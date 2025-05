L'école primaire française n'apprend pas ses leçons

La Cour des comptes a épinglé l'enseignement primaire français dans un rapport publié le 20 mai dernier. Malgré 55,1 milliards d'euros investis en 2023, la France termine dernière d'Europe en mathématiques selon l'étude TIMSS, 42e mondiale sur 58 pays. Les inégalités sociales s'aggravent dès les premières années de scolarité, transformant l'école en machine à reproduire les écarts plutôt qu'à les corriger.

Plus on dépense, moins on progresse. Pendant que Singapour caracole en tête avec 15 élèves par enseignant et des salaires attractifs, la France s'enlise avec ses 22 élèves par classe et ses instituteurs payés 26 000 euros annuels. Comme le rapporte The Epoch Times, une gouvernance "trop centralisée" bride l'innovation pédagogique. Les journées scolaires inadaptées fatiguent les enfants, les remplacements d'enseignants absents restent chaotiques, et la profession perd son attractivité face à la charge administrative croissante.

Les dysfonctionnements s'accumulent comme les mauvaises notes. "L'école primaire, censée poser les bases d'une éducation équitable, aggrave les inégalités sociales au lieu de les réduire", déplore la Cour. Les zones d'éducation prioritaire, majoritairement peuplées d'élèves d'origine immigrée, creusent leur retard malgré les moyens renforcés. À l'inverse, la Finlande mise sur l'autonomie des enseignants et des journées courtes, l'Allemagne décentralise avec succès, tandis que Singapour investit massivement dans la formation.

La Cour des comptes prône une décentralisation urgente, des rythmes scolaires repensés et une revalorisation salariale. Mais derrière ces recommandations se cache un aveu d'échec retentissant. Après des décennies de réformes cosmétiques, l'école française reste prisonnière de ses lourdeurs bureaucratiques, transformant l'investissement public en gâchis éducatif monumental.