Arnaud Montebourg, ses proches lui demandent de confirmer son Engagement

Les proches d’Arnaud Montebourg ont créé un collectif pour accompagner l’ancien Ministre dans sa démarche jusqu’à sa déclaration officielle de candidature aux élections présidentielles de 2022.

Retiré de la politique depuis 2017, l’ancien ministre du redressement productif se fait de plus en plus entendre depuis quelques mois. Arnaud Montebourg multiplie ses interventions depuis le début de la crise sanitaire, et l’ex-député de Saône et Loire critique sévèrement la gestion de la crise par le président de la République. L’ancien ministre devenu depuis entrepreneur profite de ses interventions pour défendre les thèmes qui lui sont chers, à commencer par le « Made in France » et la souveraineté nationale.

Prêt à se déclarer candidat à la Présidentielle de 2022 ?

Les intentions d’Arnaud Montebourg n’échappent plus à personne désormais, et ce dimanche 10 janvier, des proches de M Montebourg ont officialisé la création d’un mouvement au nom évocateur : L’engagement. David Lebon, un des cocréateurs de ce mouvement, explique sans détour :

« L’idée est de faire exister la possibilité de sa candidature jusqu’à ce qu’il se décide »

Désigné du même titre que le manifeste rédigé par M Montebourg et publié en novembre 2020, ce collectif partage la conviction déjà exprimée par l’auteur : pour s’imposer, il faudra dépasser le clivage politique traditionnel. En d’autres termes, même si le « futur candidat » ambitionne de forcer le PS à le soutenir en se déclarant le plus tôt possible et en s’imposant dans les sondages, il sait qu’il devra rassembler bien au-delà de la gauche pour réussir à battre Emmanuel Macron. Un pari, qu’a déjà fait la maire de Paris et qui presserait donc à ce que cet Engagement devienne officiel.