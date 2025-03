Les Parisiens vont voter pour ou contre la végétalisation de 500 nouvelles rues

Dimanche 23 mars, Parisiennes et Parisiens sont appelés à voter pour ou contre la végétalisation de 500 nouvelles rues de la capitale. Un vote discret qui a le mérite de faire débat, puisque ces nouvelles rues seraient aussi piétonnes, donc compliqueraient encore la circulation dans Paris, surtout pour les travailleurs.

Comme l'explique la Ville sur son site Internet, "500 nouvelles rues, cela correspond à 5 à 8 rues végétalisées et piétonnisées nouvelles par quartier, en fonction de leur taille". Si le "pour" l'emporte, un travail d'identification sera mené pour définir lesdites rues à végétaliser. La mairie rappelle que "depuis 2020, plus de 10 000 places de stationnement en plein air ont été supprimées, et 197 rues ont été végétalisées".

Quand on sait ce que devient Paris, entre les commerces qui mettent la clef sous la porte à tour de bras et la circulation qui devient infernale (même pour les Parisiens), on se demande pourquoi foncer toujours dans le même sens. Peut-être parce que ce sens est celui des Parisiens.

Cette végatalisation, bien qu'elle influencera la vie quotidienne de nombreux travailleurs, commerçants, ou visiteurs, ne sera organisée qu'au bon vouloir des citadins. C'est un petit privilège.