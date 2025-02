Laurence Trochu dévoile les financements massifs de l'UE pour le mouvement LGBT

Le 10 février, l’eurodéputée Laurence Trochu a exposé sur ses réseaux sociaux des dépenses de la Commission européenne à hauteur de plusieurs millions d’euros pour promouvoir l’idéologie transgenre. Elle dénonce un "scandale" financier, pointant des projets jugés idéologiques.

Le sujet divise depuis quelques années déjà. Laurence Trochu, eurodéputée du groupe "Identités et Libertés", a mis en lumière des financements massifs de la Commission européenne pour soutenir des projets jugés idéologiques. Près de 8 millions d'euros ont été alloués à diverses initiatives liées à la promotion de l’idéologie transgenre. Parmi les projets, un financement de 1,5 million d'euros pour "étudier l’influence des hormones sur les transgenres et leurs bienfaits psychosociaux" interpelle. Selon elle, il ne s'agit pas d'une simple étude scientifique, mais d’une "pure construction idéologique".

Un autre projet, avec 215 000 euros alloués, vise à redéfinir la violence de genre pour y inclure les personnes trans et intersexes, mais sans s'intéresser aux causes profondes de cette violence. Pour Trochu, c’est un détournement des objectifs de recherche, qui se fait grâce à l'argent des contribuables. Elle dénonce aussi un projet de 1,26 million d'euros qui compare les parcours des transgenres et ceux des immigrants prostitués en Europe. Et la liste continue, avec des financements pour des projets visant à redéfinir l'hétérosexualité et à rendre les politiques d'égalité encore plus inclusives. Elle résumé tout cela en soulignant que ces projets ne servent qu’à "éliminer toute opposition" sous couvert de lutte contre la discrimination.