Énergie : Plusieurs figures s'opposent à la stratégie éolienne du gouvernement

L’ancien PDG d’EDF et de Veolia, fidèle à son franc-parler, a proposé lundi devant l’Association des journalistes économiques et financiers (Ajef) de sortir la France du marché européen de l’électricité, de sabrer les énergies renouvelables et de tourner le dos aux futurs réacteurs EPR2. Une sortie tonitruante qui fait de l'ombre au gouvernement Macron.

Alors que l’Assemblée nationale débat de la loi de programmation énergétique à l’horizon 2035, Henri Proglio donne son avis : « Il faut revenir à un système intégré d’EDF, avec un prix national et un prix pour l’export », déclare-t-il, reprenant l’exemple de l’Espagne, qui s’est affranchie partiellement du marché européen de l’énergie pendant la crise. Il dénonce les tarifs actuels, dopés selon lui par les subventions aux renouvelables et la stratégie du PDG sortant Luc Rémont, trop focalisée sur les profits : « Ils ont sacrifié le nucléaire alors que sa compétitivité est un élément clé de notre économie. » L'homme d'affaires va jusqu’à défendre l’abandon pur et simple du programme EPR2, qu’il juge irréaliste, au profit d’un nouveau réacteur plus modeste, autour de 1 000 MW, « plus facile à construire, moins cher, et plus exportable ».

Proglio n’est pas seul dans ce combat. Son discours résonne notamment avec celui une partie de la droite française. Jean-Philippe Tanguy, député RN, reprend presque mot pour mot ses propositions, dénonçant des éoliennes « inefficaces et trop coûteuses ». BFM Business, qui publie ces déclarations, souligne également que l’ancienne patronne d’Areva, Anne Lauvergeon, pourtant autrefois rivale de Proglio, partage aujourd’hui son diagnostic sur le potentiel de productivité du parc nucléaire existant. Henri Proglio trace ainsi la ligne d’un programme énergétique à contre-courant, entre nostalgie d’un EDF tout-puissant, rejet de l’Europe de l’électricité et besoin d'efficacité pour les Français. Il n’est plus aux manettes, mais ses idées pourraient bien mettre un coup de jus à l'Assemblée.

D'autant que le sujet est aussi mis sur la table par Alexandre Jardin, dans un tout autre style. Sur X, il a annoncé une mobilisation nationale pour le 28 juin, pour s'opposer au "développement anarchique de l'éolien terrestre et maritime". Après son combat contre les ZFE, il s'engage avec son mouvement "Les Gueux" contre l'éolien abusif :

Espérons donc qu'en ayant vent de toutes ces protestations, les députés sauront revoir leur copie et s'écarter de l'idéologie.