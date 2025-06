Macron veut faire inscrire l'électro française à l'Unesco

Dans une interview à Radio FG, le chef de l’État dévoile son nouveau projet : faire inscrire la French Touch, emblème électro de la France des années 90, au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Pour faire comme les Allemands. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus urgent.

Portée par des figures comme Daft Punk, Laurent Garnier ou Justice, la French Touch a exporté les BPM français aux quatre coins du globe, et cela mérite, certes, d'être reconnu : "On va faire cela aussi ! J'adore l'Allemagne, vous savez combien je suis européen mais on n'a pas de leçon à recevoir ! Nous sommes les inventeurs de l'électro, on a cette French Touch", s'est emballé Emmanuel Macron. Un enthousiasme de gosse, qui révèle à la fois une volonté d'inscrire la création française dans une stratégie de soft power, mais aussi et surtout une certaine déconnexion avec la notion de priorités. A moins l'électro soit une technique de paix... François Asselineau n'y croit pas :

🤡 LA PRIORITÉ

La 3e Guerre mondiale menace.

La France est au bord de la faillite.

L'économie s'effondre.

L'insécurité explose.

Que fait Macron ?

Sur Radio Fréquence Gaie, il annonce qu'il veut faire inscrire la musique électro French Touch sur la liste du patrimoine de l'Unesco. https://t.co/IBAo9lNHb3 — François Asselineau 🇫🇷 (@f_asselineau) June 22, 2025

Comme le rappelle l'AFP, la France a déjà fait reconnaître plusieurs de ses traditions à l’Unesco : la baguette, les fest-noz, le parfum, ou encore le chant maloya. Inscrire l’électro à cette liste serait une première pour un mouvement aussi contemporain, et pour une culture née des machines, des clubs et des marges. Si la démarche aboutit, on pourra dire que grâce à Macron, l'électro sera vite passée des caves aux palais. Reste à savoir si l’Unesco aura envie de contribuer à l'assasymphonie.