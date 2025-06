Celle qui nage au dessus des "éléments", Oudéa-Castéra seule en lice pour la présidence du CNOSF

Celle qui savait surnager dans la merde, pour prouver qu'on pouvait mettre l'eau de la Seine dans son thé, à savoir, l'ancienne ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, sera seule en lice le 19 juin pour l'élection à la présidence du Comité olympique français (CNOSF), après l’annonce samedi du retrait de son adversaire Didier Séminet. Ce coup-ci, c'est tout le sport français olympique qui va prendre cher.

Plus incasable, tu meurs. Après la fédération de tennis et des salaires mirobolants, et le ministère des sports un peu plus de deux ans, celle qui avait su dénigrer l'école publique, alors ministre de l'Éducation, se retrouve déjà quasiment officiellement la patronne du CNOSF.

"Face à l’iniquité manifeste qui entoure les deux candidatures à la présidence du CNOSF, et devant les conditions jugées légales engendrées par la candidature de celle qui était ministre des Sports il y a quelques mois, j’ai pris la décision, avec regret mais dans un esprit de responsabilité et de fidélité aux valeurs du mouvement sportif, de retirer ma candidature", a écrit dans un post LinkedIn M. Séminet, président de la fédération de baseball-softball.

La candidature d'Amélie Oudéa-Castéra, ancienne ministre des sports (2022-2024), avait été mise en cause par ses opposants, parmi lesquels l'ancien président du CNOSF Denis Masseglia, qui s'interrogeaient sur un potentiel conflit d'intérêt dû à ses anciennes fonctions.

Lundi, Mme Oudéa-Castéra avait assuré, lors d'un grand oral réservé aux deux candidats, que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) l'avait "autorisée à avancer dans son projet de candidature".

Amélie Oudéa-Castéra sera donc l'unique candidate pour succéder à David Lappartient le 19 juin à la présidence du CNOSF.

À la vue de ce qui s'est passé à la fédération française de tennis, une question se pose tout de même, en ce qui concerne chaque citoyen payant des impôts : quel sera le cachet de cette dame, qui jusque-là n'aura su bien faire que de la figuration.