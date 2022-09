L’Éducation nationale va s'attaquer aux “stéréotypes de genre” à l’école

Le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye doit dévoiler d’ici octobre des « actions concrètes » pour en finir avec la « discrimination de genre » à l'école. Ces mesures devraient concerner l’éducation à la vie sexuelle et affective. Selon certains syndicats, le ministre devrait même s’y attaquer « dès la maternelle ».

Après la rentrée des élèves, Pap Ndiaye s’apprête à faire sa rentrée politique. Interrogé par Le Parisien ce samedi 10 septembre, le cabinet du ministre de l’Éducation nationale a annoncé des « actions concrètes » d'ici au mois d’octobre prochain dans l'intention d'en finir avec « stéréotypes de genre », mais aussi d'ici au mois d’octobre prochain

Le contenu de ces mesures portant sur l’éducation à la vie sexuelle et affective n’a pas encore été révélé, mais elles devraient a priori concerner tous les niveaux scolaires. Elles viseront à lutter contre les « stéréotypes de genre » ainsi que les LGBT-phobies et les violences sexuelles et sexistes

Agir... « dès la maternelle »

Selon une conseillère, le sujet est « important » pour le ministre, et des « consultations » ont même « démarré ». Mais pour de nombreux enseignants et syndicats, il faut aller plus loin… et plus vite. « Les stéréotypes de genre sont très installés à l’école. Rien que dans la dénomination, par exemple, de l’école maternelle, qui laisse entendre que les mamans sont dédiées à la gestion des petits », juge notamment Rémy Sirvent, du SE-Unsa, auprès du journal francilien. Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, principal syndicat enseignant du primaire, soutient même que Pap Ndiaye devrait agir sur le sujet « dès la maternelle ».

En 2014, la ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, avait voulu expérimenter les « ABCD de l’égalité » (un programme pédagogique sur ces stéréotypes), mais le tollé suscité à droite avait mis un terme au projet.