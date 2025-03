Combat contre les ZFE : debriefing avec Laurent Jaoul, un maire en croisade pour ses concitoyens

En ce début d'année 2025, un sujet brûlant anime les discussions en France : les Zones à Faibles Émissions (ZFE). Ces dispositifs, conçus pour limiter la pollution dans les zones urbaines, suscitent des débats passionnés et des oppositions farouches, notamment de la part de Laurent Jaoul (1), vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole et maire de Saint-Brès dans l’Herault. À travers son engagement, Monsieur Jaoul incarne la voix des Français exclus des métropoles par ces mesures environnementales.

Les ZFE, une mesure controversée

Les ZFE ont pour but de réduire les émissions de particules fines en interdisant la circulation des véhicules les plus polluants dans certaines zones. Cependant, cette initiative est perçue par certains comme une forme de « ségrégation sociale », n'affectant que les citoyens n'ayant pas les moyens d'acquérir des véhicules plus récents et moins polluants. Laurent Jaoul, maire de Saint-Brès, s'est érigé en fervent opposant de ces mesures, qu'il qualifie de « connerie. » Il dénonce un dispositif mal pensé qui « chasse les pauvres des métropoles pour que les riches puissent respirer de l'air pur ».

Un combat politique et juridique : face à l'imminence de la mise en place des ZFE, Laurent Jaoul a mené une véritable bataille politique au sein de la métropole de Montpellier. En collaboration avec 23 autres maires, il a réussi à suspendre l'application de la ZFE jusqu'en 2027. Ce report est le fruit d'une mobilisation collective qui a su fédérer une majorité d'élus contre une mesure initialement approuvée. « On était sur un rapport de force politique avec le président de la Métropole qui nous était extrêmement favorable », explique-t-il.

En parallèle, Laurent Jaoul explore des voies législatives et juridiques pour abroger définitivement la ZFE. Il collabore avec Alexandre Jardin et Daniel Guichard pour mener des actions au niveau parlementaire et des recours en justice. « Nous avons deux pistes : la voie parlementaire et la voie juridique », précise-t-il.

L'adhésion populaire : l'engagement de Laurent Jaoul ne passe pas inaperçu. Ses actions lui ont valu une reconnaissance nationale, illustrée par les nombreux messages de soutien qu'il reçoit de toute la France. « C'est l'effervescence. On a reçu un coup de téléphone au standard de la mairie, des remerciements, des félicitations », témoigne-t-il. Ce soutien populaire est un témoignage de l'adhésion des citoyens à sa cause, preuve que son combat résonne au-delà des frontières de sa commune.

Une remise en question nécessaire : l'opposition aux ZFE ne signifie pas un rejet des préoccupations environnementales. Laurent Jaoul souligne l'importance de réconcilier la réduction de la pollution avec la liberté de circulation. Il remet en question les fondements scientifiques de la loi, s'appuyant sur une étude de l'ADEME qui indique que 60% des particules fines proviennent de l'usure des pneus et non des gaz d'échappement. « Une petite Clio bien entretenue en critère 4 émet moins de polluants toxiques qu'un SUV Range Rover, critère 1 » affirme-t-il, soulignant la nécessité de revoir les critères de classification des véhicules.

Vers une nouvelle approche des ZFE : leur abrogation !

Le combat de Laurent Jaoul contre les ZFE illustre un malaise profond au sein de la société française face aux politiques environnementales perçues comme injustes. Il appelle à une réévaluation des mesures en place, plaçant l'intérêt des citoyens au cœur des décisions politiques. « On mène le combat et je pense qu'on va le porter jusqu'à la victoire », conclut-il avec détermination.

L'analyse Joual est corroborée par le sondage récent France-Soir/BonSens.org :

77 % des Français estiment que le gouvernement doit complétement revoir sa position sur le climat et prendre en compte les avis divergents et,

56% jugent que la loi sur les ZFE est discriminatoire envers les plus pauvres et doit être annulée immédiatement.



