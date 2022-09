Rentrée des manifestations: appel au rassemblement des Gilets jaunes et au soutien du Pr Perronne

La rentrée politique est aussi une rentrée citoyenne avec des manifestations qui ont déjà repris la semaine passée. Des manifestations de Gilets jaunes sont prévues ce samedi 10 septembre, et des prises de parole en soutien au Pr Perronne, convoqué devant le Conseil de l’Ordre, auront lieu le mardi 13 septembre.

Avec la fin des manifestations contre le passe sanitaire, l’été a été tranquille du côté des mouvements de foule. Mais ce samedi, c'est la reprise : une foule de manifestants est attendue sur tout le territoire français avec des manifestations de Gilets jaunes qui ne sont pour la grande majorité pas déclarée : il s'agit la plupart du temps de rassemblements informels pour lesquels la date est communiquée en dernière minute. Au niveau des revendications, pas d’éléments précis, hormis une colère générale des travailleurs de France.

Appel national des Gilets jaunes

Fait notable pour ce samedi : un appel national au rassemblement des Gilets jaunes émanant du fondateur de la page Facebook « Septembre noir ». Un appel qui ne fait pas pour autant l'unanimité au sein du mouvement.

Contacté par téléphone, cet homme, qui se décrit comme un Gilet jaune de la première heure et un citoyen désabusé par les politiques, estime que cette journée est importante pour « revenir aux valeurs de base des Gilets jaunes ». « J’ai lancé l’appel et les groupes se sont formés dans tout le pays. C’est un retour aux premiers actes de 2018 », lance-t-il, faisant également part de son souhait de voir un jour une réunion entre les mouvements de ces deux dernières années.

Selon lui, il est important de relancer l’élan de manifestation et le 10 septembre représente une date idéale : « Si on l’avait fait le 3 septembre, ça aurait été compliqué, il y a beaucoup de parents parmi les Gilets jaunes qui devaient déjà gérer la rentrée scolaire ». Et de juger : « Là, le 10 septembre, c'est une bonne date ».

À peu près à la même date l’année dernière, le 11 septembre 2021, une manifestation des Gilets jaunes avait fait des émules suite à une répression policière dénoncée de toutes parts sur les réseaux sociaux du mouvement.

Au téléphone, Rémi Monde, participant au mouvement dès les premiers actes et organisateur du Convoi de la liberté en France en février dernier, nous annonce soutenir cet appel national : « Chacun vit différentes choses selon les différents emplois de chacun. Mais il y a une crainte de l’avenir en tout cas, c'est certain. Quand on nous annonce des augmentations de 1000 %, une fin de l’abondance, aujourd’hui la crise énergétique, c'est un nouveau sujet. On se rend compte que ce sont des décisions prises par un président qui est à la ramasse. On a la sensation d’être dans un système qui a été préparé et qu’on en paye les frais. C’est l’accumulation de tout ça qui fait que les gens en ont ras-le-bol ».

Censure de Facebook

Alors que les groupes de Gilets jaunes s’organisent par le biais de Facebook depuis plusieurs années, les comptes se voient de plus en plus « restreints » voire « suspendus » par le réseau social, ce qui a pour conséquence de réduire le nombre de personnes présentes aux manifestations.

Rémi Monde a vu son compte suspendu pendant 90 jours jusqu’à octobre prochain : « Et c’est de pire en pire. Pour moi, Facebook a striké une publication humoristique que j’avais mis, alors qu'elle n’attaquait personne. […] Pour d’autres, ils remontent jusqu’à des publications antérieures pour voir ce qu’ils peuvent utiliser comme prétexte ».

Selon Rémi Monde, Facebook reste vague sur les informations qu’il censure : « En février, avec le Convoi de la liberté, ils ont bien compris la méthodologie qu’on utilisait, on passait par Facebook pour s’organiser. Et donc là, ils ont commencé à mettre des pares-feux. Ils disent qu’on ne respecte pas les standards de la communauté, mais ça ne veut rien dire. J’ai fait une réclamation mais qui n’a même pas eu de réponse. Et toute la semaine, on m’a envoyé de plus en plus de compte qui ont été restreint, surtout ce vendredi, c’est monté crescendo toute la semaine ».

Rassemblement en soutien au Pr Perronne

Ce mardi, le collectif Réinfo Paris, associé aux associations Liberté 78 et L’union fait la force, organise un rassemblement en soutien au Pr Christian Perronne, ancien chef de service de l’hôpital de Garches, en région parisienne. Figure médiatique de l’opposition aux mesures sanitaires, il est convoqué devant le Conseil de l’Ordre des médecins de Paris.

Selon son coordinateur de Réinfo Paris, Dany, que nous avons joint par téléphone, il est important pour ceux qui soutiennent le « combat » du professeur de venir montrer leur attachement à celui qui « a beaucoup sacrifié pour défendre ce qu’il affirme juste, même si cela allait à l’encontre de ce que préconiser ce Conseil. » Et d'ajouter : « La manifestation que l’on souhaite mettre en place, c’est pour remercier le professeur Perronne qui a subi les conséquences de son engagement. »

Pour Stéphanie, soignante toujours suspendue pour avoir refusé la vaccination, cette manifestation est aussi l’occasion d’alerter la population sur les conditions de vie des soignants. Le 15 septembre prochain marquera le premier anniversaire depuis la suspension des professionnels de santé.

La manifestation commencera à 8 h 30, à la sortie du métro Volontaire. C’est un mouvement informel, non déclaré, qui vise à accueillir le Pr Perronne et à l'accompagner jusqu’au Conseil. La manifestation se déplacera ensuite vers l’esplanade Jacques Chabans-Delmas, avenue de Breteuil, où des prises de paroles se dérouleront toute la journée, dans l'attente de la la sortie du professeur de l’instance, où il sera entendu.