentative d’enlèvement de sa fille – Noizat dresse un portrait sombre d’une France en proie à l’insécurité, à l’inaction politique et à un système normatif étouffant. Son discours, salué pour son absence de langue de bois, résonne comme un appel à une prise de conscience collective et à une action citoyenne pour 2027.