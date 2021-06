Face au traitement de l'information actuel, ils appellent à protester

« Eteignez vos télés, allumez vos cerveaux », un groupe de citoyen appelle à protester contre le traitement de l’information médiatique actuel. Ils étaient devant le siège de BFM TV ce samedi 5 juin, et ont marché jusqu’aux sites de France Télévision et Europe 1. Lors de précédents mouvements, ils s’étaient présentés devant l’Institut Pasteur ainsi que devant le siège de Pfizer, à Paris.

N’étant pas attachés à un mouvement spécifique, ils créent du lien entre les différents collectifs. Deux ans auparavant, ils étaient actifs parmi les gilets jaunes, ils le sont aujourd’hui avec Reinfo Covid et avec Louis Fouché. Selon eux, les « grands médias » tombent dans la propagande, fabriquant le consentement, pour reprendre le concept de Noam Chomsky et d’Edward Herman. Ces derniers montraient de quelle manière l’industrie médiatique, lorsqu’elle est liée au pouvoir, permettait d’influencer la pensée du peuple.

Ce groupe de citoyens essaie alors d’obtenir les autorisations pour protester devant les lieux de pouvoir, ils ont été rejoints ce week-end par d’autres sympathisants de collectifs bien connus sur les manifestations, dont Amis Entends-tu et Paris pour la liberté. Ils appellent toute personne déplorant le traitement de l’information actuel par les médias mainstreams à les rejoindre le samedi 3 juillet à 13h00 devant BFM TV (2 rue du Général Alain de Boissieu, à Paris 15e).

« On est gilets jaunes forcément, mais on ne reste pas bloqué dessus, on veut se rassembler avec tous ceux qui soutiennent des initiatives qui critiquent le gouvernement » explique Marie-Charlotte, déclarante, « le principal, c’est le bien commun. C’est le plus important et l’on ne voit pas ces médias le défendre, au contraire ». Ils décrivent leur action comme un mouvement de « libération de l’information afin de reprendre le pouvoir médiatique ».

Selon cette enseignante, on doit notamment cette situation au fait que les médias soient très dépendants de ceux qui les possèdent, « il y a le problème de qui dicte la publication, le problème de ligne éditoriale. BFM a des liens avec Gilead, (ndlr : laboratoire pharmaceutique), il faut que chacun le sache quand même. Même pour les médias publics ! C’est notre argent qui les fait marcher, donc en théorie on a le droit d’avoir un contrôle sur les journalistes. On devrait avoir un droit de regard sur ce qu’ils font. »

Également déclarante, Florence, infirmière, regrettait déjà que beaucoup d’informations soient maltraitées par rapport à la situation des soignants. Elle dénonce le fait que ces médias n’aient que peu soulevé les démissions du personnel soignant, à cause des conditions de travail modernes, mais aussi d’un point de vue moral, beaucoup ne supporte pas d’en venir à inciter des personnes à se faire vacciner alors que ces produits sont expérimentaux.

Marie-Charlotte avait elle-même essayé de présenter à ses collègues enseignants des faits par rapport au danger de la vaccination sur les jeunes, ou encore sur les incohérences entre la situation sanitaire et les mesures politiques prises en fonction de celle-ci. Les conséquences ont été dures pour elle : ses proches font la politique de « l’autruche », à regarder ailleurs pour ne pas voir le problème. « Ils ne savent plus qui croire », voilà ce qu’ont réussi les médias mainstreams, les gens ne veulent plus prendre le temps de comprendre. Ces médias puissants ont failli à leur mission d’éduquer chacun, et s’en satisfont, car leur message est passé et ceux qui apportent d’autres regards, indépendants, sur la question, sont catégorisés de dissidents.

Ces déclarants ainsi que quelques autres, ont posté une vidéo sur la chaîne de Réinfo Covid, afin de traiter de ce sujet médiatique.