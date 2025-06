Légion d’honneur ou légions d’horreurs…

Le 23 juin 2025, Marlène Schiappa, ancienne ministre et figure plus que controversée de la macronie, a reçu la Légion d’Honneur des mains de Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, lors d’une cérémonie à l’hôtel de Lassay, comme rapporté par Le Parisien. Le petit entre-soi de la pensée unique macronienne a encore frappé ! Entourée de personnalités telles que Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, et même l’animateur Cyril Hanouna, cette distinction censée honorer des mérites exceptionnels au service de la nation apparaît comme une provocation, tant le parcours de Schiappa, jalonné de scandales, de bourdes et de décisions douteuses, soulève une question brûlante : comment la Légion d’Honneur peut-elle encore prétendre à une quelconque valeur lorsqu’elle est attribuée à des personnalités aussi discréditée ? Cette médaille ne serait-elle plus qu’un outil de complaisance politique, voire un outil de pour détricoter un peu plus nos valeurs en l’attribuant aux plus viles ?

Le couple Hanouna/Typhaine Auzière se porte comme un charme. Quand je pense que certains voyaient en Hanouna un opposant au système. https://t.co/q1bgmTW2W6 — MIKE BOROWSKI (@BOROWSKIMIKE) June 23, 2025

Entre incompétence et les scandales

La Marlène, décorée pour ses six années au gouvernement et son prétendu engagement féministe, traîne un passif qui fait d’elle un symbole de l’échec et de la désinvolture. Son parcours, loin d’incarner l’excellence, est une litanie de polémiques qui disqualifient sa légitimité à recevoir une telle distinction.

Le Fonds Marianne : Un fiasco financier et éthique

Le scandale du Fonds Marianne, créé en 2021 pour lutter contre le séparatisme après l’assassinat de Samuel Paty, est un point noir indélébile, si ce n’est un furoncle. Doté de 2,5 millions d’euros, les subventions avaient été attribuées de manière opaque, et détournées à des fins de communication politique plutôt que pour leurs objectifs initiaux. Lors de son audition, Schiappa s’est défaussée, prétendant ignorer les dysfonctionnements, une attitude dénoncée comme un mépris de la responsabilité ministérielle. Un scandale, qui loin d’être un simple faux pas, illustre une "incompétence“ criante et un usage plus que douteux des fonds publics.

La couverture de Playboy : Une insulte au féminisme

En pleine crise sociale autour de la réforme des retraites en 2023, Schiappa a choisi de poser pour la couverture de Playboy. Ce choix, largement critiqué, a été perçu comme une provocation grotesque, incompatible avec son rôle de ministre de l’Égalité femmes-hommes. Isabelle Rome, citée dans Le Parisien, a comparé cette démarche à une défense des droits des femmes dans un journal d’extrême droite. Cette décision, loin de promouvoir le féminisme, l’a ridiculisé, transformant Schiappa en caricature d’une ministre plus préoccupée par le buzz que par la dignité de sa fonction. À quand les Arts et les Lettres à Rocco Siffredi ?

La mort de Jean-Mich… Une bourde monumentale ?

Quand la Marlène déclarait sur BFMTV que Jean-Michel, frère de Brigitte Macron, était « mort et enterré depuis longtemps »…. C’était censé éteindre les rumeurs autour d’une prétendue confusion d’identité entre Brigitte et son frère, mais au contraire cela n’a fait que relancer les spéculations et l’absurdité de cette sortie : en septembre 2024, Jean-Michel Trogneux était partie civile dans un procès pour diffamation contre Natacha Rey et Delphine Roy, obtenant 5000 euros de dommages et intérêts, prouvant qu’il était juridiquement vivant. Cette incohérence, non contestée par BFMTV, a alimenté les soupçons d’une communication élyséenne chaotique, voire d’une tentative maladroite de manipuler l’opinion. Cette bourde illustre une fois de plus l’opportunisme de Schiappa, prête à intervenir sur des sujets explosifs sans rigueur, renforçant son image de politicienne irresponsable.

Des prises de position indignes

Schiappa s’est également distinguée par des déclarations scandaleuses. En 2018, elle a été accusée d’avoir encouragé, dans un ouvrage antérieur, les femmes à frauder les prestations sociales. Son soutien à Cyril Hanouna, dont les dérapages médiatiques permanents, notamment pendant la crise des Gilets jaunes, ont choqué, et illustre son manque de discernement. La présence à ses côtés de ce clown des plateaux TV lors de la cérémonie de la Légion d’Honneur, aux côtés de figures comme Tiphaine Auzière, belle-fille d’Emmanuel Macron, renforce l’impression d’une macronie incestueuse, où les récompenses sont distribuées par connivence.

Une Légion d’Honneur profanée

La Légion d’Honneur, créée par Napoléon pour récompenser des mérites exceptionnels, est aujourd’hui galvaudée par des attributions à des figures comme Schiappa. Les critiques sur X dénoncent une « mascarade » et une « dérive monarchique » de la macronie, où la médaille sert à récompenser la loyauté plutôt que le mérite. La présence de Cyril Hanouna, dont le comportement médiatique est aux antipodes des valeurs républicaines, et de figures comme Amélie Oudéa-Castéra ou Olivier Dussopt, empêtrés dans leurs propres scandales, accentue cette impression de dérive et d’imposture.

La Légion d’Honneur, jadis haut symbole de mérite, n’est-elle plus qu’un hochet distribué pour services rendus au système ? Cette cérémonie, où la macronie se congratule dans un entre-soi éhonté, symbolise une élite déconnectée, indifférente au discrédit qu’elle inflige à une institution autrefois prestigieuse.