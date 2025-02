Autoentreprise : La baisse du seuil d'exemption de TVA suspendue par le gouvernement

Depuis une bonne semaine, les autoentrepreneurs étaient vent debout contre la baisse du seuil d'exemption de TVA à 25 000€. Jeudi soir, Éric Lombard a suspendu cette mesure. Vendredi matin, le Premier ministre - qui enchaîne les 49.3 - assure qu'il "n'avait pas vu".

Prévue dans le budget 2025 et censée s'appliquer à partir du 1er mars, cette disposition devait abaisser le seuil d'exemption de TVA à 25 000 euros pour tout le monde. Les autoentrepreneurs, pour qui le seuil actuel est à 37 500€ pour des prestations de services, ont levé les boucliers et ont été soutenus par presque tous les bords politiques. Concrètement, soit ils perdent 20% de leurs gains, soit ils facturent 20% en plus et risquent de perdre leurs clients.

Éric Lombard, ministre de l'Économie, s'en est aperçu et a suspendu la mesure. Pas annulé, suspendu. François Bayrou a promis des négociations avec les intéressés. Et il s'est justifié auprès de RMC : "J’ai été nommé (à Matignon) à la fin du mois de décembre. Il y avait un budget déjà en grande partie voté, nous avons choisi de partir de ce budget-là et l’analyse n’avait pas été suffisante. Il y avait des mesures qu’on n’avait pas vues dans le budget."

Imaginez un gouvernement qui découvre ses propres mesures en même temps que la presse, après avoir appliqué une série de 49.3. Bon, au moins, François Bayrou reconnaît son erreur et le dit... La prochaine étape, c'est donc la négociation. Comme le rapporte Le Parisien, le ministre de l'Économie a annoncé que "Véronique Louwagie, la ministre du Commerce, va lancer une concertation afin d’ajuster cette mesure si c’est nécessaire". Advienne que pourra.