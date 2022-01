Tribune scandaleuse dans le Parisien : Me Protat propose un débat à son confrère Benjamin Fellous

La tribune a fait scandale : publiée hier dans le Parisien, et intitulée "La loi doit sanctionner ceux qui refusent le vaccin et transmettent le virus : l’appel d’un médecin et d’un avocat", elle est signée de David Smadja, professeur en hématologie, et Me Benjamin Fellous, avocat au barreau de Paris, qui "militent pour des poursuites judiciaires à l’encontre des non-vaccinés transmettant le virus et de ceux qui colportent des fausses informations sur la pandémie de Covid-19".

Le texte a logiquement suscité un tollé : "une digue a été franchie", ont relevé plusieurs commentateurs, qui soulignent à quel point, en dépit du bon sens et de tous nos principes, l'acharnement contre les non-vaccinés, boucs émissaires du moment, avec la bénédiction délétère du pouvoir en place, se poursuit.

Le Parisien publie une tribune d'un avocat et d'un médecin qui souhaitent que les non vaccinés puissent faire l’objet de poursuites judiciaires au pénal donc en prison si condamnation. Rien que ça. Et pourquoi pas la guillotine ? Ça viendra peut-être — MIKE BOROWSKI (@BOROWSKIMIKE) January 9, 2022

Cette tribune est un immonde scandale ! https://t.co/RZYe6CGpBi

1- contaminer non-intentionnellement quelqu'un n'a JAMAIS été un délit

2- il n'y a AUCUNE loi mentionnant une obligation vaccinale #Covid à ce jour

3- les vaccinés transmettent AUTANT la #Covid que les non vaccinés — Leroux Arthur (@LerouxArthur10) January 9, 2022

Maître Protat, que nous avons reçue pour diverses procédures qu'elle a plaidées devant la justice administrative et qui contestaient les mesures d'exception de la politique sanitaire, a réagi en écrivant à son confrère signataire de la tribune, pour lui faire part à son confrère suscité par ses propos, et lui proposer un débat.



Le collectif d'avocats « Les 300 » dont elle est un des représentants,« considère que vos propos sont inexacts tant en fait qu'en droit », lui a-t-elle signifié.

« C’est pourquoi il vous invite à débattre avec lui de la question de la légalité du passe vaccinal au regard du principe d’égalité des citoyens et de la possibilité de poursuivre pénalement les personnes non vaccinées qui ne lui apparaît nullement établie, et ce, afin que chacun de nos concitoyens puisse entendre des arguments contradictoires et se forger sa propre opinion », poursuit-elle.

FranceSoir accueillera volontiers ce débat si l'invitation venait à être acceptée.