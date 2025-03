Le sondage réalisé les 27 et 28 mars 2025 pour France-Soir et BonSens.org, auprès de 1 200 Français, révèle une défiance persistante envers Emmanuel Macron et les institutions, dans un contexte de tensions économiques et sociales croissantes.

Seuls 4 % des Français estiment que le président mène le pays dans la bonne direction, tandis que 67 % le tiennent responsable des difficultés économiques. Les préoccupations majeures incluent la hausse des prix alimentaires (53 %) et énergétiques (35 %), attribuées en partie aux sanctions contre la Russie par 44 % des sondés. Sur le plan international, 73 % craignent une guerre nucléaire, 60 % voient la Russie comme la principale menace, et 75 % s’opposent à l’envoi de troupes françaises en Ukraine. L’influence de la France est jugée en déclin par 55 %, et des propositions comme le plan REARM (850 milliards d’euros) ou la mutualisation de l’arme nucléaire sont massivement rejetées (76 % et 55 %). Ce troisième volet d’enquête, après ceux de janvier et février 2025, confirme une crise de confiance et une montée des inquiétudes géopolitiques.

Les résultats sont rapportés en plusieurs parties. La première partie porte sur la situation en France ainsi qu’à l’international avec un focus sur le conflit russo-ukrainien et les enjeux de défense nationale suite aux diverses annonces des membres du gouvernement. Dans les autres parties seront abordées les craintes des français, leurs opinions sur la démocratie et la gouvernance ainsi que sur leur santé et la vaccination, enfin une dernière partie résumera les positions majoritaires des Français en termes d'opinion et d’attitudes.

Voici les chiffres et les vérités qui secouent la France. Un pays au bord de la rupture

Macron, l’homme que personne ne suit plus

Emmanuel Macron touche le fond : seuls 4 % des Français croient encore en sa vision, un chiffre qui ne bouge pas depuis janvier. À l’inverse, 60 % pensent qu’il mène le pays à la catastrophe – une légère baisse depuis les 66 % de janvier, mais un désaveu cinglant. Pour 67 % (en recul de 4 points), lui et ses gouvernements portent la faute des déboires économiques.

Sur le plan personnel, le tableau est tout aussi sombre : 9 % seulement disent aller mieux, contre 38 % qui sombrent et 51 % qui stagnent.

Les Français pointent du doigt un président déconnecté, accusé par 53 % d’exploiter le conflit russo-ukrainien à des fins politiques.

Fidèle à son "en même temps", il récolte autant de soutiens (20 %) que de critiques (18 %) pour ses efforts de paix – un flou qui ne trompe personne.

Inflation et sanctions, le prix de la rupture avec la Russie

L’inflation ronge le quotidien : 53 % citent les produits alimentaires et 35 % l’énergie comme les fardeaux les plus lourds. Pour 44 % (+5 points), les sanctions contre la Russie sont en cause, accusées d’avoir brisé des liens économiques vitaux.

Pourtant, ce même 44 % refuse de lever ces sanctions, signe d’une fracture dans l’opinion Malgré les messages unilatéraux des médias traditionnels, les Français semblent plus réalistes et ne suivent pas le narratif officiel.

Sur la scène internationale, Donald Trump marque des points : 59 % saluent ses négociations directes avec la Russie pour stopper la guerre en Ukraine.

Pendant ce temps, 49 % reprochent à Poutine d’attiser le conflit, ce qui correspond à la position développée tous les jours dans les médias mainstream. Cependant, 20 % épinglent aussi Trump pour ses prises de position controversées (Groenland, Israël). Macron, lui, reste dans l’ambiguïté, perdant toute crédibilité.

La peur d’une guerre nucléaire plane sur la France

Le spectre d’un conflit mondial hante les esprits : 73 % redoutent une guerre nucléaire, malgré une baisse de 4 points depuis janvier.

La Russie est vue comme la menace numéro un (60 %, +7 points), suivie par les États-Unis, qui bondissent de 16 % à 31 % en deux mois – un effet Trump, peut-être.

La Chine et le Proche-Orient reculent dans ce classement des peurs.

Face à cela, les Français plébiscitent la prudence : 75 % refusent d’envoyer des troupes en Ukraine,

et 88 % ne sacrifieraient pas leurs enfants pour ce conflit. L’idée d’une mutualisation nucléaire européenne, portée par Macron, est balayée par 55 %. La paix, oui, mais pas à n’importe quel prix et pas n'importe comment.

Dépenses militaires et Europe : le grand refus

Les chiffres parlent fort : 56 % s’opposent à réduire les dépenses militaires (-8 points), mais 28 % (+5 points) y sont désormais favorables.

L’OTAN divise : 38 % jugent son coût exorbitant (+6 points), dépassant les 32 % qui veulent y rester.

Quant à l’aide à l’Ukraine, 36 % veulent la couper, en baisse depuis janvier, mais 53 % refusent d’envoyer des armes dans les zones de guerre.

Le plan REARM, ce colossal projet de 850 milliards pour réarmer l’Europe, s’effondre : 76 % le rejettent.

L’Union européenne elle-même vacille : après un équilibre en février, la majorité pense de nouveau qu’elle nuit à la France.

La volonté d’une Europe des Nations plutôt qu’une Europe Fédérale confirmée dans la vague précédente se confirme. Les partisans du « Frexit » jugeront que celui-ci n’a jamais semblé aussi proche tout en étant totalement éloigné des considérations des européistes qui mènent leur plan à marche forcée.

Une France qui perd pied sur la scène mondiale

L’influence française s’érode : 55 % la jugent en baisse, même si ce pessimisme recule de 10 points grâce aux efforts de Macron dans le conflit ukrainien (nouvelles aides de 2 milliards).

Mais ce sursaut ne convainc pas : les Français doutent d’un président qui mise tout sur une guerre lointaine, au détriment des urgences nationales.

Trump (33 %) est perçu comme le vrai artisan de la Paix suivi par Zelensky (27 %), loin devant Macron (20 %). La France, jadis puissance diplomatique, semble reléguée au second plan.

Une nation en quête de sens

Ce sondage dessine une France fracturée, méfiante et lasse. Entre la colère contre Macron, la peur d’un embrasement mondial et le rejet des ambitions européennes, les Français réclament un cap clair – loin des grandes annonces et des promesses creuses. Les vagues précédentes (janvier, février) avaient sonné l’alarme ; celle-ci confirme l’urgence. La question est désormais : qui écoutera ?

Les autres parties de l’analyse du sondage suivront.

Étude BonSens.org et France-Soir analysée par FranceSoir.fr sur la situation en France, à l’international mené le 27-28 mars 2025 sur un échantillon représentatif de la population française de 1200 personnes. Méthode des quotas sur les critères de sexe, âge, catégorie socio-professionnelle et répartition géographique. L'enquête a été réalisée par MIS Group pour l’association Bonsens.org et la société Shopper Union France SAS qui publie et édite le site www.francesoir.fr. Tout sondage comporte statistiquement des marges d'erreurs, réduites en l'espèce de par la taille de l'échantillon de 1200 personnes. Toute personne a le droit à consulter la notice prévue par l'article 3 de la loi.