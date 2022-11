Eric Ciotti veut supprimer les droits de succession, cet "impôt sur la mort"

La suppression des droits de succession et sur les donations est l'un des axes forts du programme économique d'Eric Ciotti, candidat favori à la présidence Les Républicains.

À quelques semaines de l’élection du nouveau président du parti Les Républicains, dont il est grand favori, Eric Ciotti a détaillé les grandes lignes du programme économique qu’il souhaite proposer pour la droite. Et parmi les mesures phares envisagées par le député des Alpes-Maritimes : la suppression des droits de succession, qu’il qualifie d’ « impôt sur la mort », ainsi que les droits de donation.



Interviewé par France Info le 8 novembre, Eric Ciotti a précisé sa vision des droits de succession et de donation. Le favori pour l’élection du président des Républicains (qui se déroulera les 3 et 4 décembre prochains) assure que sa première mesure sera de supprimer les droits de succession sauf sur les héritages au-delà d’un patrimoine élevé, soit « 5 millions d’euros en ligne directe ». Il veut également supprimer les droits sur les donations (qui permettent de transmettre certains de ses biens de son vivant à ses héritiers).



Pour le député des Alpes-Maritimes, ces frais s’apparentent à un « impôt sur la mort », lorsque l’on « veut transmettre à ses enfants son patrimoine, le fruit du travail de toute une vie ». L’objectif d’Éric Ciotti : faire circuler le capital de « 5 000 milliards d’épargne financière » du pays, notamment en direction des « jeunes qui en ont besoin, qui veulent se lancer ». Lorsqu’on l’accuse de défendre les plus riches, il rétorque que son objectif, c'est de créer « de la croissance, des emplois, de lever des tabous. Il estime que cette mesure contribuerait à sortir d’une vision étriquée et passéiste de la société ».