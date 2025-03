Le retour de la vaisselle en plastique à l'école

Un projet de décret pourrait autoriser de nouveau les couverts et assiettes en plastique réutilisables dans les cantines scolaires. Une décision controversée, présentée comme une correction législative, qui soulève des inquiétudes écologiques. Pourquoi ce revirement ?

Alors que la loi Egalim interdisait depuis 2025 les contenants en plastique pour les repas scolaires, cette nouvelle initiative vise à lever cette interdiction pour les couverts et assiettes réutilisables. Le ministère assure qu'il s'agit d'une mise à jour technique pour contourner une faiblesse juridique, expliquant que les assiettes et couverts ne sont pas des "contenants de réchauffe", comme précisé dans la loi. Selon le ministère de la Transition écologique, cette révision n'impacte en rien la sécurité sanitaire. En effet, "les couverts et assiettes ne relarguent pas de substances chimiques lorsqu'ils sont chauffés", contrairement aux contenants en plastique jetables.

Pourtant, comme le rapporte l'AFP, ce projet a déjà suscité de vives réactions. Certains critiques voient dans cette décision un recul flagrant face à l'engagement écologique des dernières années. Un retour en arrière "ahurissant", voire "scandaleux", jugent certains internautes, comparant cette mesure à la réintroduction des pailles en plastique sous Donald Trump. Tout est bon pour la comparaison... L'argument du ministère, axé sur la sécurité juridique plutôt que sur l'écologie, n'enraye pas l'inquiétude d'un retour en force du lobby du plastique. Les éco-activistes, eux, dénoncent une fuite en avan.

Au-delà de l'inquiétude immédiate, ce décret interroge sur la cohérence des politiques publiques. Faut-il vraiment réévaluer des décisions pourtant largement soutenues par la société pour plaire à certains industriels ? Les plastiques réutilisables ne sont-ils pas, en définitive, un piège déguisé ?