En définitive, le débat sur les ZFE dépasse la simple question environnementale pour toucher à des enjeux de justice sociale et d'équité territoriale. Il appelle à un dialogue renouvelé entre les décideurs politiques et les citoyens, pour construire ensemble des solutions durables et inclusives.

1 - Laurent Jaoul est maire de Saint-Brès, une commune d’environ 3 500 habitants dans le département de l’Hérault, en région Occitanie, à l’est de Montpellier, depuis au moins 2010, suite à des élections municipales partielles remportées par sa liste sans étiquette avec 64,96 % des suffrages dès le premier tour. Il a été réélu à plusieurs reprises, notamment en 2020, où il a obtenu 100 % des voix exprimées, bien qu’il ait lui-même contesté la légitimité de ce scrutin en raison de la faible participation (17 %) due à la crise du Covid-19. Il exerce actuellement son troisième mandat.

Gestion communale : Sous sa direction, Saint-Brès a maintenu une politique de stabilité fiscale (pas d’augmentation des impôts locaux depuis plusieurs années) et affiche un faible endettement (208 € par habitant, soit une capacité de désendettement de 2,6 ans, ce qui en ferait la commune la moins endettée de Montpellier Méditerranée Métropole selon ses déclarations en 2024). Parmi ses projets phares, il y a la construction du groupe scolaire Antoine de Saint-Exupéry, un investissement de 10,5 millions d’euros.

Laurent Jaoul est également vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, où il représente Saint-Brès. Il s’implique dans les dossiers métropolitains tout en défendant les intérêts de sa commune, notamment sur les questions d’aménagement et de mobilité.

Sans étiquette, mais évolutions : Bien qu’élu sans étiquette, il a rejoint la liste des Républicains (LR) pour les élections régionales de 2021 en Occitanie, marquant une inflexion vers la droite. Il a critiqué la politique écologique de Carole Delga, présidente de la région, et défend une vision ancrée dans la ruralité et les traditions.

Opposition aux ZFE : récemment, il s’est fait remarquer pour son opposition aux Zones à Faibles Émissions (ZFE), qu’il juge pénalisantes pour les habitants. En 2024, il a écrit au Premier ministre Michel Barnier pour demander un moratoire, obtenant une réponse favorable, ce qui a renforcé sa position de porte-voix des élus locaux contre cette mesure. Avec d’autres figures comme Alexandre Jardin, il milite pour une abrogation nationale des ZFE.

Ruralité et traditions : il s’est engagé dans le « Serment du Midi », un mouvement défendant la ruralité face à ce qu’il appelle la « dictature verte », aux côtés de maires et acteurs de la chasse, de l’agriculture et des traditions taurines.

Controverses et prises de position : élections municipales 2020 : Opposé à la tenue du premier tour le 15 mars 2020 en pleine pandémie, il avait appelé ses administrés à ne pas voter, estimant que le scrutin était une « mascarade ». Il a même demandé l’annulation de sa propre réélection, dénonçant une abstention « contrainte ».

Déviation de la RN 113 : En 2019, il a gelé un projet immobilier de 700 logements (ZAC 2 de Cantaussel) pour protester contre le retard de la déviation de la RN 113, une route nationale très fréquentée traversant sa commune, accusant l’État de "promener" les élus locaux.

Style et personnalité : Laurent Jaoul est souvent décrit comme un maire direct, pragmatique et proche de ses concitoyens. Il utilise les réseaux sociaux (comme Twitter/X) pour communiquer, parfois avec des formules percutantes. Par exemple, depuis les arènes d’Arles, il a lancé : « On est là, même si Caron ne veut pas », visant le député Nupes Aymeric Caron. Sa gestion et ses prises de position lui valent à la fois des soutiens fervents et des critiques, notamment sur des initiatives comme la publication en 2019 d’une photo de contrevenants à un dépôt sauvage sur Facebook, qu’il a ensuite retirée sous la pression.

Laurent Jaoul est un élu local influent, reconnu pour sa gestion rigoureuse, son attachement à la ruralité et ses combats contre des mesures jugées imposées d’en haut, comme les ZFE. Il incarne une figure de résistance aux politiques métropolitaines ou nationales qu’il estime déconnectées des réalités de sa commune.