Colloque : l'ère des fractures, au coeur des crises à répétition

Si l’année 2024 a été marquée par des bouleversements politiques majeurs, entre la dissolution avortée initiée par le Président Emmanuel Macron et le retour du Président Trump à la tête de la Maison-Blanche dans un contexte de tensions sociétales aux États-Unis, 2025 s’annonce comme une année décisive et pleine d’incertitudes.

Face aux multiples crises qui secouent la France et fragilisent ses institutions, il devient impératif de réfléchir à des solutions concrètes et durables pour sortir du déclin. C’est dans cet esprit que IDNF (Initiatives pour la Défense de la France) et MPC (Mouvement Politique Citoyen) se sont rassemblés pour organiser un colloque d’envergure : "L'ère des fractures : au cœur des crises à répétition"

Date du colloque : samedi 8 février 2025 de 8h45 à 18h00

Où ? Au Centre Vicentien F. Portal, 97 rue de Sèvres, 75006 Paris

Cet événement réunira des conférenciers issus de différents domaines, hauts fonctionnaires, politiques, universitaires, journalistes autour de sept grandes tables rondes explorant les enjeux majeurs qui préoccupent aujourd’hui la société française :

Crise géopolitique : "L'Europe, 52ᵉ étoile de la bannière étoilée ?" avec le Député Européen T. MARIANI et L. HENNINGER

avec le Député Européen T. MARIANI et L. HENNINGER Crise institutionnelle : "Crise politique et institutionnelle." avec E. CHOUARD et C. ROUVIER

avec E. CHOUARD et C. ROUVIER Crise de notre modèle social : "Quel modèle social français au 21ᵉ siècle ?" avec H. GUAINO (Ancien Député) et JF. POISSON (Ancien Député)

avec H. GUAINO (Ancien Député) et JF. POISSON (Ancien Député) Crise sécuritaire, : "Quelles solutions face à l'insécurité ?" avec G. HOUILLON et M. SIGNOLET

avec G. HOUILLON et M. SIGNOLET Crise de notre espace maritime : "Quels enjeux à Mayotte" avec la Députée de Mayotte A. BAMANA, Y. BONNET (Ancien Préfet), E. DENECE et I. BACAR

avec la Députée de Mayotte A. BAMANA, Y. BONNET (Ancien Préfet), E. DENECE et I. BACAR Crise de la santé, "Comment réparer la médecine : pansements ou scalpel ?" avec C. PERRONNE et M. DAOUD

avec C. PERRONNE et M. DAOUD Crise de la liberté d'expression, De “Causes toujours” à “tais toi !" avec X. AZALBERT et F. AIGOUY

Ce colloque se veut un moment clé de réflexion et d’échange pour envisager des solutions concrètes aux défis qui s’imposent à la France. Citoyens, experts et acteurs politiques sont invités à participer à cette initiative essentielle pour l’avenir du pays.



Soyez nombreux, inscrivez-vous sur le site de Weezevent