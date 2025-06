L'indéfendable Castaner chez Shein ! Au nom du sacro-saint “en même temps"

Le 10 juin 2025, lors d'une émission sur France 2 intitulée "Urgence Océan", Emmanuel Macron se retrouve face à un embarrassant Hugo Clément, qui le questionne sans vergogne sur le rôle de Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur et proche collaborateur, devenu depuis conseiller stratégique pour le géant chinois Shein, symbole controversé de la fast-fashion que le gouvernement veut contrôler.

Face à la question d'Hugo Clément, Macron répond et s'agace, estimant que poser la question était "un peu nul" et qu'il n'appréciait pas les "méthodes" du journaliste, défendant Castaner et soulignant que ce dernier avait "donné beaucoup de son temps et d'énergie à la chose publique" et qu'il était désormais "libre" de ses choix professionnels, difficile de botter plus en touche. Affirmant que "ce n'est pas parce qu'il aide Shein que ça changera quelque chose au schmilblick", montrant une certaine distanciation vis-à-vis des implications de cette nomination. Il reproche alors à Clément de vouloir "mettre des gens au pilori", qualifiant l'exercice de "stigmatisant" et "personnel", et insistant sur le fait que "ces débats méritent mieux que ça". Cette réaction défensive évidente, montre un refus clair de s'engager sur le fond, préférant critiquer la question plutôt que d'affronter les contradictions évidentes.

🔴 Hugo Clément :"Votre ancien “lieutenant”, C.Castaner, est conseiller stratégique du géant chinois Shein."

E.Macron :"C’est très “difficile” pour les anciens Ministres de retrouver du travail. Je n’apprécie pas vos “méthodes”…"#urgenceocean #France2

Shein, connue pour ses pratiques de surproduction, ses conditions de travail souvent dénoncées comme abusives, et son impact environnemental catastrophique due à une consommation massive de ressources et une pollution accrue, incarne tout ce que les politiques de transition écologique prétendent combattre. Cette nomination soulève des questions sur l'intégrité des engagements environnementaux et la cohérence des choix professionnels des élites politiques, d'autant plus que Shein est régulièrement accusée de contourner les réglementations et de nuire à l'économie locale, notamment aux PME françaises de la mode. De plus Shein a réagi ces derniers temps en intensifiant ses efforts de communication et de lobbying en France, notamment en recrutant des influenceurs et en rencontrant des parlementaires, grâce à qui, la question reste posée. Ces actions ont suscité des critiques d'associations accusant la marque d'avoir influencé un allégement de la proposition de loi au Sénat.

Cet épisode est un condensé de l'art macronien du "en même temps", pirouette verbale qui, loin de résoudre les contradictions, les expose au grand jour, laissant planer un goût amer de ce cynisme et de l'impunité dont Macron fait preuve depuis maintenant trop longtemps. Pendant que le président s'indigne toujours plus des méthodes des journalistes non suffisamment alignés, les Français, eux, se demandent si l'urgence océan ne serait pas une diversion de plus.