Nicolas Sarkozy déchu de la Légion d’honneur suite à sa condamnation définitive dans l’affaire Bismuth

L’exclusion lui pendait au nez, mais c’est désormais officiel. L’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est déchu de sa Légion d’honneur suite à sa condamnation à un an de prison ferme pour corruption dans l’affaire des écoutes, dite l’affaire Bismuth. Il est ainsi le deuxième chef de l’État à subir cette sanction, après le maréchal Pétain. Nicolas Sarkozy est également exclu de l’Ordre national du Mérite. Il dit “prendre acte” de cette exclusion, rappelant que la Cour européenne des droits de l’homme doit encore se prononcer sur la décision de la Cour de cassation de confirmer sa condamnation.

Nicolas Sarkozy a été nommé chevalier de la Légion d’honneur en décembre 2004 pour les “services rendus à la nation”, par le président de l’époque, Jacques Chirac. En devenant président de la République le 16 mai 2007, il a automatiquement obtenu la dignité de grand-croix de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, en tant que grand maître de ces ordres.

Sarkozy, alias “Bismuth”, déchu de la Légion d’honneur

Depuis, que son unique mandat, définitivement houleux, et déjà marqué par de nombreux scandales, a pris fin, les poursuites judiciaires ont commencé à pleuvoir au fil des ans sur Nicolas Sarkozy. Parmi ces affaires figure celle des écoutes, également appelée l’affaire Bismuth ou l’affaire Sarkozy-Azibert.

Celle-ci débute en 2014, lorsque les enquêteurs, dans le cadre d’une autre procédure concernant le financement libyen présumé de la campagne de l’ancien président, découvrent que ce dernier utilisait une ligne téléphonique secrète au nom de “Paul Bismuth” pour échanger avec son avocat, Thierry Herzog. Ces conversations révèlent des soupçons de corruption : Nicolas Sarkozy et son avocat auraient tenté d’obtenir auprès du magistrat Gilbert Azibert des informations confidentielles sur une procédure en cours, en échange d’un soutien pour que ce dernier obtienne un poste à Monaco.

Une information judiciaire est alors ouverte pour corruption, trafic d’influence et violation du secret professionnel. Le 1ᵉʳ mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris condamne Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert à trois ans de prison, dont un an ferme sous surveillance électronique, ainsi qu’à des peines complémentaires comme l’inéligibilité pour l’ancien président et l’interdiction d’exercer pour l’avocat. Les trois hommes font appel, mais la cour d’appel de Paris confirme les condamnations le 17 mai 2023.

Enfin, le 18 décembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette les pourvois formés par les intéressés. La condamnation est définitive. Nicolas Sarkozy est ainsi reconnu coupable de corruption et de trafic d’influence, devenant le premier ancien président de la République définitivement condamné à une peine de prison ferme dans une affaire de cette nature.

Cette condamnation confirmée, sa déchéance de la Légion d’honneur n’était plus qu’une question de temps. Un arrêté a été publié ce dimanche 15 juin 2025. “Cette exclusion entraîne la privation définitive de l’exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d’honneur ainsi que l’interdiction de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d’honneur”, lit-on.

L’ancien président attend encore la CEDH

La même sentence est appliquée à Thierry Herzog et Gilbert Azibert, ou encore Alain Gardère, ancien préfet chargé de la sécurité à Marseille, sous Nicolas Sarkozy, pour des faits qui lui sont reprochés dans une autre affaire.

Pour le général François Lecointre, Grand chancelier de cette distinction, ce retrait est “de droit”. Une exclusion est automatique lorsqu’un récipiendaire est définitivement condamné pour un crime ou écope d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an ferme. Pourtant, au plus haut sommet de l’État, on n'a pas hésité à exprimer des réserves, à commencer par le président français. “De mon point de vue, de là où je suis, je pense que ce ne serait pas une bonne décision”, avait déclaré Emmanuel Macron.

Nicolas Sarkozy est également exclu de l’ordre national du Mérite, tout comme Thierry Herzog et Gilbert Azibert. Il devient ainsi le second chef de l’État français privé de cette distinction après le maréchal Pétain, à qui la Légion d’honneur avait été retirée après sa condamnation en août 1945 pour haute trahison et intelligence avec l’ennemi.

Le principal intéressé a dit “prendre acte” de son exclusion de la Légion d’honneur. Son avocat rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), doit encore se prononcer sur son recours. “Une condamnation de la France par la CEDH impliquera la révision de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de Nicolas Sarkozy en même temps que l’exclusion de l’ordre de la Légion d’Honneur, l’une n’étant que la conséquence de l’autre”, a déclaré Patrice Spinosi.

L’ancien président reste encore mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires, notamment l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Le jugement dans ce dossier sera rendu fin septembre.