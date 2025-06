Abribus, plages, jardins publics, abords d'écoles, bibliothèques et piscines : l'interdiction de fumer élargie dès ce week-end

Le décret annoncé par le gouvernement pour étendre l'interdiction de fumer aux abribus, parcs et jardins publics, plages ainsi qu'aux abords des bibliothèques, piscines ou écoles est paru samedi matin au Journal officiel, avec application dès dimanche.

Cette interdiction, visant principalement à protéger les enfants du tabagisme passif, ne concerne pas les terrasses de cafés et restaurants et ne mentionne pas les cigarettes électroniques, selon ce texte, qui doit encore être complété par un arrêté du ministre en charge de la Santé pour définir les périmètres précis où il ne sera plus possible de fumer aux abords des établissements scolaires, bibliothèques ou équipements sportifs.

Il est bien connu, tout comme pendant le covid, que les plages sont des lieux extrêmement confinés, où fumer peut donc nuire à tout un chacun. N'y aurait-il pas de choses plus importantes à traiter par les temps qui courent, plutôt que d'emmerder les français avec des lois de plus en plus absurdes, visant à les contraindre jusque dans leurs menus plaisirs.