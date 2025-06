Hidalgo contrainte de communiquer la carte des "salles de shoot"

Obligée par le Conseil d'Etat, Hidalgo devra bel et bien rendre publique la cartographie des 35 sites pressentis pour accueillir des salles de consommation à moindre risque, plus connues sous le nom de "salles de shoot". Une décision tombée le 21 juin, au terme d’un bras de fer juridique entamé il y a près de trois ans, entre la Ville de Paris et les copropriétaires d’un immeuble du 10e arrondissement.

Elle préfèrerait que l'on parle "d'espaces permettant un usage encadré des produits stupéfiants". L’affaire commence lorsque la municipalité socialiste identifie discrètement plusieurs sites pour installer ces espaces de prise en charge des usagers de crack. L’un d’eux : l’ancien site de latrines devant le 28 boulevard de Bonne-Nouvelle. Face à la perspective d’un tel voisinage, le syndicat des copropriétaires engage un recours devant le tribunal administratif de Paris. S’ils perdent sur l’annulation du projet, ils obtiennent cependant gain de cause pour l’accès à la fameuse carte. La Cada (Commission d’accès aux documents administratifs) valide leur demande, et en juin 2023, la justice ordonne à la Ville de transmettre les documents sous un mois. Paris résiste, arguant qu’il ne s’agit que d’un document préparatoire.

Le Conseil d’État, dans son arrêt rendu public, estime au contraire que « le processus de localisation de ces sites et l’expertise de chacun d’eux étaient achevés ». D’ailleurs, dès août 2021, la maire informait le Premier ministre que quatre sites avaient été retenus, dont deux dans le quartier des Grands Boulevards. Cette communication publique rend caduc l’argument du document "en cours d’élaboration". Résultat, la Ville devra transmettre la carte, et verser 3 000 euros de frais de justice aux plaignants, en plus des 1 500 euros déjà décidés en 2023 par le tribunal administratif, comme le rappelle Actu Paris, source de l’information.