"Presque toutes les théories du complot sur Twitter se sont révélées vraies", déclare Elon Musk

La déclaration a été faite sur un ton sarcastique mais elle n’en est pourtant pas moins sérieuse. À l'occasion d'une interview dans un podcast, le patron de Twitter, Elon Musk, a affirmé que “presque chaque théorie de complot à propos du réseau social s’est révélée vraie”.

Invité samedi 24 décembre du podcast “All-in” pour parler des changements apportés à Twitter depuis son acquisition par le multimilliardaire, le patron de Tesla est revenu sur les Twitter Files, qui, depuis le début de décembre, dévoilent des détails confidentiels et compromettants sur le réseau social.

Dans ces révélations, les utilisateurs ont appris le rôle joué par la précédente équipe dans la censure des contenus sur le scandale lié à l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, “l’hyper-intrusion” et “l’omniprésence” du FBI ainsi que d’autres agences de renseignements, l’usage d’outils pour limiter la visibilité de contenus ou encore, les coulisses du bannissement du compte de Donald Trump.

Les Twitter Files ont également dévoilé comment la CIA contribuait à modérer des contenus en faisant pression sur les cadres de la plateforme, ou comment le réseau social “tolérait” des campagnes d’opérations psychologiques du Pentagone par l'intermédiaire de comptes suspects. Lundi, une partie des révélations mettait en lumière la pression exercée par l’administration Biden pour modérer le débat lié au Covid-19 et suspendre des comptes “anti-vax”.

Interrogé sur la continuité des Twitter Files et leur importance, Elon Musk explique son intention de “faire le ménage” dans le passé de la plateforme “pour être digne de confiance dans le futur”. Et d’ajouter : "Pour être tout à fait franc, presque toutes les théories du complot que les gens avaient sur Twitter se sont révélées vraies".

Elon Musk

"To be totally frank, almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true." pic.twitter.com/zBDY3AcrRq