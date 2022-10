Covid-19: Edouard Philippe convoqué fin octobre devant la Cour de justice de la République

L'ex-Premier ministre, Edouard Philippe, comparaitra le 24 octobre devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République (CJR) pour une possible mise en examen dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise du Covid-19, rapporte France info.

La CJR, seule habilitée à juger des ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, a ouvert une information judiciaire en juillet 2020, suite aux plaintes d'associations de victimes du Covid-19 qui estiment que l'exécutif n'avait pas anticipé l'arrivée du Covid-19 sur le territoire national.

L'avocat de l'association CoeurVide19, Me Yassine Bouzrou, juge qu'Edouard Philippe "n’a pas demandé à son gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre l’épidémie et protéger la population. Il doit donc être mis en examen pour mise en danger de la vie d’autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre."

Agnès Buzyn déjà mise en examen par la CJR

Dans ce dossier, l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn a été mise en examen le 10 septembre 2021 pour "mise en danger de la vie d'autrui". Les plaintes concernaient aussi Olivier Véran, successeur d'Agnès Buzyn.