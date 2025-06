Le parti Ensemble veut saborder son projet de loi pour sauver les ZFE

Ce mardi 17 juin, les députés vont se prononcer sur le projet de loi "Simplification", initialement déposé par Bruno Le Maire en 2024. Ironiquement, le groupe Ensemble devrait majoritairement voter contre, car les ZFE – instaurées par le texte – n'y figurent plus. Encore une entourloupe macroniste qui va court-circuiter l'Assemblée : pile je gagne, face tu perds.

Au départ, le projet de loi en question visait à "alléger les démarches administratives des entreprises", et le parti politique d'Emmanuel Macron le soutenait sans surprise. Il a donné naissance aux zones à faibles émissions (ZFE), qui ont rapidement été conspuées par les Français ; si bien qu'elles ont été retirées du texte en avril dernier.

Comme le rapporte le Nouvel Obs, alors que le projet pourrait être voté en l'état, les députés d'Ensemble préfèrent désormais voter contre leur propre mouture plutôt que d'abandonner les ZFE. Et, comme l'explique l'écrivain Alexandre Jardin sur X, on peut y voir une manipulation politique digne du "en même temps" habituel : " Emmanuel Macron et le gouvernement utilisent une entourloupe sordide pour tenter d’imposer au peuple les #ZFE de la honte : ils font voter leurs députés CONTRE LEUR PROPRE LOI sur la Simplification (qui contient la suppression des #ZFE via un amendement) !".

En s'appuyant sur une gauche déjà hostile au texte, les macronistes vont pouvoir faire sauter l'ensemble, et l'on imagine sans peine qu'ils prépareront une autre version pour bientôt. Autrement dit, plutôt que d'accepter le texte remanié en fonction de l'avis des Français, le gouvernement va plutôt dynamiter sa propre création et trouver un autre moyen de la faire avaler.