"No stress, NUPES, NUPES", le nouvel hymne un peu trop gauche

"C'est nous la révolution !"

Pistolets à eau à la main, foulards au visage, drapeaux LGBT brandis, la "Gauche Organisée" imite avec candeur les clips de rap habituels pour résumer et illustrer le programme de la NUPES en 1 minute 50 : changement de Constitution, ISF, blocage des prix, salaires pour les jeunes, retraites à 60 ans, les mesures phares de Jean-Luc Mélenchon sont évoquées en chanson.

Les jeunes ont aussi profité de l'occasion pour envoyer quelques droites... à droite, mais pas toujours adroites. "Marine, on arrive, t'es pas prête ! Est-ce que Marine peut faire changer les choses si j'me marie avec un mec ?", clament-ils dès les premières secondes de la musique, avant de s'attaquer à d'autres sujets. Tout en élégance, ils chantent "Objectif CNN, interview on les ken !", certainement pour signifier leur objectif médiatique. Puis, c'est au tour d'Elon Musk d'en prendre pour son grade : "Elon Musk, j'vais l'chercher dans l'espace. On l'ramène, on lui fait payer ses taxes !" Et d'enchaîner, non sans une certaine ambition : "Nos conseils, mieux que McKinsey !" Qui alors, d'Elon Musk ou de la "Gauche Organisée", vise réellement la Lune ?

"À gauche, on n'est plus comme avant !"

Si le format est assez novateur, une chose ne change pas : la gauche ne fait toujours pas mystère de ses rêves, ni de son idéalisme. Mais Sandrine Rousseau semble être la seule convaincue. Sur Twitter, elle s'émerveille : "Quelle créativité du côté de la NUPES de Rennes !" Le chef de file Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, que les paroles de la chanson encensent pourtant ("JLM JTM"), n'a pas encore pris soin de réagir. Comme une foule d'internautes, peut-être trouve-t-il cette chanson trop "cringe", ou "gênante"...

Il faut dire que le rap est historiquement porté à gauche, et que la "Gauche Organisée" essaie là de se faire une place dans un paysage vu, revu... et disparu ? France Inter le reconnaît dans un article du 18 avril 2022, "le rap français ne se mobilise plus contre la présence de l’extrême droite". Vingt ans plus tôt, alors que Jean-Marie Le Pen se qualifiait pour le second tour de la présidentielle, un front de rappeurs s'était mobilisé pour l'incendier. Parmi eux, IAM avait participé à l'écriture du célèbre morceau-fleuve "11'30 contre les lois racistes". Aujourd'hui, JoeyStarr (chanteur de NTM) étrille Jean-Luc Mélenchon qui "ne pense qu'à sa gueule", comme le rapporte BFM TV. De son côté, Akhenaton (chanteur d'IAM) dénonce "une culture de destruction" en déplorant les injonctions contradictoires du gouvernement en place. Booba, enfin, ne se prive pas de féliciter çà et là Eric Zemmour.

Finalement, ce morceau n'est pas sans rappeler le lipdub de l'UMP en 2010 - qui avait été abondamment critiqué, mais le triptyque pistolets à eau, foulards et drapeaux arc-en-ciel saura-t-il convaincre "tous ceux qui veulent changer le monde" ? Peu probable, à en croire les nombreux internautes de gauche qui se découragent dans les commentaires...