3% des Parisiens ont dit "oui" pour 500 nouvelles rues végétalisées

Ce dimanche 23 mars, la Ville de Paris organisait un vote pour savoir si les Parisiens étaient pour ou contre la végétalisation de 500 nouvelles rues de la capitale. 66% des votants ont dit "oui", mais cela ne représente même pas 3% des Parisiens. Les autres risquent d'être verts...

Voilà quelques années que la capitale s'est mise au vert, aux vélos, et à la galère. Les décisions de la mairie écolo, si elles font voir un beau tableau, font aussi de Paris un véritable enfer pour tous les visiteurs et les travailleurs. La circulation est de plus en plus compliquée et les commerces de plus en plus nombreux à fermer. Si bien qu'aujourd'hui, même les Parisiens peuvent en avoir assez...

Mais il en faut plus pour l'arrêter. 500 nouvelles rues végétalisées et pietonnisées, voilà le projet. On ne sait pas encore lesquelles, puisqu'elles doivent encore être identifiées, mais on sait que cela équivaut à 5-8 rues par quartier. Autant dire que cela ne va pas faciliter la vie de ceux qui n'habitent pas ici. Et ces gens là n'ont même pas eu voix au chapitre. Bien qu'ils puissent venir à Paris tous les jours pour faire vivre son économie, seuls les Parisiens ont été consultés.

Et le comble, c'est que seuls 4% d'entre eux se sont exprimés (56 489 électeurs). Comme le rapporte la Ville, "37 054 des votants se sont prononcés pour la piétonnisation et la végétalisation de 500 nouvelles rues". Autrement dit, ce sont seulement 2,66% des personnes inscrites sur les listes électorales qui ont choisi "de faire de Paris une ville-jardin". Vu comme c'est parti, il y a peu de chances pour que ce soit un jardin à la française, bien organisé et luxuriant...